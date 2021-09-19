Техника подвела: самые впечатляющие катастрофы современности

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Там, где есть машины и механизмы, всегда есть шанс, что в один прекрасный день они совершенно неожиданно возьмут и перестанут работать. Иногда это приводит лишь к мелким неприятностям - но в некоторых случаях результат может быть катастрофическим.
28 апреля 1988 года: крыша самолета авиакомпании Aloha Airlines сорвалась в воздухе на высоте 7300 метров
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7 мая 2021 года: турист оказался в ловушке на высоте 100 метров на китайском стеклянном мосту после того, как из него неожиданно выпали несколько панелей
2 ноября 2020 года: в Спийкениссе, Нидерланды, поезд упал через ограждающий барьер в конце путей, попав на статую. К счастью, это случилось ночью, так что никто не пострадал
Декабрь 2019 года в Детройте: большое количество хрома-6 просочилось в землю через трещину из хранилища. Это обнаружилось, лишь когда химикат стал вытекать на шоссе
14 августа 2020 года: шоколадный снег падает на швейцарский город из-за поломки на фабрике
2019: Автомобили, перевозившиеся на открытой палубе, загорелись после того, как соленая вода закоротила аккумуляторы
17 января 2021 года: последние секунды украинского сухогруза перед тем, как он разломился пополам и затонул в Черном море
35 лет назад космический шаттл Challenger взорвался при взлете. Погибли все 7 членов экипажа. Как оказалось позже, катастрофа произошла из-за дефекта уплотнительных колец
Двигатель Боинга 777 отказал на высоте 7300 метров. Впрочем, самолет приземлился благополучно
После обрушения силоса в Нью-Карлайл, штат Огайо, 28 января 2018 года на землю высыпалась кукуруза на $1 250 000
20 мая 1976 года, во время капитального ремонта загорелся прозрачный акриловый купол Биосферы Монреаля сгорел пожар
Неправильно установленный светодиод привел к утечке газа. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва, когда рабочие проводили расследование
У самолета авиакомпании United Flight лопнули шины при взлете. К счастью, никто не пострадал
Маркхэм, Онтарио. Фанеры, использованной для ремонта здания, оказалось недостаточно для решения поставленной задачи
Контейнеровоз «One Apus» прибывает в Японию после потери более 1800 контейнеров при переходе через Тихий океан в направлении Калифорнии
Кабель машины для мойки окон порвался и задел линию электропередачи, вызвав короткое замыкание. Рабочих спасли страховочные ремни
Источник: — переведено специально для fishki.net
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