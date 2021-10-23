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Врач и четыре медсестры задержаны за фиктивные вакцинации Covid-19 в Санкт-Петербурге

Врач и четыре медсестры задержаны за фиктивные вакцинации Covid-19 в Санкт-Петербурге (2 фото)

Автор:
23 октября 2021 22:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вакцинация   задержание   коронавирус   криминал   паспорт вакцинации   санкт-петербург   
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За фальшивую вакцинации граждан за денежное вознаграждение были задержаны сотрудники поликлиники при Первом меде (Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова).
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что врач и его сообщники вносили в базу данных информацию о вакцинации, а сами препараты уничтожали. Фиктивная вакцинация происходила в медучреждении по улице Льва Толстого, дом 6-8.  За свою "работу" медики брали 7.500 рублей. По словам следственного управления СК по Санкт-Петербургу, задержанные получили взятку от 12 граждан на сумму более, чем 100 тысяч рублей за фиктивные справки о вакцинации. Данные о вакцинации также появлялись и в электронном сервисе "Госуслуги".
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств и участников незаконной схемы вакцинации.

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Метки: Вакцинация   задержание   коронавирус   криминал   паспорт вакцинации   санкт-петербург   
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47  комментариев
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5k
Борис Карабанов Час назад
Самое хреновое в подделках то, что потом эти случаи (не разоблаченные) входят в статистику как случаи заболеваний и смертей ПРИВИТЫХ. Антиваксеры при этом ликуют - смотрите, вот человек привился, а всё равно заболел и умер! Таки фальшивопрививочников надо наказывать очень строго
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17k
babuby 40 минут назад
Как знать, как знать.
Вполне вероятно что лет через 30, после обнародования результатов массовых испытаний вакцин, именно этих врачей и произведут в герои. Так что лично я, осуждать их не возьмусь.
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3
Dmitriy Dragunov 49 минут назад
По максимуму надо за такое
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129
Chuchelo Patamkovoe Час назад
Как так. Великий же сказал Пфайзер коды иностранцы покупают а оказалось россияне и Спутник.
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2k
Moon24 Час назад
Илиотизм . Ну хочет кто прививаться - можно взять медотвод . А так ...ничего страшного и фатального в прививке нет
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Начало поста хорошее: Врач и четыре медместры.........
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17k
Vital Idol Час назад
как дававшие клятву Гиппократа, они должны были делать это БЕСПЛАТНО!!!
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14k
SpoiltNail Час назад
Пришёл человек на прививку. Укол сделали не в человека, а в подушку. Выписали справку и внесли в базу.
Как выявить фальсификацию?
Врач может и укол сделать водой для инъекций, если камеры стоят.
Неужели нет возможности беспалевно это делать?

Как их ловят?
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51
Anton Poldnev SpoiltNail Час назад
Пф... Сдают естественно.
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10k
Star Link 2 часа назад
Приравнять к подделке денег и все... здравствуй Тайга на 10 лет.
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42k
Крайт 2 часа назад
сраная бандерасня из нищей скакуасии расчитывает только на либерастическое двухпроцентное отребье в России.
Ага. хер им. С проглотом. :))
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42k
Крайт 2 часа назад
либерастическому антипрививочнуму отребью на потеху.
говно навальновское [мат] веселится.
Поняли? Я навальновское либерастическое отребье за людей не считаю!!!
Как и говно бандеровское из нищей скакляндии.
Вы ещё, суки, за Донбасс ответите!!!...
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1k
Autumn2015 2 часа назад
О как! Прививки такие " нужные и полезные ", что люди готовы платить немало за фиктивные справки. Лишь бы с работой не поперли.
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9k
Чёрный Вдовец 2 часа назад
Приравнять к подделке документов строгой отчётности (до восьми лет согласно Уголовному Кодексу РФ), и такой беспредел быстро прекратится
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33k
Татьяна Юсова 2 часа назад
За свою "работу" медики брали 7.500 рублей.
Задержанные получили взятку от 12 граждан на сумму более, чем 100 тысяч рублей

7.500 x 12 = 90 000
Как получилось «более, чем 100 тысяч рублей»?
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3k
Ivan 2 часа назад
Сочуствую. Они делали добро людям.
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