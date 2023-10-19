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Экипаж американского самолёта принял использованный подгузник за бомбу и срочно посадил борт

Экипаж американского самолёта принял использованный подгузник за бомбу и срочно посадил борт

Автор:
19 октября 2023 15:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Флорида   бомба   борт   взрывчатка   подгузник   посадка   рейс   самолёт   
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Пришла группа по обнаружению взрывчатки и слегка удивилась.

Самолёт авиакомпании Copa Airlines летел из Панамы во Флориду. Но через 30 минут после взлёта, он развернулся и экстренно сел в аэропорту. Причина - подозрительный свёрток в туалете.

О нём сообщили экипажу. Те убедились, что действительно лежит что-то странное и срочно вернулись в Панаму. Видимо, так испугались, что даже не принюхались.

А когда со свёртком стали работать спецы по взрывчатке, то выяснилось что они разминируют использованный подгузник для взрослых. Кто-то из пассажиров натянул на себя этот девайс вместо труханов и испачкал его во время взлёта. Когда борт стабилизировался - по-тихому выкинул подгузник в туалете, из-за этого и случился весь сыр-бор. В итоге рейс задержали на пять часов.

Попытались даже определить владельца юзанного подгузника, но он хорошо зашифровался. Его так и не нашли.

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Метки: США   Флорида   бомба   борт   взрывчатка   подгузник   посадка   рейс   самолёт   
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2  комментария
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Χάρων Час назад
Где ты находишь такие "желтушные новости"?
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Sanar Час назад
Нууу тупые, по запаху нужно было искать же) "Террорист" попахивает.
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August

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