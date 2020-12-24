Мужчина обнаружил стратегию обмана онлайн-казино и сдал ее службе техподдержки

К сожалению, Госдума приняла закон о запрете мата в интернете, потому мы не сможем опубликовать большую часть эпитетов, которыми наградили пользователи Сети этого парня, когда он поделился своей историей в одном из пабликов.
Пользователь соцсети Reddit рассказал о своем опыте "общения" с онлайн-казино.
Парень случайно обнаружил способ безошибочного выигрыша. Опробовал его на практике и за три часа, начав с 250 долларов довел свой выигрыш до 15 тысяч долларов. После ему подумалось, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой и счастливчик решил обратиться в службу техподдержки сервиса. В казино пообещали разобраться, а пока отключили парню возможность вывести заработанные деньги. Через время администратор сайта связался с честным игроком и поблагодарил его за сигнал. Также он сообщил, что найденная схема была багом, а потому казино сочло правильным изъять большую часть выигрыша, который к тому моменту достиг 38 тысяч долларов. Парню оставили 6,5 тысяч долларов и сохранили все очки, заработанные за время игры.
Даже среди англоговорящих интернет-пользователей нашлись те, что вдоволь поглумился над честным игроком, а уж что ему могли бы написать наши соотечественники, можно лишь представить!
А вы бы, уважаемые фишкяне, как бы поступили в этой ситуации: обратились бы в службу техподдержики или вывели все, что выиграли?
А вы бы, уважаемые фишкяне, как бы поступили в этой ситуации: обратились бы в службу техподдержики или вывели все, что выиграли?
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-первый когда пришел в оное говнище играть
- второй, ну в общем понятно
Это как наперсточники на вокзале что зазывают наивных лохов типа:
Ой приди обуй меня, я тебе все проиграю.
Это тебе не чемодан с деньгами на улице, тут все фиксируется и потом анализируется.
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!(с)