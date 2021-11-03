Таджикская диаспора недовольна приговором блогеру Бобиеву

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В таджикской диаспоре недовольны приговором, вынесенным блогеру Бобиеву.
Напомню, таджикский блогер Руслан Бобиев опубликовал в своих соцсетях фото, на которых он со своей девушкой, одетой в полицейскую форму, имитировал половой акт на фоне храма Василия Блаженного. Так вот, в диаспоре считают, что 10 месяцев колонии - слишком мягкий приговор. Мол, молодого человека можно осудить сразу за оскорбление чувств верующих, оскорбление герба и флага и за разжигание межнациональной розни. Правильное заявление! Особенно на фоне того факта, что переводы мигрантов приносят в бюджет Таджикистана больше денег, чем банки. Abbas Djuma
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Тем, что МАЛО дали?
Не понял сути. Так диаспора за ужесточение наказание для блоХера? Слишком мягкий приговор? Может ужесточить? Добавить пару тройку лет?