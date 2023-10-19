Экипаж американского самолёта принял использованный подгузник за бомбу и срочно посадил борт

Пришла группа по обнаружению взрывчатки и слегка удивилась.
Самолёт авиакомпании Copa Airlines летел из Панамы во Флориду. Но через 30 минут после взлёта, он развернулся и экстренно сел в аэропорту. Причина - подозрительный свёрток в туалете.
О нём сообщили экипажу. Те убедились, что действительно лежит что-то странное и срочно вернулись в Панаму. Видимо, так испугались, что даже не принюхались.
А когда со свёртком стали работать спецы по взрывчатке, то выяснилось что они разминируют использованный подгузник для взрослых. Кто-то из пассажиров натянул на себя этот девайс вместо труханов и испачкал его во время взлёта. Когда борт стабилизировался - по-тихому выкинул подгузник в туалете, из-за этого и случился весь сыр-бор. В итоге рейс задержали на пять часов.
Попытались даже определить владельца юзанного подгузника, но он хорошо зашифровался. Его так и не нашли.
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