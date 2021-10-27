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Бразильский стоматолог меняет жизнь бедняков к лучшему

Бразильский стоматолог меняет жизнь бедняков к лучшему (31 фото)

Автор:
27 октября 2021 13:36
Сообщество : Жизнь
Метки: бесплатная стоматология   благотворительная деятельность   благотворительность   было и стало   до и после   зубной врач   стоматолог   
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Фелипе Росси, зубной врач из Бразилии, уже давно занимается благотворительностью. Он основал проект Por1sorriso и вместе с командой волонтеров объездил весь мир, чтобы бесплатно лечить зубы тем, кто не может себе этого позволить.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бесплатная стоматология   благотворительная деятельность   благотворительность   было и стало   до и после   зубной врач   стоматолог   
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1k
Pindos 49 минут назад
Молодцы ребята!
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−9
Экстравагантный 13 минут назад
С нашими ценами на стоматологические услуги, у нас 80% граждан беззубые.
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5k
Станислав 16 минут назад
И польза людям и себе реклама лютая. Красавчик.
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1k
Анна Анна 2 часа назад

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