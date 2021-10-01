Ой, сломался: 20+ уморительных кадров с собаками

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Пока вокруг может твориться самый разный хаос, всегда приятно отвлечься от суеты - и посмотреть, например, на собак-чудиков. Смотря на этих дурачков, понимаешь, что счастье - это так просто! Сообщество WhatsWrongWithYourDog (Что не так с твоей собакой) собирает самые уморительные фото четверолапых друзей. Взгляните на них, и зарядитесь порцией позитива!
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