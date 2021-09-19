Техника подвела: самые впечатляющие катастрофы современности

Там, где есть машины и механизмы, всегда есть шанс, что в один прекрасный день они совершенно неожиданно возьмут и перестанут работать. Иногда это приводит лишь к мелким неприятностям - но в некоторых случаях результат может быть катастрофическим.

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28 апреля 1988 года: крыша самолета авиакомпании Aloha Airlines сорвалась в воздухе на высоте 7300 метров 0 Источник:

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7 мая 2021 года: турист оказался в ловушке на высоте 100 метров на китайском стеклянном мосту после того, как из него неожиданно выпали несколько панелей 0 Источник:

Вид на обрушившийся моста через пролив Такома с подвесной кабельной системы, 1940 0 Источник:

2 ноября 2020 года: в Спийкениссе, Нидерланды, поезд упал через ограждающий барьер в конце путей, попав на статую. К счастью, это случилось ночью, так что никто не пострадал 0 Источник:

Декабрь 2019 года в Детройте: большое количество хрома-6 просочилось в землю через трещину из хранилища. Это обнаружилось, лишь когда химикат стал вытекать на шоссе 0 Источник:

14 августа 2020 года: шоколадный снег падает на швейцарский город из-за поломки на фабрике 0 Источник:

Результат серии взрывов газа в Мехико в 1992-м 0 Источник:

2019: Автомобили, перевозившиеся на открытой палубе, загорелись после того, как соленая вода закоротила аккумуляторы 0 Источник:

Прорыв цистерны с вином на одной из виноделен Сицилии 0 Источник:

17 января 2021 года: последние секунды украинского сухогруза перед тем, как он разломился пополам и затонул в Черном море 0 Источник:

35 лет назад космический шаттл Challenger взорвался при взлете. Погибли все 7 членов экипажа. Как оказалось позже, катастрофа произошла из-за дефекта уплотнительных колец 0 Источник:

Двигатель Боинга 777 отказал на высоте 7300 метров. Впрочем, самолет приземлился благополучно 0 Источник:

19 декабря 2019 года: бур вытащил на свет часть лондонского Интернета 0 Источник:

После обрушения силоса в Нью-Карлайл, штат Огайо, 28 января 2018 года на землю высыпалась кукуруза на $1 250 000 0 Источник:

Пожар на действующей голландской ветряной мельнице 1848 года 0 Источник:

В Питтсбурге провал в мостовой проглотил автобус 0 Источник:

20 апреля 2010 года: выброс на нефтяной платформе "Горизонт" 0 Источник:

В Лас-Вегасе обрушилась видеостена за $300 тысяч 0 Источник:

4 августа 2020 года: Хранилище незадолго до взрыва, Бейрут 0 Источник:

20 мая 1976 года, во время капитального ремонта загорелся прозрачный акриловый купол Биосферы Монреаля сгорел пожар 0 Источник:

Неправильно установленный светодиод привел к утечке газа. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва, когда рабочие проводили расследование 0 Источник:

У самолета авиакомпании United Flight лопнули шины при взлете. К счастью, никто не пострадал 0 Источник:

Маркхэм, Онтарио. Фанеры, использованной для ремонта здания, оказалось недостаточно для решения поставленной задачи 0 Источник:

Контейнеровоз «One Apus» прибывает в Японию после потери более 1800 контейнеров при переходе через Тихий океан в направлении Калифорнии 0 Источник:

Вид с дрона на взрыв крупнейшего в Индонезии нефтеперерабатывающего завода в Индрамау 0 Источник:

Кабель машины для мойки окон порвался и задел линию электропередачи, вызвав короткое замыкание. Рабочих спасли страховочные ремни 0 Источник:

Пожар в магазине фейерверков на рынке в Ростове-на-Дону, Россия, 6 декабря 2020 года 0 Источник:

Июль 2014 года: новый фюзеляж Boeing 737 разбился при крушении поезда в штате Монтана 0 Источник:

Радиотелескоп Аресибо после обрушения инструментальной платформы, 30 ноября 2020 года 0 Источник: