У одной из баз ВВС США замечен неизвестный летательный аппарат

На кадрах, просочившихся в сеть, трейлер перевозит загадочную конструкцию тёмного цвета формой напоминающую морскую рыбину - ската.
Как сообщается на Telegram-канале "Лента дня", загадочный самолёт неизвестной модели замечен около одной из баз United States Air Force (USAF).
Подлинность видео подтверждается привязкой к объектам, видимым на спутниковом снимке.
Судя по географическим координатам, видео было снято в районе для испытаний конструкций самолётов-невидимок в Калифорнии.
Близ этого места расположено предприятие Skunk Works, одного из отделений фирмы Lockheed Martin, которое знаменито своими секретными разработками.
Более подробная информация на данный момент отсутствует.
Напомним, не далее как месяц назад, уже публиковался материал о том, как над Филиппинами был замечен, ещё один неопознанный самолёт: возможно - сверхсекретный беспилотник США.
Источник:
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Население: 3 245 чел
Отметка на карте: есть
Координаты: 35 с.ш. -107 з.д
GEO. Город Милан - США, штат Нью-Мексико
Опять в съёмка говно качества в стиле съёмок нло. Ни один прибор сегодня не снимает в таком говне качестве.