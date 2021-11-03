Топ-10 вещей, которые по своей сути дороже золота

На протяжении почти всей истории человечества золото было одним из самых ценных веществ. Люди пытались превратить свинец в золото, оно было основой национальной экономики, и оно прекрасно смотрится в ювелирных изделиях.
Несмотря на свою редкость и внутреннюю ценность, золото - едва ли не самое ценное из доступных нам веществ. Эти десять вещей обойдутся вам гораздо дороже, чем грамм золота (около 57 долларов в августе 2021 года), и они по своей сути гораздо дороже.
10. Гусеничный гриб
Гусеничный гриб - одно из самых подходящих названий на нашей планете, и достаточно взглянуть на него, чтобы понять почему. Это гриб, который вырастает из почвы с червеобразным выступом. Откопайте его, и вы найдете часть, которая выглядит в точности как гусеница. В Тибете у этого гриба есть еще более красивое название - "ярца гунбу", то есть "летняя трава, зимний червь". Причина, по которой гриб выглядит как гусеница, заключается в том, что на самом деле это гусеница. "Эта гусеница зарывается в почву на пару дюймов. Тем временем, сама того не зная, этот грибок переваривает ее изнутри, а весной эта... ткань вырывается наружу". "Оставшийся кусочек гусеницы - это ценная часть, и вы, наверное, догадываетесь почему. Гусеничный гриб известен как виагра Гималаев. В тибетском медицинском тексте XV века он упоминается как "Океан афродизиакальных качеств". Вы можете подумать, что черный трюфель - самый ценный гриб, но он не идет ни в какое сравнение с гусеничным грибом. Черные трюфели продаются по цене около 1,76 доллара за грамм, а гораздо более редкий гусеничный гриб стоит около 110 долларов за грамм. Это делает его почти вдвое ценнее золота.
9. Иридиум
Иридий - один из самых редких элементов, встречающихся в земной коре. В основном он встречается в метеоритах. Вымирание динозавров в результате мощного удара 65 миллионов лет назад было установлено по слою иридия, найденному в слоях Земли. Впервые металл был обнаружен в 1803 году, он серебристо-белый, но невероятно твердый и одновременно хрупкий. Это второй по плотности металл из всех известных, и он редко встречается (на нашей планете). Иридий ценится за его коррозионную стойкость, что делает его идеальным в качестве упрочняющего агента для сплавов, содержащих платину. У него есть и другие коммерческие применения, благодаря которым его стоимость экспоненциально возросла в начале 2000-х годов. Именно тогда стали популярны плоские светодиодные телевизоры, основным компонентом которых является иридий. Иридий стоит дорого из-за своей редкости. Поскольку мы не можем добывать его на астероидах (пока), его поиск требует больших усилий и затрат. Иридий продается по цене около 6 100 долларов за унцию или около 215 долларов за грамм. Это делает этот дефицитный металл примерно в 3,75 раза дороже золота.
8. Родий
В зависимости от колебаний рынка родий часто является самым дорогим металлом в мире. Это серебристо-белый металл, относящийся к платиновой группе благородных металлов, устойчивый к коррозии и химически инертный. Возможно, у вас есть немного родия, но вы об этом не знали, поскольку он используется в качестве катализатора в трехстороннем каталитическом нейтрализаторе автомобиля. На это приходится около 80% его использования во всем мире, но есть и другое применение, которое может прийтись вам по вкусу. Антикоррозийные свойства родия делают его идеальным материалом для покрытия таких веществ, как белое золото и стерлинговое серебро, поэтому велика вероятность того, что вы когда-то контактировали с родием. Тем не менее, автомобильная промышленность является основным потребителем родия, и потребность в этом редком металле часто приводит к повышению его цены. До пандемии COVID-19 стоимость родия составляла около 950 долларов за грамм, но с тех пор цена немного снизилась. К середине августа 2021 года один грамм родия будет стоить около $550. Еще одна причина ценности родия - его редкость, поскольку это самый редкий из металлов платиновой группы. В земной коре его можно найти лишь в количестве одной части на 200 миллионов. Для сравнения, золото встречается в количестве 0,5-5 частей на миллион, в зависимости от методов добычи.
