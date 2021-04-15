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Советский позор: стыд и совесть как регулятор общества

Советский позор: стыд и совесть как регулятор общества (20 фото)

Автор:
15 апреля 2021 13:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   воры   позор   порядочность   пьянству - бой   рассуждения   совесть   
1424
20

Честно сказать, мне видится, что сегодня тема позора, а также стыда и даже совести, изживает себя. Ни за что не стыдно, ничто не позорно и многие даже зарабатывают на позоре перед обществом, выставляя себя дурачками, лишь бы над ними посмеялись и увеличили просмотры. А ведь когда-то было иначе...

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Метки: Исторические факты   СССР   воры   позор   порядочность   пьянству - бой   рассуждения   совесть   
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13  комментариев
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
А кто из нынешних вообще пойдёт на субботник по строительству метро?
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Ф Ив Snork Snorkoff Час назад
Метро должны строить метростроители, которые получают за это деньги. Субботник по строительству метро - это бесплатный общественный труд и в современных реалиях это неуместно.
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ЦСКА 7 минут назад
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10k
Lexx Полчаса назад
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8k
harlamov Полчаса назад
Кстати, интересно что позорят в основном людей за поступки против их же товарищей... прогуливает работу (подвел коллег); пьянство, дебош (всем соседям мешает такой жилец); на субботник не пошла (поставила себя выше товарищей); дезертир (подвел сослуживцев); вынес с завода (тоже по сути акцент на том, что украл у своих же товарищей) и т.д.
Т.е. порицаются поступки, направленные против человека-общества-государства.
А сейчас вижу только два вида подобных объявлений.
- В вашем доме в квартире № 5 долг по оплате ЖКХ такой-то;
- Иванов из квартиры № 5 негодяй и не возвращает кредит, найдем ноги оторвем.
Сейчас плевать на людей-общество-государство. Только бабки всех интересуют. Только они фундамент, само здание и наполнение этого здания. Только они смысл. А единственный позор - не вернуть долг. Хоть пей, хоть воруй, хоть х#й соси. С бабками ты король. Без них - никто.
Какая-то деградация и принижение человека и возведение на пьедестал материального.
Кусок металла, камня, бумаги важнее живой души.
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10k
кира harlamov 2 минуты назад
Парадокс нашего современного общества в том, что все требуют порядочности от других по отношению к себе, но не считают себя обязанными быть порядочными в отношении других. Ожидают доброСОВЕСТНОГО выполнения своих обязанностей от других, а сами не хотят работать добросовестно. Даже мошенники из колл-центров не хотят быть обманутыми такими же как они сами. Все требуют частности будучи готовыми постоянно врать.
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28k
LEPA Полчаса назад
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3k
Борис Карабанов Час назад
"Да! Так и надо! Хорошо! Правильно!"
А попробуй сегодня реально так сделать? "Караул! Нарушение прав и свобод! Я в СПЧ подам иск!".
Даже поражаешься, когда за аморальным поведением замечают в соцсетях даже учителей, воспитателей дет.садов или работников здравоохранения, то поднимается волна в их защиту: "Ну, и что? Это их ЛИЧНАЯ жизнь, это их ЛИЧНОЕ дело! Имеют право"
О каких "досках позора" тогда может идти речь?
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12k
alexis Борис Карабанов Полчаса назад
Просто сейчас всё посчитано, за всё уплОчено. Гражданину ни кто ни чего бесплатно не сделает, соответственно ни каких субботников.
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10k
кира Час назад
Если честь и совесть исчезнут окончательно, общество погибнет. Без чести и совести нет ответственности за себя, за близких, нет взаимопомощи, сострадания, поддержки и заботы. Без чести и совести нет человечности.
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21k
Сибиряк 2 часа назад
Если бы сегодня повесить на доску позора то что украли, то это бы тут же украли повторно, вероятно вместе с доской позора.
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