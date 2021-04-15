Советский позор: стыд и совесть как регулятор общества

Честно сказать, мне видится, что сегодня тема позора, а также стыда и даже совести, изживает себя. Ни за что не стыдно, ничто не позорно и многие даже зарабатывают на позоре перед обществом, выставляя себя дурачками, лишь бы над ними посмеялись и увеличили просмотры. А ведь когда-то было иначе...
Пристыдить лентяя, вора, жулика, пьяницу, прогульщика и т.п. в СССР было в порядке вещей. И главное, что на эти доски позора реагировали - стыдно было перед товарищами, страшно потерять партбилет, совестно оказаться изгоем среди людей
Да, материальная сторона позора тоже присутствовала, но то, что тебя застыдят твои же коллеги или знакомые - было гораздо страшнее
Борьба с пьянством, религией, женщинами, которые не дождались, получателями в черной кассе - сегодня эти доски позора выглядят смешно, а для многих даже неприятно - ведь постулат "...человек волен поступать так, как ему надо, с чего это вы суете нос в его жизнь", давно внедрен в наши умы
Многие вещи перестали быть позором (а для некоторых даже повод для гордости) - оскорбить ближнего, показать себя более наглым, чем иные, похвалиться тем, что умеешь правильно брать " на лапу" или даже воровать и не попадаться, можно и даже нужно быть более безразличным и бессовестным...
Да, сегодня кое-где еще пытаются воззвать к совести, открывают новые доски позора, пытаясь привлечь общественное сознание к плохим поступкам, но это мало кого колышет, а кто-то наверняка даже гордится тем, что попал на подобную доску, ведь сегодня на собственном позоре, а значит и популярности можно сделать деньги
А как видится вам - лучше стало с совестью и порядочностью и доски почета все еще могут возыметь эффект или уже все потеряно окончательно?
Авторский пост
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Т.е. порицаются поступки, направленные против человека-общества-государства.
А сейчас вижу только два вида подобных объявлений.
- В вашем доме в квартире № 5 долг по оплате ЖКХ такой-то;
- Иванов из квартиры № 5 негодяй и не возвращает кредит, найдем ноги оторвем.
Сейчас плевать на людей-общество-государство. Только бабки всех интересуют. Только они фундамент, само здание и наполнение этого здания. Только они смысл. А единственный позор - не вернуть долг. Хоть пей, хоть воруй, хоть х#й соси. С бабками ты король. Без них - никто.
Какая-то деградация и принижение человека и возведение на пьедестал материального.
Кусок металла, камня, бумаги важнее живой души.
А попробуй сегодня реально так сделать? "Караул! Нарушение прав и свобод! Я в СПЧ подам иск!".
Даже поражаешься, когда за аморальным поведением замечают в соцсетях даже учителей, воспитателей дет.садов или работников здравоохранения, то поднимается волна в их защиту: "Ну, и что? Это их ЛИЧНАЯ жизнь, это их ЛИЧНОЕ дело! Имеют право"
О каких "досках позора" тогда может идти речь?