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Мужчина обнаружил стратегию обмана онлайн-казино и сдал ее службе техподдержки

Мужчина обнаружил стратегию обмана онлайн-казино и сдал ее службе техподдержки (3 фото)

Автор:
24 декабря 2020 12:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: выигрыш   лох   онлайн-казино   победа   совесть   стратегия   
2907
3
К сожалению, Госдума приняла закон о запрете мата в интернете, потому мы не сможем опубликовать большую часть эпитетов, которыми наградили пользователи Сети этого парня, когда он поделился своей историей в одном из пабликов.

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Метки: выигрыш   лох   онлайн-казино   победа   совесть   стратегия   
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31k
Опаньки 2 часа назад
дважды лох года
-первый когда пришел в оное говнище играть
- второй, ну в общем понятно
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7k
costa 36 минут назад
Тупо реклама онлайн казино.
Это как наперсточники на вокзале что зазывают наивных лохов типа:
Ой приди обуй меня, я тебе все проиграю.
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10k
Serg2001 45 минут назад
Мужчина обнаружил стратегию обмана онлайн-казино и сдал ее службе техподдержки
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352
Павел Сергиевский 46 минут назад
Если бы он воспользовался багом, рано или поздно это все равно бы выяснилось. Тогда у него отобрали бы деньги да еще и под суд бы отдали.
Это тебе не чемодан с деньгами на улице, тут все фиксируется и потом анализируется.
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106
Травкин Лопух 3 Час назад
реклама онлайн казино
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15k
Ego sum qui sum Час назад
тут уместно

тут уместно
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
ояебу. скудоумие, честность и грамоту ему.
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12k
Пумба Час назад
Аффтар, сука, схема где?!!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
1k
zenon Час назад
Мужику должны отрубить голову на гильотине. Нож упал и застрял. Тут мужик поворачивается и смотрит на устройство. Хто же так працюе, за такэ треба даты по рукам, воно же нэ шлифовано и перекошено, зараз поправлю. Нож опустился до конца.
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242
Миша Час назад
За стратегию обмана онлайн-казино я бы еще плюсанул, а за эту картинку с куском ангельсой речи - только минусовать. Лох это судьба, даже если случайно у него появилась возможнось подобрать пару монет с пола, всё равно от большой порядочности в итоге ободрали его. Он за казино разволновался, ну что тут сказать, тут тоже мат запрещен.
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826
Владимир Час назад
Есть просто лохи, а есть лохи-фанатики к которым и относятся играющие в казино
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−3
ilisonili Час назад
Надо отдать должное, что оставили 6,5к, могли просто все выигрыши аннулировать.
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778
Карл Такойто Час назад
Да это обычная разводка от казино. Закидывается такая утка,чтобы это выглядело правдоподобно,пишется не в духе ,,я нашел баг,озолотился,налетай пока работает,, такому никто не поверит,а вот про баг и честного ,,лоха,, звучит более убедительно. Понятно что определенная часть прочитавших игроков попытается проверить а вдруг ,, баг,, ещё работает))И к своему удивлению обнаружат что работает,но чтобы не играть 9 часов подряд как паренёк попытаются сорвать куш по быстрому закинув нормально бабла,тут их казино и поимеет
Тем более если подобный баг и появляется вдруг,он очень быстро обнаруживается компьютерной системой безопасности казино,которая тут же сигнализирует оператору о том что клиент в многократном плюсе в течении короткого промежутка времени,и тут уже подключается человек и анализирует по правилам ведётся игра или что то тут не то))Поэтому о сессиях в плане подняться с 250 до 15000$ можете даже не мечтать))
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778
Карл Такойто Час назад
Ссылка youtu.be
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12k
Toxictofa Час назад
В рай его теперь не пустят, пойдет в Ад. Баги в адских казино искать)))
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17k
Vital Idol 2 часа назад
я бы играл дальше, разоряя казино и параллельно выводя деньги!!! только каталы не дадут это сделать, как только увидят, что их счёт скудеет! а, увидят они сразу....
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Мужчина обнаружил стратегию обмана онлайн-казино и сдал ее службе техподдержки
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Почему баги в интернет-казино регулярно находят маркетологи казино? Наверное везение.
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398
Andrey 2 часа назад
Мужчина обнаружил стратегию обмана онлайн-казино....

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!(с)
Мужчина обнаружил стратегию обмана онлайн-казино.... НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!(с)
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339
insaider 2 часа назад
Мужчина обнаружил стратегию обмана онлайн-казино и сдал ее службе техподдержки
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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