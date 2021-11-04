А что никто никого с праздником не поздравляет?

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слава дуче !!!
Сначала 7 ноября переименовали в "день согласия и примирения", потом совсем отменили, потом придумали "день чего-то там". Не прижился он..
7 ноября 1613 года поляки капитулировали в Кремле.
4 ноября - всего лишь поляков выбили из Китай города.
А 7е Ноября - день жидо-коммуняцкой оккупации России и начало геноцида Русского народа, кто его отмечает и чему радуется понятно...
А про 7 ноября, так и вовсе. Историю надо знать. А то ведь тоже народ делили и не слабо. Помните про красный террор? А может про потерю лучших умов... не напоминает нынешнюю ситуацию?
Великая Октябрьская социалистическая революция изменила мир. Людям было дано понимание, что можно строить бесклассовое государство. Это был социальный прорыв. А вы почему-то вспоминаете только террор.
Вспоминаю о терроре? Только дурак забудет о нем. Это отбросило развитие страны. Уехали видные умы, потеряли верхушку армии.
Социальный прорыв? А хотите напомню про раскулачивание? Индустриальный? Забыли или просто не знаете? Так тут опять за счет иностранных специалистов весь прорыв. Американцы и немцы за золото и зерно.
Ваш прорыв просто пшик. Общество начало свое развитие до революции 17 года. У нас ведь была раньше, не так ли? А реформы? Ослабление правителя и передача власти? Или Вы только это хотите забыть, вспоминая лишь "социальный прорыв"?)
Что плохого в индустриализации, плодами которой вы пользуетесь до сих пор?
2. Про сельское хозяйство я ничего не говорил. Но только РИ империя была лидером в этом, а СССР разрушил эту систему и долго восстанавливал. Мировой тренд в чем или где?
3. Опять ничего плохого, но любимая Вами революция разогнала ученых и специалистов, а потом закупала их услуги в США и Германии за золото и зерно. Вы вообще читать не умеете?
С Вами тяжело. Вы не очень сообразительны. Так что хорошего дня. Если хотите спорить, у Вас два выхода:
1. Развиваться и читать больше.
2. Ограничиться людьми Вашего уровня развития и не спорить с теми, кто реально знает.
А то было у царя три сына ... (с)
День народного единства,
Потому,что им родней,
Факинг индепендес дей.
7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов. После переворота было избрано Всероссийское учредительное собрание. Из 707 депутатов большевиков было только 159 (или 22%). Понятно, что с таким процентом тяжело продавливать свои интересы. Как поступит Ильич в такой ситуации? И вот тут начинается самое интересное.