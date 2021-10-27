Бразильский стоматолог меняет жизнь бедняков к лучшему

Неправительственная организация Por1sorriso была основана в 2016 году. Благодаря волонтерам и финансовой поддержке, поступающей от различных спонсоров, а также сбору средств, Фелипе вместе с командой из 18 человек имеет возможность творить доброе дело. Проект Por1sorriso был создан для тех, кто живет в сообществах с низким доходом и неблагополучных районах, в основном в Восточной Африке и Бразилии.



Здоровые и красивые зубы помогают людям чувствовать себя хорошо не только физически, но и морально. Они становятся более уверенными и оптимистичными. Благодаря инициативе Фелипе у людей, которым не очень повезло в этой жизни, есть повод снова улыбнуться! Посмотрите на их счастливые и светлые лица. Удивительно, насколько сильной может быть простая улыбка.