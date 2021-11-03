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Таджикская диаспора недовольна приговором блогеру Бобиеву

Таджикская диаспора недовольна приговором блогеру Бобиеву (2 фото)

Автор:
03 ноября 2021 17:51
Метки: дом-2   подонки   совесть   
1021
2

В таджикской диаспоре недовольны приговором, вынесенным блогеру Бобиеву.

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Метки: дом-2   подонки   совесть   
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36  комментариев
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56k
parallax 2 часа назад
Интересно, где была таджикская диаспора, когда из Таджикистана гнали всех русских?
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20k
Евгений 40 секунд назад
Не довольны? недовольтствуйтесь у себя на родине.
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78
Олег Ершов 21 минуту назад
полностью согласен с таджикской диаспорой. 10 месяцев это мало. надо добавить .
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106k
Барон Мюнхгаузен. 22 минуты назад
Недовольны?
Тем, что МАЛО дали?
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−22
Владимир Е Полчаса назад
пускай сосет таджикская диаспора... на фоне мечети...
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17k
Александр Сучков 44 минуты назад
Диаспора права, ибо может получить по жопе...
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44k
Alex Ivanov 56 минут назад
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17k
babuby Час назад
Думаю что эта его знаменитая фотка, символизировала отношение мигрантов и к полиции/законам, и к религии/культуре. Но всю мораль "сдвинули" к оскорблению чувств верующих.
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711
Мы Ул Час назад
Хорошая попытка, чуркобесы, но нет. Через 10 месяцев выйдет, отправится к вам, там можете докинуть, если такие ниибаца правильные!
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1k
Любушка 2 часа назад
Чхать!!!
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21k
hebpat 2 часа назад
Гожусь таджиками
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Так вот, в диаспоре считают, что 10 месяцев колонии - слишком мягкий приговор.

Не понял сути. Так диаспора за ужесточение наказание для блоХера? Слишком мягкий приговор? Может ужесточить? Добавить пару тройку лет?
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1k
Сергей 2 часа назад
диаспора в полном составе может вернуться на родину, если не довольна Законом той страны, где они в гостях....
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14k
uutb 2 часа назад
Чуют, что из-за таких, как этот "блогер", им могут въезд в Россию ужесточить(а, то и вовсе прикрыть), вот и пытаются "быть лояльными"!
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10k
vvv 2 часа назад
Что-то я не слышал, чтобы кто-то спрашивал мнение этой уважаемой диаспоры в отношении приговоров, вынесенных судом Российской Федерации в соответствии с законодательством упомянутой Федерации. Может быть, вы слышали? А?
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2k
Буратино 2 часа назад
А диаспора молодцы. Вот это называется долгосрочное планирование, а не вот это ваше "зачем нам мост, давайте раздадим пенсионерам".
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4k
4ijik 2 часа назад
7 каментов, и не прочитал текст до конца ни один...
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129
ford029 2 часа назад
таджикский блогер это уже хохма!
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38k
Александр 2 часа назад
Это проблемы диаспоры.
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129
ford029 2 часа назад
задача ишака бегать как прип"здошеный с зеленым или желтым рюкзаком по городу за долю малую!!!!
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
Ну не знаю, братва на зоне довольна, а диаспора, понимаешь, недовольна.
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