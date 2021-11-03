FISHKINET
Сообщество Криминал 929 постов • 275 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
ОМОН жестко задержал кавказцев, избивших заступившихся за беременную девушку прохожих

ОМОН жестко задержал кавказцев, избивших заступившихся за беременную девушку прохожих (1 фото + 4 видео)

Автор:
03 ноября 2021 12:02
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   избиение   кавказцы   омон   полиция   саратов   
6289
1
4

Семерым выходцам из Чечни и Азербайджана "светят" очень приличные сроки.

Вчера в Саратове ОМОН провел операцию по задержанию семерых выходцев из Чечни и Азербайджана, которые сначала едва не задавили беременную девушку, а затем избили заступившихся за неё парней.


Инцидент произошел 24 октября на улице Чапаева. Кавказцы на паркетнике проскочили на красный свет светофора, едва не зацепив на пешеходном переходе беременную саратовчанку. Трое молодых людей, среди которых был парень едва не пострадавшей девушки, крикнули наглецам что-то вслед. Услышав обидные слова, буйные дети гор развернулись, подъехали к остановке и напали на группу парней.

В ходе потасовки парню беременной девушки сломали челюсть. Со слов пострадавших, один из кавказцев во время избиения угрожал убийством и размахивал предметом похожим на пистолет "Макарова".

Зачинщиками конфликта считаются чеченец И. Закаев и азербайджанец И. Шахкеримов. У последнего, помимо прочего, во время досмотра был найден сверток с белым порошком массой около 10 грамм.

После необходимых экспертиз в УМВД на бородатую компашку планируют завести еще два уголовных дела - по ч. 2 ст. 213 УК ("Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия") и ст.112 УК ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"). Скорее всего, в довесок пойдет еще наказание за хранение и распространение наркотиков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   задержание   избиение   кавказцы   омон   полиция   саратов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
90
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
90  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Антон 2 часа назад
Хорошо обезянов упаковали! Теперь обратно в зоопарк, подальше от людей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
Чё 9 секунд назад
Спасибо за пост! Посмотрел с удовольствием!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Slawa49 Полминуты назад
в белом костюме обезяну надо было в лужу погрязнее положить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Александр Борисов Минуту назад
А если копнуть глубже, то на поверхность вылезает совсем другая правда. В условиях тотального [мат] как в стране в частности, так и в мире в целом, такие группы будут все чаще появляться на улицах. И совсем не обязательно там будут уроженцы южных окраин страны. Право сильного снова начинает вылезать наружу. До какого то момента силовики смогут сдерживать. Потом начнется повторение 90-х. История, спираль, ну вы поняли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rubiroid_47 Минуту назад
Прямо праздник какой то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Куронека Минуту назад
Главное чтобы чемоданы с налом приговорам не помешали бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Норма-а-ально... 3 минуты назад
надо отдел НКВД по делам чуркобесов создать !
могу поработать в отделе дознания и извинения ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич 4 минуты назад
можно скоро запиливать спецам отдельный сайт на эту тему .... омон норм, и чего они с берцухи репу не реставрировали сразу - чётко было бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
hebpat 4 минуты назад
бесит что они свои обезьяньи привычки применяют в цивилизованной стране
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сол Гудман 4 минуты назад
Так этих обезьян черножопых, аж настроение поднялось, как их упаковали. Молодцы маски-шоу, хорошо сработали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Александр 8 минут назад
У меня такое чувство, что кто-то рассказал нашим силовикам, что Кадыров не терпит наркоманов и заступаться за них не будет. Наши послушали-послушали, в тетрадку записали, покумекали и теперь каждый Ослойоп-Оглы или Ушат Помоев при задержании имеют при себе пакетик с белым порошком=) Ну 10 грамм это прям перебор, нафига столько белого на кармане таскать, хотя они по 2-3-ое не отдыхают, они же смелые от 7 особей только, так что да 10 грамм так-то норм потусить такой компанией. А тот кто на карман 10 грамм взял на всех - видать самый тупой=))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
898
А я несу пакетик 9 минут назад
восторг!!! наконец-то по полной потрусят чучмеков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ratibor 10 минут назад
-Фамилия!!!???
-Ослоё6 Обезьянович!!!
-А что собственно случилось??
-Ничего!!!
-Какого лята ты вообще забыл в Саратове???!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
hunter 13 минут назад
увидимся через 10 лет,гондовьё
когда вы выйдете ,то будете немощными стариками
с туберкулёзом,гепатитами и желательно дырявыми
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kaboza 17 минут назад
отрада для глаз, сука чурки блеют по одинаре как овцы с которыми коитус совершают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pashuta 19 минут назад
- Когда вступил в гражданство???
- Не знаю, год-два где-то...
Вот скажите, к вам прут всякие оглы и пр. сброд. И получают гражданство РФ... Один вопрос - ну какого х...я им его дают??!!! А сколько русских ждут его годами???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Норма-а-ально... Полчаса назад
путлеробад ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий ! Полчаса назад
Молодцы ОМОНовцы, называли вещи своими именами: "рот....закрой, обезьяна" и "жирного с дороги убери".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Wertos Полчаса назад
...обезьяны... почему ?... потому....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
669
Иван 40 минут назад
Могу бесконечно созерцать такие моменты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Шурум-бурум 40 минут назад
очередные дети б @ ядей прославились на всю страну... ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство с самого рождения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 26 комментариев (из 66)
Показать ещё
Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя "Газели" В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя "Газели" "Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии "Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29194



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой Голливуда
2
128
Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой...
Набирающие популярность в сообществах
Что такое «равнодушие»
0
2
Что такое «равнодушие»
Корзиночки из поленты с рыбой и авокадо
3
15
Корзиночки из поленты с рыбой и авокадо
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#автомобили#подборка#приколы#новости#интересное#СССР#аварии
#Юмор#кино#история#картинки#актеры#прикол#фотографии#дтп#пандемия#дети
#интересно#Ynews#Россия#люди#позитив#фильм#автомир#смешные#Москва#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться