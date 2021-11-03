Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева

P.S. Слухи тогда ходили разные: одни говорили, что Хаттаб выкупил за фальшивые доллары коридор для выхода в Дагестан, а десантники случайно оказались на пути, другие утверждали, что боевиков специально выдавливали подальше от родных аулов. Расследование случившегося как-то тихо сошло на нет, а родители погибших до сих пор не узнали имена виновных в этой трагедии.

Теперь читатели понимают, почему, узнав об участии осуждённого в вышеописанных событиях, Алханова сразу упрятали в психбольницу?