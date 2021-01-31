Парадокс мандарина: на что человек готов ради денег

При помощи этого этического парадокса французский писатель доказал существование совести.
Одна семейная пара находит на пороге своего дома деревянную коробку с красной кнопкой под стеклянным колпаком и записку "Завтра вечером вас навестят". На следующий день к ним приходит человек в чёрном костюме и с чёрным кейсом. Он даёт им ключ, который открывает стеклянный колпак, и объясняет принцип работы кнопки: "Если вы нажмёте на кнопку, произойдут две вещи: вы получите $200 000, и совершенно незнакомый вам человек умрёт".
Супруги начинают спорить:
- Это целая прорва денег!
- Это же убийство!
- Умереть может или осуждённый на смертную казнь или смертельно больной старик.
- А если новорождённый?
Супруги живут очень бедно, поэтому жена всё же нажимает кнопку. На следующий день к ним снова приходит человек в чёрном, забирает кнопку и отдаёт им кейс, набитый долларами. "Кто-то умер?" - спрашивают обладатели $200 000.
- Конечно.
- И что теперь?
- Тратьте деньги. А кнопку на тех же условиях я отдам кому-то совершенно вам незнакомому.
Так развиваются события в рассказе американского писателя Ричарда Мэтисона "Кнопка, кнопка", а точнее в серии "Сумеречной зоны", поставленной по его рассказу. В оригинале умирал муж обладательницы денежного приза, а человек в чёрном говорил ей: "Вы думали, что хорошо знаете своего мужа?" На эту же тему и по мотивам всё того же рассказа Мэтисона снят фильм "Посылка" с Камерон Диаз в главной роли.
- Это целая прорва денег!
- Это же убийство!
- Умереть может или осуждённый на смертную казнь или смертельно больной старик.
- А если новорождённый?
Супруги живут очень бедно, поэтому жена всё же нажимает кнопку. На следующий день к ним снова приходит человек в чёрном, забирает кнопку и отдаёт им кейс, набитый долларами. "Кто-то умер?" - спрашивают обладатели $200 000.
- Конечно.
- И что теперь?
- Тратьте деньги. А кнопку на тех же условиях я отдам кому-то совершенно вам незнакомому.
Так развиваются события в рассказе американского писателя Ричарда Мэтисона "Кнопка, кнопка", а точнее в серии "Сумеречной зоны", поставленной по его рассказу. В оригинале умирал муж обладательницы денежного приза, а человек в чёрном говорил ей: "Вы думали, что хорошо знаете своего мужа?" На эту же тему и по мотивам всё того же рассказа Мэтисона снят фильм "Посылка" с Камерон Диаз в главной роли.
Рассказ основан на этическом парадоксе, ставшем широко известным благодаря роману Бальзака "Отец Горио" (1832). В романе Растиньяк спрашивает друга: "Помнишь то место, где он [Руссо] спрашивает, как бы его читатель поступил, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним усилием воли убить в Китае какого-нибудь старого мандарина и благодаря этому сделаться богатым?"
Ранее французский писатель Шатобриан при помощи этого парадокса доказал наличие совести у человека в книге "Гений христианства" (1802). Он пишет, что иногда спрашивает себя: “Если б ты
мог одним усилием воли убить человека в Китае и унаследовать его имущество в Европе, с абсолютной, сверхъестественной уверенностью, что никто никогда не узнает об этом, ты бы решился на это?" Потом он называет множество условий, смягчающих убийство: китаец умрёт безболезненно и внезапно; смерть для него благо, он её жаждет; у него нет наследников и даже государство не получит его наследство; ему осталось всего одно мгновение жизни. Но даже при всех этих условиях голос сердца твердит ему: "Не делай этого". Его останавливает совесть.
Ранее французский писатель Шатобриан при помощи этого парадокса доказал наличие совести у человека в книге "Гений христианства" (1802). Он пишет, что иногда спрашивает себя: “Если б ты
мог одним усилием воли убить человека в Китае и унаследовать его имущество в Европе, с абсолютной, сверхъестественной уверенностью, что никто никогда не узнает об этом, ты бы решился на это?" Потом он называет множество условий, смягчающих убийство: китаец умрёт безболезненно и внезапно; смерть для него благо, он её жаждет; у него нет наследников и даже государство не получит его наследство; ему осталось всего одно мгновение жизни. Но даже при всех этих условиях голос сердца твердит ему: "Не делай этого". Его останавливает совесть.
Похожие мысли были у многих других писателей и философов. О безнаказанном преступлении писал и Платон. В "Государстве" он рассказывает, как пастух Гиг нашёл кольцо невидимости, с его помощью убил царя и сам стал царём. Платон пришёл к выводу, что такое кольцо уравняло бы человека справедливого и несправедливого, оба они не устояли бы перед совершением безнаказанного преступления: "Это и следует признать сильнейшим доказательством того, что никто не бывает справедливым по своей воле, но лишь по принуждению". По поводу кнопки, убивающей мандарина, он, вероятно, сказал бы то же самое.
А теперь вопрос к вам. Условия такие: Согласны ли вы убить неизвестного вам человека и получить за это 100 млн рублей? Для убийства требуется лишь нажать на кнопку. Об этом никто и никогда не узнает. Вы не узнаете, кого убили. Но вам придётся жить с этим. И с деньгами. Кто, по-вашему, прав: Платон или Шатобриан? Нажмёте кнопку?
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это как убить одного злодея с бомбой ради спасения сотни других. или на дороге бабушка и обрыв, а ты водитель детского автобус а- в обрыв или сбить человека насмерть ? вариантов можно много придумать