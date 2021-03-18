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Кондуктор междугородного автобуса в Нижегородской области высадил слепого массажиста Алексей Гришаева и вызвал полицию. После выяснилось, что в конфликте незрячий инвалид не виноват, но перед ним никто даже не извинился.
Для незрячего человека собака-поводырь - пропуск в мир. С ее помощью слепые и слабовидящие без помех переходят дорогу, справляются с бытовыми сложностями, которые обычные люди даже не замечают. Алексей Гришаев, чтобы попасть на работу в Нижний Новгород, ездит на автобусе. Конечно, в сопровождении своей собаки-поводыря.
В тот день Алексей сел на автобус №1010, следовавший по маршруту Городец-Заволжье. "За себя заплатил, собаку вместе с собой посадил. Подошла контролер, говорит: «Надень намордник». Я объяснил, что у меня собака-поводырь и намордник на такую собаку не надевается: если у меня что-то упадет, то она мне поможет поднять трость, ключи", - рассказывает он. В итоге Алексею все-таки пришлось подчиниться требованию кондуктора, но после его попросили оплатить проезд собаки. Мужчина отказался. Этого и не требуется, т.к. согласно постановлению Правительства РФ № 708 от 30 ноября 2005 года, за проезд собак-поводырей в общественном транспорте плата не взимается.
Однако контролер стала возмущаться и настаивать на оплате проезда. К ней подключились пассажиры, недовольные задержкой рейса.
Чтобы разрешить ситуацию, водитель высадил Алексея на следующей остановке. Слепой мужчина даже не знал, где он находится., т.к. привык ездить по стандартному маршруту и любое отклонение от него требует от незрячего дополнительных усилий. "Так поступать нельзя. Я намерен подавать на них в суд", — говорит Алексей, обиженный еще и тем, что контролер действовала заодно с полицейскими. Также Гришаев говорит, что это далеко не первый конфликт, который случился с ним в общественном транспорте. Мужчина считает, что ни кондукторы, ни водители толком не знакомы со спецификой собак-поводырей и предъявляют к их перевозке требования как к транспортировке обычных питомцев. Это незнание часто провоцирует неприятные ситуации.
После того, как по местному ТВ прошел сюжет о Гришаеве, администрация Городца все-таки сочла нужным прокомментировать этот ужасный инцидент: "Мы ежедневно работаем с людьми, поэтому важно самим тоже оставаться людьми. Описанную ситуацию считаем недопустимой. Права людей с ограниченными возможностями должны неукоснительно соблюдаться, но и все пассажиры должны соблюдать правила поездок в общественном транспорте. С кондукторами и водителями провели разъяснительную работу по соблюдению служебной этики и федерального законодательства о пассажирских перевозках", — цитирует первого заместителя главы администрации Городецкого района Андрея Сатанова портал NN.RU.
Кстати, нижегородцы Гришаева знают не только как хорошего массажиста, но и доброго Деда Мороза, который каждый год на протяжении 27 лет дарит малышам подарки в канун новогоднего праздника и на каникулах. Взрослым он тоже не отказывает, но в основном к его собаке подходят мамы с детьми. Подарки Гришаев покупает сам, говорит, что ему нравится радовать людей.
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Почему сразу не написать: в случае нарушения данного постановления нарушитель, юридическое лицо, уплачивает весь причинённый моральный вред, но не менее 1 миллиона рублей, а кондуктор - 50 тыс (например). Тогда транспортники быстро научатся выполнять постановления, а кондукторы выучат эти правила.
Нормальный человек не пойдет туда работать. Ничего из себя не представляет, а унижать окружающих обязан.
Сучьи профессии.
Человек в должности кондуктора не знает с кого можно брать за проезд, а с кого нельзя по закону.
Идиотизм(
А с полицейскими?? Эти-то в первую очередь должны чтить федеральные законы и правила, а уж в самую последнюю очередь обращать внимание на причуды отдельных заведений.
Это не работа водителя маршрутки разбираться с детьми чужими и почему там им родители бабла не дали на автобус или почему дитё купило мороженое вместо билета.
Вот я бросал монетку тогда, когда не было контролёров не потому что совесть, а потому что так делали все и потому что у меня были эти пять копеек.
Ровно также как сейчас если в городе есть урны на каждом шагу, то зачем же мне выбрасывать бумажку куда попало - проще пройти 100 метров и выкинуть.
Ну а если все вокруг срут и кидают друг друга то да, ребёнка вообще ничто не может остановить сделать так как взрослые дяди и тёти делают.