А что никто никого с праздником не поздравляет?

FISHKINET
Беспроводной пылесос Dreame V12 Pro: самый ожидаемый продукт 2021 года Беспроводной пылесос Dreame V12 Pro: самый ожидаемый продукт 2021 года 16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года" 16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года" Эпичные провалы горе-строителей из серии "И так сойдет!" Эпичные провалы горе-строителей из серии "И так сойдет!" Почему штык-нож для автомата Калашникова не острый? Почему штык-нож для автомата Калашникова не острый? Нарочно не придумаешь: всё об убойных опечатках Нарочно не придумаешь: всё об убойных опечатках Таджикская диаспора недовольна приговором блогеру Бобиеву Таджикская диаспора недовольна приговором блогеру Бобиеву Любовь с первого взгляда Любовь с первого взгляда Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Медицинское мнение: коллектив подстанции скорой в ЕАО уволился в полном составе из-за требования вакцинироваться Медицинское мнение: коллектив подстанции скорой в ЕАО уволился в... «Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать». Онищенко высказался о нерабочих днях «Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать». Онищенко... Интересные кадры, показывающие внутреннее устройство вещей Интересные кадры, показывающие внутреннее устройство вещей Ретро фотографии Ретро фотографии Как могут загубить твою жизнь в России, даже если ты майор ФСБ Как могут загубить твою жизнь в России, даже если ты майор ФСБ 13 любопытных предметов из прошлого, назначение которых сразу и не угадаешь 13 любопытных предметов из прошлого, назначение которых сразу и не... Мужчина прокатился на трехколесном мотоцикле в скейт-парке и повеселил очевидцев Мужчина прокатился на трехколесном мотоцикле в скейт-парке и... Кто написал музыку из заставки программы "До 16 и старше..." Кто написал музыку из заставки программы "До 16 и старше..." Это полный провал: 35 попыток, не увенчавшихся успехом Это полный провал: 35 попыток, не увенчавшихся успехом И никакой он не узбек И никакой он не узбек 30 фактов, которые вас удивят 30 фактов, которые вас удивят
А что никто никого с праздником не поздравляет?

А что никто никого с праздником не поздравляет? (5 фото)

Автор:
04 ноября 2021 10:29
Метки: 4 ноября   Россия   праздник   
889
5

Праздник через три дня будет, а это какая-то фигня невнятная.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: 4 ноября   Россия   праздник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
61
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
61  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Елизавета 2 часа назад
7 Ноября отметим, что как всегда. Как и некогда наши предки, которых почитаем. А 4 ноября - многие и не знают о существовании такого праздника...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
686
Олег 6 минут назад
Майдауны опять мечтают как сделают всех нищеё.бами как и они сами, чтобы не сгорать от зависти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
шалом дядя изя 10 минут назад
сталин в кремле нужен а не хло трижды матерь е-банное ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
шалом дядя изя 16 минут назад
единопутинососия скрепостная ...

