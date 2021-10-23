Врач и четыре медсестры задержаны за фиктивные вакцинации Covid-19 в Санкт-Петербурге

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что врач и его сообщники вносили в базу данных информацию о вакцинации, а сами препараты уничтожали. Фиктивная вакцинация происходила в медучреждении по улице Льва Толстого, дом 6-8. За свою "работу" медики брали 7.500 рублей. По словам следственного управления СК по Санкт-Петербургу, задержанные получили взятку от 12 граждан на сумму более, чем 100 тысяч рублей за фиктивные справки о вакцинации. Данные о вакцинации также появлялись и в электронном сервисе "Госуслуги".