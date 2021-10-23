Врач и четыре медсестры задержаны за фиктивные вакцинации Covid-19 в Санкт-Петербурге

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За фальшивую вакцинации граждан за денежное вознаграждение были задержаны сотрудники поликлиники при Первом меде (Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова).
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что врач и его сообщники вносили в базу данных информацию о вакцинации, а сами препараты уничтожали. Фиктивная вакцинация происходила в медучреждении по улице Льва Толстого, дом 6-8. За свою "работу" медики брали 7.500 рублей. По словам следственного управления СК по Санкт-Петербургу, задержанные получили взятку от 12 граждан на сумму более, чем 100 тысяч рублей за фиктивные справки о вакцинации. Данные о вакцинации также появлялись и в электронном сервисе "Госуслуги".
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств и участников незаконной схемы вакцинации.
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Вполне вероятно что лет через 30, после обнародования результатов массовых испытаний вакцин, именно этих врачей и произведут в герои. Так что лично я, осуждать их не возьмусь.
Как выявить фальсификацию?
Врач может и укол сделать водой для инъекций, если камеры стоят.
Неужели нет возможности беспалевно это делать?
Как их ловят?
ефффективность всех вакцин уже более-менее известна.
если у пациентов конкретного врача еффективность заметно ниже - вот тебе повестка.
Ага. хер им. С проглотом. :))
говно навальновское [мат] веселится.
Поняли? Я навальновское либерастическое отребье за людей не считаю!!!
Как и говно бандеровское из нищей скакляндии.
Вы ещё, суки, за Донбасс ответите!!!...
У нас, в Болгарии, именно фанаты русского мира - самые ярлые антипрививочники.
"Либерас'ня" и "еврогеи" давно привились.
Но дураки - они в целом мире дураки. Те самые 80% что отравляют нормальным людям жизнь.
Задержанные получили взятку от 12 граждан на сумму более, чем 100 тысяч рублей
7.500 x 12 = 90 000
Как получилось «более, чем 100 тысяч рублей»?
путешественники постараются.