слава дуче !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Евгений 18 минут назад
Я, как человек, который никак до сих пор не может запомнить название этого праздника, называю его "день чего-то там".
Сначала 7 ноября переименовали в "день согласия и примирения", потом совсем отменили, потом придумали "день чего-то там". Не прижился он..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
albedo 19 минут назад
7 ноября сакральная дата России.
7 ноября 1613 года поляки капитулировали в Кремле.
4 ноября - всего лишь поляков выбили из Китай города.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−107
Васек повесил трубача 49 минут назад
4 Ноября - русский праздник, день иконы Казанской Божьей Матери и побивания полячишек.
А 7е Ноября - день жидо-коммуняцкой оккупации России и начало геноцида Русского народа, кто его отмечает и чему радуется понятно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
495
Andrey portmen77 Полчаса назад
Это до*боеб обыкновенный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122k
Игорь Автор поста 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
277
maxim Игорь 7 минут назад
А было что-то про смысл? Был прямой вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим 56 минут назад
4 ноября я так и не понял что за праздник, какое единство с кем и против кого. Справедливости ради я мало праздников понимаю, разве что любимый с детства Новый год. Но с 31 на 1 и все, хватит.
А про 7 ноября, так и вовсе. Историю надо знать. А то ведь тоже народ делили и не слабо. Помните про красный террор? А может про потерю лучших умов... не напоминает нынешнюю ситуацию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
13k
Михалыч Час назад
Слушай, эмокоммунист, не неси пурги. Даже в большой семье, один племянник учился дцать лет, получил две вышки и устроился на работу с маленьким окладом, а второй закончил ПТУ и работает сварщиком, зарабатывая в 4 раза больше, а третий вообще не учился, но со школы интересовался криптой и сейчас живёт лучше всех, а пятый много учился, получил две вышки и быстро продвигается по карьерной лестнице... Где равенство? Нет его и не было никогда! При Союзе, при всех его плюсах, богатые люди, которым все завидовали, на сегодняшний день - голодранцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122k
Игорь Автор поста Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Час назад
Ой, это кто пишет и показывает? Может тот, кто вышел на улицу в 1991 году, чтобы защитить страну, чтобы защитить от запрета КПСС, чтобы защитить собственность компартии от конфискации. Этот сосунок пишет? Не смешите. С 1991 года никто 7 ноября не празднывал, кроме тех новый коммунистов, ни один из которых в 1991 году не вышел защищать ни КПСС, ни СССР. Дата после развала Союза использовалась только для митингов проросших на остатках страны продажных коммунистических горлапанов. Вот и все. Это сейчас из 7 ноября оппозиционную политику делают. Лелей льют. Ну, делайте, лейте. Один раз продали страну, продадите ещё раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Растрелли В.В. Час назад
Типа хохлопропаганда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 2 часа назад
Либерахи видят свинством,
День народного единства,
Потому,что им родней,
Факинг индепендес дей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
portmen77 2 часа назад
Тренд последнего времени. Имитация. Имитация единства, имитация примирения, имитация согласия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
361
bobobo portmen77 2 часа назад
Во-во. А прихожу домой, так жена ещё и оргазм в постели имитирует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 2 часа назад
Последние 30 лет 7 ноября приходится отмечать так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
42k
Элек Мек 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений 2 часа назад
4 ноября - день когда ничего не случилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Михайло Потапыч Павел 2 часа назад
Сталин, Стругацкий, короткоствол!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Наблюдатель 2 часа назад
Что за высер...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Беспроводной пылесос Dreame V12 Pro: самый ожидаемый продукт 2021 года Беспроводной пылесос Dreame V12 Pro: самый ожидаемый продукт 2021 года Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева Россия и Зимбабве будут вместе покорять космическое пространство Россия и Зимбабве будут вместе покорять космическое пространство «QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр «QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр В Минобороны сняли сюжет о полётах российских БПЛА В Минобороны сняли сюжет о полётах российских БПЛА Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник
Игорь
Будущее человечества коммунизм. Или у человечества не будет будущего.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122354



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Почему органы опеки изымают детей только из благополучных семей? Кому это выгодно?
2
195
Почему органы опеки изымают детей только из благополучных семей? Кому это выгодно?
Набирающие популярность
Корзиночки из поленты с рыбой и авокадо
3
18
Корзиночки из поленты с рыбой и авокадо
На COP23 собранной для борьбы с потеплением, Байден боролся со сном
0
46
На COP23 собранной для борьбы с потеплением, Байден боролся со сном
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#Россия#история#приколы#автомобили#люди#фильм#роль#смешные
#Юмор#кино#актеры#картинки#СССР#позитив#фотографии#новости#знаменитости#пандемия
#интересно#факты#прикол#животные#Ynews#сша#интересное#сарказм#истории#познавательно
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!

На что жалуетесь?

Вернуться