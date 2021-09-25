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У одной из баз ВВС США замечен неизвестный летательный аппарат

У одной из баз ВВС США замечен неизвестный летательный аппарат (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2021 05:34
Сообщество : Военное
Метки: United States Air Force   ynews   видео   калифорния   новый   перевозка   самолёт   сша   
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На кадрах, просочившихся в сеть, трейлер перевозит загадочную конструкцию тёмного цвета формой напоминающую морскую рыбину - ската.

Как сообщается на Telegram-канале "Лента дня", загадочный самолёт неизвестной модели замечен около одной из баз United States Air Force (USAF).

Подлинность видео подтверждается привязкой к объектам, видимым на спутниковом снимке.


Судя по географическим координатам, видео было снято в районе для испытаний конструкций самолётов-невидимок в Калифорнии.

Близ этого места расположено предприятие Skunk Works, одного из отделений фирмы Lockheed Martin, которое знаменито своими секретными разработками.

Более подробная информация на данный момент отсутствует.


Напомним, не далее как месяц назад, уже публиковался материал о том, как над Филиппинами был замечен, ещё один неопознанный самолёт: возможно - сверхсекретный беспилотник США.

Источник:

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Метки: United States Air Force   ynews   видео   калифорния   новый   перевозка   самолёт   сша   
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776
Алексей Попов 6 часов назад
А может они как порядочные - кино снимают, а пепелац просто декоративный :-)
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73
Сергей Груздев 2 часа назад
может топливный бак
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322
s privetom 2 часа назад
Моя шляпа тоже периодически превращается в летательный аппарат.
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685
да пох 3 часа назад
Не понимаю что тут в коментах ? Видео сделал какой то из наемных рабочих.На территории базы .Поэтому это не накрыто брезентом ,перевозится днем.К самолету это *привязывает * только бурная фантазия комментаторов (хотя и не исключено) .....А рабочий сейчас горя хлебнет по полной .Но тихо так, без пафоса .
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1k
Руслан Новак 3 часа назад
Ну перевезли они в открытую и что? Если в серию пойдет таких снимков будет миллионы. А может и не пойдет. Ну увидели все что это какая-то конструкция по принципу несущего крыла. Так сейчас все такие. А что внутри? Вообщем переполох неочем.
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2k
alex5450 4 часа назад
Явно какая то не слишком секретная моделька. То что у них секретно и по ночам возят и в брезент заворачивают.
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12k
Великий Кормчий 4 часа назад
Эти "невидимки" еще в Югославии советской зрк "Невой" сбивали.
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−3
Konstantin 4 часа назад
Все равно талибам достанется
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3k
Арт 5 часов назад
Тю, ну концепт нового самолёта, и судя по форме очередной сверхзвуковой или чет типа такого)
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97
Max 5 часов назад
Амеры НЛО поймали. Однако это оказался русский дрон
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384
Nаnе First NameLаst 5 часов назад
Продам летательный аппарат. Не бит, не крашен, не таксовал, черешню не возил. Самовывоз. Торг.
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122
ASER POKU 5 часов назад
"Вот! Видите, мы работаем. Бюджеты не зря получаем! Инфа из независимых источников." (с) Пентагон
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3k
Outcast 6 часов назад
Вот она, фанера над Парижем.
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49
Алексей 6 часов назад
Аэродинамическая модель
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265
阿鋒 6 часов назад
Почему пестрой плёнкой не обтянули, как новинки автопрома?
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10k
Джон Уик 6 часов назад
Ага такую разработку повезут в открытую. Нуну
Опять в съёмка говно качества в стиле съёмок нло. Ни один прибор сегодня не снимает в таком говне качестве.
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10k
котегRUS 6 часов назад
Очередная декорация пентагона
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21k
pssst 7 часов назад
Частота появления новых беспилотников как бы намекает о провальности темы. Но баблишко освоить надо.
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