Мужчина обнаружил стратегию обмана онлайн-казино и сдал ее службе техподдержки

Парень случайно обнаружил способ безошибочного выигрыша. Опробовал его на практике и за три часа, начав с 250 долларов довел свой выигрыш до 15 тысяч долларов. После ему подумалось, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой и счастливчик решил обратиться в службу техподдержки сервиса. В казино пообещали разобраться, а пока отключили парню возможность вывести заработанные деньги. Через время администратор сайта связался с честным игроком и поблагодарил его за сигнал. Также он сообщил, что найденная схема была багом, а потому казино сочло правильным изъять большую часть выигрыша, который к тому моменту достиг 38 тысяч долларов. Парню оставили 6,5 тысяч долларов и сохранили все очки, заработанные за время игры.