Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности

Книги об Эммануэль были невероятно популярны во времена заката СССР, притом, что официально их не печатали и не продавали. Они выпускались самиздатом и тайно ходили из рук в руки.
Запретные приключения француженки вызывали острое любопытство, тем более, что являлись, как думали читатели, не вымыслом, а абсолютной правдой. На обложке красовалось изысканное имя автора — Эммануэль Арсан. И мало кто знал, кем была настоящая Эммануэль.
Несмотря на разницу в возрасте
Марайя Бибид (так в реальности звали Эммануэль Арсан) родилась в Таиланде в 1932 году. Она происходила из знатной семьи, поэтому с детства ни в чем не нуждалась.
В 16 лет родители отправили девушку на учебу в Швейцарию. Там, на школьном балу Марайя встретила 30-летнего дипломата и графа Луи-Жака Ролле-Андриана. Это была любовь с первого взгляда. Через восемь лет пара поженилась.
Марайя и Луи-Жак отправились на родину девушки, в Бангкок, где граф получил дипломатическую должность в миссии ЮНЕСКО.
Семейная жизнь складывалась вполне благополучно. Луи-Жак работал, Марайя вела хозяйство, занималась хобби, писала дневник. Именно этот дневник и стал впоследствии основой первой книги.
Тайны Эммануэль
Кто именно написал первый роман об Эммануэль неизвестно до сих пор. Когда пара вернулась из Бангкока в Париж, рукопись уже была готова. Возможно, ее автором стал Луи-Жак, по другой версии — книга явилась совместным детищем супругов.
По возвращении чета Ролле-Андриан столкнулась с материальными трудностями. Они решили поправить положение, издав книгу. Автор на обложке указан не был, однако роман сразу стал бестселлером.
На волне успеха было написано и издано еще несколько книг об Эммануэль, однако дипломатическая карьера Луи-Жака прервалась. Слишком уж откровенными получились книги, автором которых считалась жена политика.
Вместе навсегда
Впрочем, даже потеря престижной работы не отразилась на благосостоянии семьи, ведь романы об Эммануэль, которые штамповались один за одним, пользовались все большим успехом. Популярность подстегнул и одноименный фильм с Сильвией Кристель в главной роли. Во Франции фильм запретили, а в Советском Союзе за видеокассету с «Эммануэль» можно было получить срок.
Марайя, настоящая Эммануэль, тоже попробовала себя в кино. Она стала режиссером фильма «Лаура», а также снялась в нескольких эпизодах военной драмы «Песчаная галька» и сериала «Большая долина».
Луи-Жак и Марайя прожили вместе около полувека. В последние годы — на вилле собственной вилле во Франции, тихо и незаметно. Они прошли испытание славой и забвением, однако до конца остались вместе. Марайи не стало в 2005 году, муж пережил ее всего на три года.
Источник:
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