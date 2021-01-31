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Парадокс мандарина: на что человек готов ради денег

Парадокс мандарина: на что человек готов ради денег

Автор:
31 января 2021 14:09
Сообщество : Жизнь
Метки: Бальзак   китай   кнопка   мандарин   мораль   парадокс   совесть   убийство   
1830
5
При помощи этого этического парадокса французский писатель доказал существование совести.
Нажмёте на кнопку?
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Метки: Бальзак   китай   кнопка   мандарин   мораль   парадокс   совесть   убийство   
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16  комментариев
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48k
alertol Час назад
Я бы и тех кого знаю переубивал половину )))
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13k
_delphin_ Минуту назад
... Я бы вышел на балкон и разрядил бы пистолет ... (с)
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5k
zurapod 5 минут назад
Кнопку и список депутатов и чиновников высшего и среднего звена пожалуйста )))
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5k
zurapod 7 минут назад
я бы стал миллиардером ))) хотя имея такую кнопку и получая по 100 баксов я и то стал бы миллиардером. прям по 12 часов в день работал бы .
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14k
papilion 11 минут назад
Я 20 лет назад сбил человека, насмерть, это самый тяжелый груз который я несу, несмотря на все благополучие. Однозначно нет.
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49k
smakido 11 минут назад
Далеко не каждый человек способен сказать :"Нет!" когда надо решать!
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7k
Franklin Benjamin 20 минут назад
Да я на этой кнопке морзянкой письма писать буду!
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665
Электросаркома 22 минуты назад
А можно кнопку, с которой я буду выбирать кто умрёт?
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180k
Михаил Мосягин Автор поста Электросаркома 21 минуту назад
Это уже тетрадь смерти получится
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3k
Виталий 52 минуты назад
А нажать можно только один раз?
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180k
Михаил Мосягин Автор поста Виталий Полчаса назад
Один, но, вообще, это не имеет значения.
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8k
Vacony 54 минуты назад
тут можно исходить, что убив одного, на полученные деньги ты можешь спасти много других жизней
это как убить одного злодея с бомбой ради спасения сотни других. или на дороге бабушка и обрыв, а ты водитель детского автобус а- в обрыв или сбить человека насмерть ? вариантов можно много придумать
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