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Незрячего мужчину высадили из автобуса из-за отказа оплачивать проезд собаки-поводыря

Незрячего мужчину высадили из автобуса из-за отказа оплачивать проезд собаки-поводыря (5 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 18:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автобус   дорожный конфликт   инвалид по зрению   история   совесть   человечность   
1306
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Кондуктор междугородного автобуса в Нижегородской области высадил слепого массажиста Алексей Гришаева и вызвал полицию. После выяснилось, что в конфликте незрячий инвалид не виноват, но перед ним никто даже не извинился.

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Метки: автобус   дорожный конфликт   инвалид по зрению   история   совесть   человечность   
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15k
sanchesS80 2 часа назад
Фишка в чем: есть постановление согласно которому проезд такой собаки бесплатный. Но ВООБЩЕ не прописаны санкции за нарушение постановления. Т.е. нарушили - но нет ответственности никакой. Они так могут постоянно нарушать и ничего им не будет.
Почему сразу не написать: в случае нарушения данного постановления нарушитель, юридическое лицо, уплачивает весь причинённый моральный вред, но не менее 1 миллиона рублей, а кондуктор - 50 тыс (например). Тогда транспортники быстро научатся выполнять постановления, а кондукторы выучат эти правила.
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10k
Великий Кормчий 18 минут назад
Кондуктор, охранник, гаец, мент.
Нормальный человек не пойдет туда работать. Ничего из себя не представляет, а унижать окружающих обязан.
Сучьи профессии.
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19k
Сергей Шишкин Великий Кормчий 3 минуты назад
А в случае ДТП или каких противоправных действий в твою сторону, кому жаловаться побежишь, "ментам" и "гайцам"?
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−5
Данила Меньшиков 18 минут назад
Синдром вахтера сработал у кондуктора. Бесчеловечно все это. Иногда и мелочь могу подкинуть, если вижу, что на хлеб не хватает.
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5k
Wacker Полчаса назад
маму их, чтобы у этих [мат] дети ослепли и стакан воды не смогли подать!
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2k
Manul Полчаса назад
Чтобы у этого кондуктора зрение пропало. Навсегда
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852
Moon24 Полчаса назад
Просто люди скоты . Комплекс маленького человечка и стремление погавкать хоть на кого . Надо было кондуктора выкинуть взашей а не слепого пассажира
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2k
Александр Едигаров 39 минут назад
Дожили!
Человек в должности кондуктора не знает с кого можно брать за проезд, а с кого нельзя по закону.
Идиотизм(
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1k
Андрей Шестопалов 43 минуты назад
Провели разъяснительную работу... - да уволить ! Полная некомпетентность и кондуктора и полиции. Но еще противнее, читать про пассажиров которые поддержали кондуктора, т.е. людям из-за своих мелких интересов плевать на всех. А инвалиду нужно добиваться в суде возмещения морального ущерба, причем на крупную сумму-только так можно воспитать быдло.
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1k
Палыч 49 минут назад
Слов нет, одни эмоции.
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17k
babuby 53 минуты назад
С кондукторами и водителями.
А с полицейскими?? Эти-то в первую очередь должны чтить федеральные законы и правила, а уж в самую последнюю очередь обращать внимание на причуды отдельных заведений.
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10k
Денис Трубочкин 53 минуты назад
Кондуктор, ты высадил из автобуса слепого человека! Ты как потом дальше поехал??? Ты как потом ночью спал???
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13k
aalexey3 Час назад
Какая одна тварь минус поставила? Кондуктор?
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5k
кот базилий Час назад
Кондуктор - ущербный кааазел и гомосек. Чтоб тебе ......
