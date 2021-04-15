Советский позор: стыд и совесть как регулятор общества

Честно сказать, мне видится, что сегодня тема позора, а также стыда и даже совести, изживает себя. Ни за что не стыдно, ничто не позорно и многие даже зарабатывают на позоре перед обществом, выставляя себя дурачками, лишь бы над ними посмеялись и увеличили просмотры. А ведь когда-то было иначе...