7. Змеиный яд
Большинство людей, вероятно, думают о змеином яде как о чем-то плохом, поскольку он может привести к тяжелым травмам и/или смерти. Именно это и происходит, если смертоносная змея впрыскивает свой драгоценный яд в ничего не подозревающего человека. Змеиный яд используется не только для изготовления противоядия, но и в других медицинских целях. Он может использоваться как мощное обезболивающее средство, может разрушать кровяные сгустки и снижать кровяное давление, поэтому его нельзя считать само собой разумеющимся. Собирать его не совсем просто (змей нужно "доить"), поэтому это дорогостоящий процесс. Некоторые виды змеиного яда ценнее других, и вы, наверное, догадываетесь почему. Самые дорогие змеиные яды принадлежат самым смертоносным змеям. Яд королевской кобры содержит мощное обезболивающее средство, и ее яд стоит около 153 000 долларов за галлон, или 3 785 долларов за грамм. Коралловая змея, которая является змеей со вторым по силе ядом (после черной мамбы), имеет яд стоимостью 4 000 долларов за грамм. Это делает его чуть менее чем в 11 раз более ценным, чем блестящий материал.
6. Чай Да Хун Пао
Вы, вероятно, не ожидали найти в этом списке что-то вроде чая, но, скорее всего, вы никогда не слышали о чае Да Хун Пао. Этот китайский чай изготавливается из листьев дерева Да Хун Пао, и процесс его производства строго соответствует традициям. Он также строго контролируется китайским правительством. В мире осталось всего шесть материнских деревьев Да Хун Пай. Они растут на утесе горы Вуйи и считаются национальным достоянием. Сбор и обработка листьев требует семи этапов: сбор, завяливание, охлаждение, приготовление, поджаривание, разминание и выпечка.Чай Да Хун Пао имеет зеленый/коричневый цвет и пахнет орхидеями. Считается, что у него долгое послевкусие. В отличие от большинства чаев, чай Да Хун Пай можно заваривать девять раз. Он используется для лечения нескольких болезней, поскольку содержит различные соединения, способствующие кровообращению. Поскольку деревья очень редки - их всего шесть, - цена за грамм чая составляет 1400 долларов, а чайник стоит около 10 000 долларов. В 2002 году 20 граммов Да Хун Пао были проданы за 28 000 долларов. Когда Никсон открывал отношения с Китаем, ему подарили 200 граммов этого чая. Один грамм этого чая стоит почти в 25 раз больше, чем грамм золота.
5. Плутоний
Если у вас нет запасного DeLorean с флюс-конденсатором, скорее всего, вы никогда не контактировали с плутонием. И это хорошо, поскольку этот редкий металл невероятно радиоактивен. Он может накапливаться в костях человека и опасен в обращении. Конечно, это не делает его бесполезным, поскольку он очень ценен. Поскольку плутоний-239 и 241 являются делящимися, они могут быть использованы для поддержания ядерной цепной реакции. Это делает плутоний основным элементом ядерного оружия и ядерных реакторов. Он может быть синтезирован и часто синтезируется, поскольку его редкость затрудняет его сбор. Впервые он был обнаружен в 1938 году, но только в 1940 году он был синтезирован в рамках Манхэттенского проекта. Хотя он может быть (и часто бывает) синтезирован, он встречается в природе. Его можно найти в микроэлементах природного урана-238, но это редкость, так как происходит только тогда, когда уран подвергается воздействию нейтронов, испускаемых другими распадающимися атомами урана-238.Независимо от способа получения, его ценность невероятно высока. Если вы работаете в промышленности, где требуется плутоний (а это единственная причина, по которой кому-то может понадобиться этот материал), вам придется потратить около 4 000 долларов за грамм. Это делает его примерно в 70 раз дороже, чем грамм золота.
4. Красные бриллианты
Грамм за граммом бриллианты ценятся больше, чем золото. Тем не менее, когда вы думаете об одном из этих драгоценных камней, вы, скорее всего, представляете себе прозрачную разновидность. В мире бриллиантов они считаются обычными, а по-настоящему ценными считаются цветные бриллианты. Красные бриллианты являются дефицитными, но не только с точки зрения бриллиантов; это самые редкие драгоценные камни на планете. Известно, что существует/было найдено всего около 30 таких камней, и большинство из них весит менее половины карата (около 0,1 грамма).В зависимости от рыночных условий, красные бриллианты могут стоить до $1 млн за карат ($5 млн за грамм). Самый крупный из этих камней был продан в 2011 году за $8 млн, а его размер составлял всего 5,11 карата, что делает его чуть тяжелее грамма золота. В отличие от всеми любимого блестящего металла, красные бриллианты в 87 719 раз ценнее золота. Конечно, это изменится, если кто-то откопает тысячи маленьких драгоценных камней, но это вряд ли произойдет, поскольку они до смешного редки.
