ОМОН жестко задержал кавказцев, избивших заступившихся за беременную девушку прохожих

Вчера в Саратове ОМОН провел операцию по задержанию семерых выходцев из Чечни и Азербайджана, которые сначала едва не задавили беременную девушку, а затем избили заступившихся за неё парней.





Инцидент произошел 24 октября на улице Чапаева. Кавказцы на паркетнике проскочили на красный свет светофора, едва не зацепив на пешеходном переходе беременную саратовчанку. Трое молодых людей, среди которых был парень едва не пострадавшей девушки, крикнули наглецам что-то вслед. Услышав обидные слова, буйные дети гор развернулись, подъехали к остановке и напали на группу парней.