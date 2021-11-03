ОМОН жестко задержал кавказцев, избивших заступившихся за беременную девушку прохожих

Семерым выходцам из Чечни и Азербайджана "светят" очень приличные сроки.
Вчера в Саратове ОМОН провел операцию по задержанию семерых выходцев из Чечни и Азербайджана, которые сначала едва не задавили беременную девушку, а затем избили заступившихся за неё парней.
Инцидент произошел 24 октября на улице Чапаева. Кавказцы на паркетнике проскочили на красный свет светофора, едва не зацепив на пешеходном переходе беременную саратовчанку. Трое молодых людей, среди которых был парень едва не пострадавшей девушки, крикнули наглецам что-то вслед. Услышав обидные слова, буйные дети гор развернулись, подъехали к остановке и напали на группу парней.
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В ходе потасовки парню беременной девушки сломали челюсть. Со слов пострадавших, один из кавказцев во время избиения угрожал убийством и размахивал предметом похожим на пистолет "Макарова".
1 октября в УМВД возбудили уголовное дело по статье 119 УК ("Угроза убийством")
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Зачинщиками конфликта считаются чеченец И. Закаев и азербайджанец И. Шахкеримов. У последнего, помимо прочего, во время досмотра был найден сверток с белым порошком массой около 10 грамм.
Задержание второй группы кавказцев
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После необходимых экспертиз в УМВД на бородатую компашку планируют завести еще два уголовных дела - по ч. 2 ст. 213 УК ("Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия") и ст.112 УК ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"). Скорее всего, в довесок пойдет еще наказание за хранение и распространение наркотиков.
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-Ослоё6 Обезьянович!!!
-А что собственно случилось??
-Ничего!!!
-Какого лята ты вообще забыл в Саратове???!!!
когда вы выйдете ,то будете немощными стариками
с туберкулёзом,гепатитами и желательно дырявыми
- Не знаю, год-два где-то...
Вот скажите, к вам прут всякие оглы и пр. сброд. И получают гражданство РФ... Один вопрос - ну какого х...я им его дают??!!! А сколько русских ждут его годами???