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−13
vova old Час назад
в суд он конечно может собираться но что-то я сомневаюсь это будет так как на западе в газетах пишут. другое дело почему его никто есть пассажиров не защитил а наоборот возмущались. Ну контролёр фиг с ним перепутал инструкцию, боялся суперконтролера, что его обвинят, но пассажиры то людьми должны быть
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3k
Мистер Фикс Час назад
Ах, как хочется огрызку почувствовать себя ананасом... синдром вахтера во всей красе
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Наказание должно соответствовать проступку! На всех причастных надеть намордники непроницаемые и заставить так прожить хотя бы месяц.
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1k
Йожык 2 часа назад
Больше поражают пассажиры, их безразличие, или как в этом случае хамство и принятие стороны кондуктора. С кондукторами все ясно, там почти каждый второй дебил с двумя классами образования, который почувствовал чуточку власти и давай гонять детей, пенсионеров, инвалидов, но к здоровым мужикам, пьяным, наркоманам относятся лояльно, за свою шкуру боятся. Куда катится мир? Добрее надо быть, а не зверствовать по поводу и без.
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5k
Vadim Йожык Час назад
Пассажиры тоже люди, а 2/3 людей если не дебилы, то быдло пора это знать. Тут могло так совпасть, из-за малой выбороки, что было 100%.
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8k
Караганда Йожык Час назад
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20k
BillyBonzz 2 часа назад
Ну кто идет в эти контролеры и кондукторы? Люди без образования, без знания норм приличия, такта и уважения к проблемам другого. Быдлота одним словом. Такому и ребенка вышвырнуть на мороз за не оплату проезда ничего не стоит и слепого высадить в незнаком ему месте, и ничего не мелькнет в мозгу этого питекантропа, что он совершил скотский поступок.
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11k
alexis BillyBonzz Час назад
А наказывать не кондуктора, а начальника транспортного цеха.
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5k
кот базилий BillyBonzz Час назад
Эти педерасты испытывают удовлетворение от своих паскудных действий. Может и кончают в штаны.
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5k
Янус Полуэктович alexis 48 минут назад
его сначала выслушать бы надо...
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11k
alexis Янус Полуэктович Полчаса назад
Жаль мы не выслушали начальника транспортного цеха.
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10k
Типа граф 2 часа назад
Я знал , что можно с поводырём бесплатно , но думал , что нельзя .
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125
илья 2 часа назад
я уже ни чему в этой стране не удивляюсь, уже стало нормой высаживать ребенка в мороз черти где...
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8k
Караганда Денис 44 минуты назад
печально-но времена,когда лучший контролёр-это совесть-прошли.я тож из того времени-когда деньги из конца автобуса передавали,а потом назад билеты-это в часы пик.никто не тырил мелочь и билеты.наверное сейчас цены не устраивают-считают дороговато.
тогда-5 копеек-социализм,платили без принуждения.сейчас капитализм и платить не хотят-все средства на ипотеку уходят.
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14k
Денис Мистер Фикс 41 минуту назад
Вызвать ментов на маршрут, сдать ребёнка ментам, никого везти не надо бесплатно.
Это не работа водителя маршрутки разбираться с детьми чужими и почему там им родители бабла не дали на автобус или почему дитё купило мороженое вместо билета.
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14k
Денис Караганда 38 минут назад
Совесть - лучший контролёр тогда, когда ничто не мешает этой совести, а ещё плюс к тому ей что-то ещё и помогает :)
Вот я бросал монетку тогда, когда не было контролёров не потому что совесть, а потому что так делали все и потому что у меня были эти пять копеек.
Ровно также как сейчас если в городе есть урны на каждом шагу, то зачем же мне выбрасывать бумажку куда попало - проще пройти 100 метров и выкинуть.
Ну а если все вокруг срут и кидают друг друга то да, ребёнка вообще ничто не может остановить сделать так как взрослые дяди и тёти делают.
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8k
Караганда Денис Полчаса назад
вы подымаете глобальные проблемы.
всё зависит от нас самих-но многие ищут проблему в других.все должны-только не я.
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Караганда Денис Полчаса назад
заходите на солянку-там требуются адекватные ползователи.
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