На шоссе в Ульяновске попал на видео взрыв УАЗа

Свидетели происшествия засняли развитие событий с возгоранием в автомобиле.
В Засвияжском районе Ульяновска произошёл взрыв автомобиля УАЗ, двигавшегося по Московскому шоссе, которое пролегает через посёлок Дачный, сообщается в материале Life.
В машине было установлено газовое оборудование. Водитель, заметив возгорание, успел покинуть кабину. Больше в салоне автомобиля не было никого, так что результате происшествия никто не пострадал. Очевидцы произошедшего вызвали на место аварии спасателей и через некоторое время горение машины было остановлено. К сожалению, на момент ликвидации очага воспламенения машина выгорела практически полностью.
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