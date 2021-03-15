Дорвались, или неожиданные итоги Масленицы 2021

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В этом году на масленичных гуляньях дали жару, причем в прямом и переносном смысле. Обуславливается это тем, что все мы дорвались... дорвались до массовых мероприятий, по которым скучали целый год.
6. Техника безопасности - наше все. Кингисепп
9. В Калужской области мощнее всех отметили Масленицу, там сожгли 24-метровый "замок корона-людоеда"
13. В Киясовском районе Удмуртии на Масленицу сожгли собранное из дерьма и палок чучело коронавируса-19
14. Под Краснодаром чучело масленицы сожгли с помощью огнемета под веселую песню
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