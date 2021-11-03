Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева

В Астрахани завершились поиски Магомеда Алханова, дело которого рассматривается в связи с подозрением в нападении на российских военнослужащих в 2000 году.
По сообщению Telegram-канала "RT на русском", со ссылкой на местные СМИ, в Астрахани силовиками задержан, ранее сбежавший из психиатрической лечебницы, бывший член группировки Шамиля Басаева, Магомед Алханов.
В своё время Алханов уже был приговорён к десяти годам лишения свободы за бандитизм, однако позже, была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева.
После чего бывший боевик был отправлен в психбольницу Астрахани, где проходил экспертизу на вменяемость - мало ли что может взболтнуть свидетель тех странных, запутанных и трагических событий.
Правда, беглец погулял на свободе недолго - ориентировки на Алханова разослали в области и по соседним регионам, через малый промежуток времени его обнаружили по камерам наблюдения на автозаправке и позже задержали.
Напомним, что бой на высоте 776 произошёл в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года. Тогда 90 бойцам парашютно-десантной роты ВДВ пришлось отражать атаку, выходящих через перевалы Кавказа а Дагестан, боевиков, в количестве более чем 2000 человек. Из роты выжило только шесть человек, и то только потому, что были отрезаны огнём противника, на подступах к высоте.
Остальные погибли все. Читатели, должно быть, понимают, что уготовили тогда "воины Аллаха", тому большому количеству раненых десантников, которые уже не могли оказывать сопротивления? Да что там раненные - солдаты Даджаля издевались уже над погибшими: труп командира 2-го парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка майора Евтюхина Марка Николаевича, боевики ради издёвки усадили на гору тел наших погибших ребят, на голову одели наушники, а в руку вставили тангенту рации, по которой десантники просили помощи или хотя бы боеприпасов до последних минут своей жизни. И это в районе набитом нашими войсками!
НО МЁРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ!
Кадры задержания беглого преступника Алханова
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Посмотрите в глаза бойцу, стоящему во главе траурной колонны: в них немой укор обществу, политическому руководству страны и военному командованию контртеррористической операцией в регионе, вольно или невольно допустивших это глумление.
P.S. Слухи тогда ходили разные: одни говорили, что Хаттаб выкупил за фальшивые доллары коридор для выхода в Дагестан, а десантники случайно оказались на пути, другие утверждали, что боевиков специально выдавливали подальше от родных аулов. Расследование случившегося как-то тихо сошло на нет, а родители погибших до сих пор не узнали имена виновных в этой трагедии.
Теперь читатели понимают, почему, узнав об участии осуждённого в вышеописанных событиях, Алханова сразу упрятали в психбольницу?
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в смысле сошло на нет???
разжалованы тогда полковники, дела все еще не закрыты сегодня.
в этом же посте за это речь.
куда клонишь автор???
худ.фильм о тех событиях есть. грозовые ворота.
и масса документалок. с интервью.
Бой шёл всю ночь. Если бы соотношение сил было таким, каким его описывало Минобороны, то бой закончился бы за 20 минут.
Правда в том, что обе войны Россия проиграла. И теперь платит дань. Это факт, которым виден всем, а не только Минобороны. Пытаться задним числом принизить противника - это наша старая традиция.
И это, голубчик - Вам совершенно не знакомы особенности боевых действий в горах - при отсутствии авиации, хорошо вооружённый пехотный взвод может задержать продвижение дивизии через перевал на сутки и более.