3. Калифорний
Калифорний - это синтетический элемент, впервые открытый в 1950 году. Он был назван в честь Калифорнии, поскольку был создан в радиационной лаборатории Калифорнийского университета. Элемент имеет множество практических применений, и хотя его синтезируют, в процессе получается очень мало, что делает его относительно дорогостоящим.Калифорний - самый дорогой химикат, используемый в качестве ценного торгового товара. Он встречается в природе, но поскольку наиболее распространенный изотоп имеет период полураспада 2,6 года, он не встречается в сколько-нибудь значительном количестве в земной коре. Когда он был впервые получен, было создано всего около 5 000 атомов с периодом полураспада 44 минуты. Калифорний производится в основном двумя лабораториями - Научным центром атомных реакторов в России и атомными реакторами в Ок-Ридже в США. Некоторые изотопы испускают нейтроны, и это часто используется для запуска ядерных реакторов. Его также можно использовать в некоторых методах лечения рака мозга и шейки матки. Поскольку калифорний трудно производить в больших количествах, один грамм калифорния продается примерно за 27 миллионов долларов. Цены колеблются, но это средний показатель. Стоимость калифорния на товарном рынке примерно в 473 684 раза превышает стоимость золота.
2. Франций
Франций - последний элемент в Периодической таблице, который был впервые обнаружен в природе. Тем не менее, его можно синтезировать, и это хорошо, потому что он настолько редок, что почти не существует. По оценкам специалистов, в земной коре в любой момент времени находится всего 20-30 граммов франция. Он встречается в следовых количествах в тории и уране, но период его полураспада составляет всего 22 минуты, поэтому он постоянно распадается. Кроме того, он радиоактивен, и его трудно создать путем синтеза. Самый большой образец, когда-либо полученный или выделенный, состоял из 300 000 атомов. Это может показаться много, но все же слишком мало для наблюдения. Поскольку франций так редок и так быстро распадается, он не имеет коммерческого применения. Единственное его применение в настоящее время - это научные исследования, хотя он может оказаться полезным в диагностике некоторых видов рака. Несмотря на отсутствие коммерческого использования, его редкость делает его ценным. Цена за один грамм франция составляет около 1 миллиарда долларов. Это миллиард долларов за то, что исчезает менее чем за час. Тем не менее, его используют в научных исследованиях, поэтому он имеет ценность. Один грамм франция будет стоить в 17 543 859 раз дороже, чем грамм золота.
1. Антиматерия
Для большинства людей антиматерия - это предмет научной фантастики, но она существует, и о ее существовании известно с начала 20-го века. Антиматерия - это любая материя, состоящая из античастиц любых соответствующих частиц обычной материи. Ее можно создать с помощью ускорителей частиц, но проблема антиматерии в том, что при контакте с материей происходит аннигиляция. Ее нельзя хранить в обычном контейнере, поэтому она должна находиться в электрических и магнитных полях. Существуют различные методы, но это нелегко. Самое долгое, что удалось сохранить, - 405 дней, хотя предпринимаются попытки улучшить этот показатель. Производство антиматерии с помощью ускорителя частиц стоит дорого, а получаемое количество бесконечно мало. Антивещество имеет множество практических и теоретических применений, включая медицинскую визуализацию и движение космических кораблей. Антивещество не совсем ходовой товар, но НАСА определило его стоимость. В 1999 году НАСА подсчитало, что один грамм антиводорода стоит около 62,5 триллиона долларов за грамм. Это смехотворно высокая цифра, которая делает его самой дорогой вещью из всех известных. По сравнению с золотом антиматерия в 1 096 491 228 070 раз ценнее.
Источник:
- Реальный сюр: 17 фото, на которые придется посмотреть дважды, прежде чем их понять
- Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе
- Интересные факты о землетрясениях
- Что такое град
- Смерчи: причины возникновения и способы прогнозирования
Понравилось27