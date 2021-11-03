Топ-10 вещей, которые по своей сути дороже золота

Если у вас нет запасного DeLorean с флюс-конденсатором, скорее всего, вы никогда не контактировали с плутонием. И это хорошо, поскольку этот редкий металл невероятно радиоактивен. Он может накапливаться в костях человека и опасен в обращении. Конечно, это не делает его бесполезным, поскольку он очень ценен. Поскольку плутоний-239 и 241 являются делящимися, они могут быть использованы для поддержания ядерной цепной реакции. Это делает плутоний основным элементом ядерного оружия и ядерных реакторов. Он может быть синтезирован и часто синтезируется, поскольку его редкость затрудняет его сбор. Впервые он был обнаружен в 1938 году, но только в 1940 году он был синтезирован в рамках Манхэттенского проекта. Хотя он может быть (и часто бывает) синтезирован, он встречается в природе. Его можно найти в микроэлементах природного урана-238, но это редкость, так как происходит только тогда, когда уран подвергается воздействию нейтронов, испускаемых другими распадающимися атомами урана-238.Независимо от способа получения, его ценность невероятно высока. Если вы работаете в промышленности, где требуется плутоний (а это единственная причина, по которой кому-то может понадобиться этот материал), вам придется потратить около 4 000 долларов за грамм. Это делает его примерно в 70 раз дороже, чем грамм золота.

4. Красные бриллианты