Бразильский стоматолог меняет жизнь бедняков к лучшему

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Фелипе Росси, зубной врач из Бразилии, уже давно занимается благотворительностью. Он основал проект Por1sorriso и вместе с командой волонтеров объездил весь мир, чтобы бесплатно лечить зубы тем, кто не может себе этого позволить.
Неправительственная организация Por1sorriso была основана в 2016 году. Благодаря волонтерам и финансовой поддержке, поступающей от различных спонсоров, а также сбору средств, Фелипе вместе с командой из 18 человек имеет возможность творить доброе дело. Проект Por1sorriso был создан для тех, кто живет в сообществах с низким доходом и неблагополучных районах, в основном в Восточной Африке и Бразилии.
Здоровые и красивые зубы помогают людям чувствовать себя хорошо не только физически, но и морально. Они становятся более уверенными и оптимистичными. Благодаря инициативе Фелипе у людей, которым не очень повезло в этой жизни, есть повод снова улыбнуться! Посмотрите на их счастливые и светлые лица. Удивительно, насколько сильной может быть простая улыбка.
Здоровые и красивые зубы помогают людям чувствовать себя хорошо не только физически, но и морально. Они становятся более уверенными и оптимистичными. Благодаря инициативе Фелипе у людей, которым не очень повезло в этой жизни, есть повод снова улыбнуться! Посмотрите на их счастливые и светлые лица. Удивительно, насколько сильной может быть простая улыбка.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: бесплатная стоматология благотворительная деятельность благотворительность было и стало до и после зубной врач стоматолог
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