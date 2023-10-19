Экипаж американского самолёта принял использованный подгузник за бомбу и срочно посадил борт

Самолёт авиакомпании Copa Airlines летел из Панамы во Флориду. Но через 30 минут после взлёта, он развернулся и экстренно сел в аэропорту. Причина - подозрительный свёрток в туалете.

О нём сообщили экипажу. Те убедились, что действительно лежит что-то странное и срочно вернулись в Панаму. Видимо, так испугались, что даже не принюхались.