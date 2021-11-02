Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности

В 16 лет родители отправили девушку на учебу в Швейцарию. Там, на школьном балу Марайя встретила 30-летнего дипломата и графа Луи-Жака Ролле-Андриана. Это была любовь с первого взгляда. Через восемь лет пара поженилась.

Марайя и Луи-Жак отправились на родину девушки, в Бангкок, где граф получил дипломатическую должность в миссии ЮНЕСКО.

Семейная жизнь складывалась вполне благополучно. Луи-Жак работал, Марайя вела хозяйство, занималась хобби, писала дневник. Именно этот дневник и стал впоследствии основой первой книги.

Тайны Эммануэль

Кто именно написал первый роман об Эммануэль неизвестно до сих пор. Когда пара вернулась из Бангкока в Париж, рукопись уже была готова. Возможно, ее автором стал Луи-Жак, по другой версии — книга явилась совместным детищем супругов.