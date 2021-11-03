FISHKINET
Сообщество Аварии 4955 постов • 482 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
На шоссе в Ульяновске попал на видео взрыв УАЗа

На шоссе в Ульяновске попал на видео взрыв УАЗа (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 04:47
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   авария   видео   возгорание   газовое   оборудование   ульяновск   
812
2
1

Свидетели происшествия засняли развитие событий с возгоранием в автомобиле.

В Засвияжском районе Ульяновска произошёл взрыв автомобиля УАЗ, двигавшегося по Московскому шоссе, которое пролегает через посёлок Дачный, сообщается в материале Life.

В машине было установлено газовое оборудование. Водитель, заметив возгорание, успел покинуть кабину. Больше в салоне автомобиля не было никого, так что результате происшествия никто не пострадал. Очевидцы произошедшего вызвали на место аварии спасателей и через некоторое время горение машины было остановлено. К сожалению, на момент ликвидации очага воспламенения машина выгорела практически полностью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Россия   авария   видео   возгорание   газовое   оборудование   ульяновск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дмитрий Круглов 20 минут назад
Оператор от Бога! Захватывающие кадры забора!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−23
Показать ещё
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! Вы посмотрите, кто пришёл: редкий котик-манул заинтересовался фотоловушкой и попал на видео Вы посмотрите, кто пришёл: редкий котик-манул заинтересовался фотоловушкой и попал на видео Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП Эта загадочная Россия: даже в Грязях реально нарваться на "королеву муай-тай" Эта загадочная Россия: даже в Грязях реально нарваться на "королеву муай-тай" «QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр «QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10016



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой Голливуда
2
128
Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой...
Набирающие популярность в сообществах
Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках "Аквамен 2"
0
5
Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках "Аквамен 2"
В Минобороны сняли сюжет о полётах российских БПЛА
0
6
В Минобороны сняли сюжет о полётах российских БПЛА
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#автомобили#картинки#аварии#авто аварии#смешные#дети#сша#подборка
#фото#история#Ynews#люди#новости#приколы#фотографии#животные#пандемия#интересное
#интересно#кино#Россия#дтп#автомир#сарказм#Москва#комментарии#прикол#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться