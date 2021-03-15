Дорвались, или неожиданные итоги Масленицы 2021

В этом году на масленичных гуляньях дали жару, причем в прямом и переносном смысле. Обуславливается это тем, что все мы дорвались... дорвались до массовых мероприятий, по которым скучали целый год.

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1. В Смоленске с чучелом расправлялись с помощью огнеметов 0 Источник:

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4. Санкт-Петербург 0 Источник:

5. Южно-Сахалинск 0 Источник:

6. Техника безопасности - наше все. Кингисепп

7. Москвичи сожгли на Масленицу чучело Собянина 0 Источник:

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9. В Калужской области мощнее всех отметили Масленицу, там сожгли 24-метровый "замок корона-людоеда" 0 Источник:

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13. В Киясовском районе Удмуртии на Масленицу сожгли собранное из дерьма и палок чучело коронавируса-19 0 Источник:

14. Под Краснодаром чучело масленицы сожгли с помощью огнемета под веселую песню

15. А как вы провели воскресенье? Довольны? 0 Источник: