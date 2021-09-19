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Техника подвела: самые впечатляющие катастрофы современности

Техника подвела: самые впечатляющие катастрофы современности (31 фото)

Автор:
19 сентября 2021 08:30
Метки: интересно   истории   катастрофы   неожиданность   отказы техники   познавательно   поломки   факты   
472
31
Там, где есть машины и механизмы, всегда есть шанс, что в один прекрасный день они совершенно неожиданно возьмут и перестанут работать. Иногда это приводит лишь к мелким неприятностям - но в некоторых случаях результат может быть катастрофическим.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   истории   катастрофы   неожиданность   отказы техники   познавательно   поломки   факты   
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3k
ezhik 52 минуты назад
дежавю?
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eugen 7 минут назад
Прорыв цистерны с вином- это не катастрофа, это праздник
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7
Шурман 36 минут назад
Про сухогруз можно было и видео поставить , Арвин-Арвин Мэйдэй .
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193k
Кaleidoscope 45 минут назад
Вчера был пост.
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