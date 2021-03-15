FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4178 постов • 737 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Дорвались, или неожиданные итоги Масленицы 2021

Дорвались, или неожиданные итоги Масленицы 2021 (15 фото + 2 видео)

Автор:
15 марта 2021 14:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   блины   итоги   масленица   огонь   праздник   чучело   
1359
15
2
В этом году на масленичных гуляньях дали жару, причем в прямом и переносном смысле. Обуславливается это тем, что все мы дорвались... дорвались до массовых мероприятий, по которым скучали целый год.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   блины   итоги   масленица   огонь   праздник   чучело   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Василий Сургайло 38 минут назад
Я что-то пропустил? Коронавируса уже нет? Карантин сняли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь Василий Сургайло 10 минут назад
Новый Год уже тоже пора завязывать отмечать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
265
Сергей 9 минут назад
24 метровый замок - это люто!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
SerGProS Полчаса назад
Или так

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Особенно поразили массовые многотысячные торжества при сожжении чучела Собянина. Наверное достал плиткой бедных москвичей - устали терпеть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже Почему в разные годы Масленица приходится на разное время и разные даты? Почему в разные годы Масленица приходится на разное время и разные даты? Упоротая таксидермия - ночные кошмары обеспечены! Упоротая таксидермия - ночные кошмары обеспечены! Самый жир: масленичная неделя удалась Самый жир: масленичная неделя удалась Кого на самом деле сжигали под видом чучела наши предки во время Масленицы? Кого на самом деле сжигали под видом чучела наши предки во время Масленицы? "Скорую вызывайте!": на празднике проводов зимы каскадер едва не загорелся, поджигая Масленицу "Скорую вызывайте!": на празднике проводов зимы каскадер едва не загорелся, поджигая Масленицу
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1086480



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фермер с лапшой по $0,46 стал интернет-знаменитостью и выручил всю деревню
2
113
Фермер с лапшой по $0,46 стал интернет-знаменитостью и выручил всю деревню
Когда отношения закончились
2
51
Когда отношения закончились
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
5
Автовсячина
Яичный взрыв: почему не стоит готовить яйца в микроволновой печи?
0
30
Яичный взрыв: почему не стоит готовить яйца в микроволновой печи?
Не просите картошку без соли. Что знают работники Макдоналдса, а вы нет (7 фото)
Не просите картошку без соли. Что знают работники Макдоналдса, а вы нет (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ты только казахам меня не продавай
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#сатира#масленица#Россия#знаменитости#приколы#художник#кино
#фото#СССР#интересно#животные#прикольные#красота#искусство#авто аварии#вов#комментарии
#история#люди#позитив#картинки#подборка#дтп#настроение#живопись#дизайн#космос

На что жалуетесь?

Вернуться