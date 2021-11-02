Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности

FISHKINET
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» В США опозорились, показав фото российских танков "у границы с Украиной" В США опозорились, показав фото российских танков "у границы с... Близнецы решили обменяться паспортами на границе, и оказались под контролем у ФСБ Близнецы решили обменяться паспортами на границе, и оказались под... 35 человек, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку 35 человек, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку Представители хоккейного клуба порадовали молодого болельщика, у которого украли шайбу Представители хоккейного клуба порадовали молодого болельщика, у... Традиционные китайские единоборства оказались пшиком Традиционные китайские единоборства оказались пшиком Женщина пожалела, что закинула свои ноги на стол Женщина пожалела, что закинула свои ноги на стол Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино красотка Наталья Вавилова Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино... "Насвинячил - убирай": прохожий заставил любителя аниме оттереть свастику с детской горки "Насвинячил - убирай": прохожий заставил любителя аниме оттереть... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "А мы не разобьёмся?", — две барышни, как в воду глядели, сидя в салоне мощного BMW X6M "А мы не разобьёмся?", — две барышни, как в воду глядели, сидя в... Будущая большая звезда брейк-данса Будущая большая звезда брейк-данса Залётный уголёк попытался устроить теннис в магазинчике и вчистую продул этот сет Залётный уголёк попытался устроить теннис в магазинчике и вчистую... Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17&nbsp;смешных фото Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17 смешных фото Ретро фотографии Ретро фотографии Красноармейцы. 1931 Красноармейцы. 1931 Почему Черчилль был вынужден путешествовать в личном саркофаге Почему Черчилль был вынужден путешествовать в личном саркофаге Елизавета Никищихина: яркий взлет, сокрушительное падение и нелепая смерть от яблока Елизавета Никищихина: яркий взлет, сокрушительное падение и... Печальная участь лошади, на которой Рокоссовский командовал Парадом Победы Печальная участь лошади, на которой Рокоссовский командовал...
Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности

Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности (4 фото)

Автор:
02 ноября 2021 15:38
Метки: Эмманюэль   истории   факты   
2572
4

Книги об Эммануэль были невероятно популярны во времена заката СССР, притом, что официально их не печатали и не продавали. Они выпускались самиздатом и тайно ходили из рук в руки.


Запретные приключения француженки вызывали острое любопытство, тем более, что являлись, как думали читатели, не вымыслом, а абсолютной правдой. На обложке красовалось изысканное имя автора — Эммануэль Арсан. И мало кто знал, кем была настоящая Эммануэль.

Несмотря на разницу в возрасте

Марайя Бибид (так в реальности звали Эммануэль Арсан) родилась в Таиланде в 1932 году. Она происходила из знатной семьи, поэтому с детства ни в чем не нуждалась.


В 16 лет родители отправили девушку на учебу в Швейцарию. Там, на школьном балу Марайя встретила 30-летнего дипломата и графа Луи-Жака Ролле-Андриана. Это была любовь с первого взгляда. Через восемь лет пара поженилась.

Марайя и Луи-Жак отправились на родину девушки, в Бангкок, где граф получил дипломатическую должность в миссии ЮНЕСКО.

Семейная жизнь складывалась вполне благополучно. Луи-Жак работал, Марайя вела хозяйство, занималась хобби, писала дневник. Именно этот дневник и стал впоследствии основой первой книги.

Тайны Эммануэль

Кто именно написал первый роман об Эммануэль неизвестно до сих пор. Когда пара вернулась из Бангкока в Париж, рукопись уже была готова. Возможно, ее автором стал Луи-Жак, по другой версии — книга явилась совместным детищем супругов.


По возвращении чета Ролле-Андриан столкнулась с материальными трудностями. Они решили поправить положение, издав книгу. Автор на обложке указан не был, однако роман сразу стал бестселлером.

На волне успеха было написано и издано еще несколько книг об Эммануэль, однако дипломатическая карьера Луи-Жака прервалась. Слишком уж откровенными получились книги, автором которых считалась жена политика.

Вместе навсегда

Впрочем, даже потеря престижной работы не отразилась на благосостоянии семьи, ведь романы об Эммануэль, которые штамповались один за одним, пользовались все большим успехом. Популярность подстегнул и одноименный фильм с Сильвией Кристель в главной роли. Во Франции фильм запретили, а в Советском Союзе за видеокассету с «Эммануэль» можно было получить срок.

Марайя, настоящая Эммануэль, тоже попробовала себя в кино. Она стала режиссером фильма «Лаура», а также снялась в нескольких эпизодах военной драмы «Песчаная галька» и сериала «Большая долина».


Луи-Жак и Марайя прожили вместе около полувека. В последние годы — на вилле собственной вилле во Франции, тихо и незаметно. Они прошли испытание славой и забвением, однако до конца остались вместе. Марайи не стало в 2005 году, муж пережил ее всего на три года.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Эмманюэль   истории   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
280
Cаня 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
Maks Es 13 минут назад
Отличная книжка. Прочел ее уже в зрелом возрасте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
a_komolow Час назад
"""" на вилле собственной вилле во Франции""""

ТС! Ты хоть читай, что постишь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Факты и истории, которые нас удивили Факты и истории, которые нас удивили Кто из них был по-настоящему болен: история Диди и Джипси Кто из них был по-настоящему болен: история Диди и Джипси Популярные профессии, которые исчезли благодаря появлению машин Популярные профессии, которые исчезли благодаря появлению машин Техника подвела: самые впечатляющие катастрофы современности Техника подвела: самые впечатляющие катастрофы современности Неизвестные факты о "Звездных войнах" Неизвестные факты о "Звездных войнах"
Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
30188



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
0
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой Голливуда
2
129
Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой...
Набирающие популярность
На COP23 собранной для борьбы с потеплением, Байден боролся со сном
0
38
На COP23 собранной для борьбы с потеплением, Байден боролся со сном
О фрилансе простыми словами. Плюсы и минусы
0
11
О фрилансе простыми словами. Плюсы и минусы
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#дтп#кино#автомир#новости#приколы#подборка#комментарии#пандемия
#фото#история#картинки#Россия#Ynews#авто аварии#сарказм#Москва#смешные#прикол
#факты#автомобили#люди#аварии#животные#дети#фотографии#фильм#сша#пешехода сбили
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
1
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!

На что жалуетесь?

Вернуться