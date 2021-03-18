Чтобы разрешить ситуацию, водитель высадил Алексея на следующей остановке. Слепой мужчина даже не знал, где он находится., т.к. привык ездить по стандартному маршруту и любое отклонение от него требует от незрячего дополнительных усилий. "Так поступать нельзя. Я намерен подавать на них в суд", — говорит Алексей, обиженный еще и тем, что контролер действовала заодно с полицейскими. Также Гришаев говорит, что это далеко не первый конфликт, который случился с ним в общественном транспорте. Мужчина считает, что ни кондукторы, ни водители толком не знакомы со спецификой собак-поводырей и предъявляют к их перевозке требования как к транспортировке обычных питомцев. Это незнание часто провоцирует неприятные ситуации.