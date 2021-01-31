Парадокс мандарина: на что человек готов ради денег

Рассказ основан на этическом парадоксе, ставшем широко известным благодаря роману Бальзака "Отец Горио" (1832). В романе Растиньяк спрашивает друга: "Помнишь то место, где он [Руссо] спрашивает, как бы его читатель поступил, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним усилием воли убить в Китае какого-нибудь старого мандарина и благодаря этому сделаться богатым?"

Ранее французский писатель Шатобриан при помощи этого парадокса доказал наличие совести у человека в книге "Гений христианства" (1802). Он пишет, что иногда спрашивает себя: “Если б ты

мог одним усилием воли убить человека в Китае и унаследовать его имущество в Европе, с абсолютной, сверхъестественной уверенностью, что никто никогда не узнает об этом, ты бы решился на это?" Потом он называет множество условий, смягчающих убийство: китаец умрёт безболезненно и внезапно; смерть для него благо, он её жаждет; у него нет наследников и даже государство не получит его наследство; ему осталось всего одно мгновение жизни. Но даже при всех этих условиях голос сердца твердит ему: "Не делай этого". Его останавливает совесть.