15 счастливчиков, которым улыбнулась удача

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Никогда не знаешь, когда в этой жизни тебе попадется счастливый билет, так что не стоит унывать – даже если день не задался с самого утра, это еще не значит, что к вечеру на вас не свалится мешок с деньгами. А чтобы вы не теряли надежды, вот вам подборка историй от людей, которые совершенно неожиданно для себя сорвали джекпот.
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3. "Купила на барахолке за 16 долларов кольцо с изумрудом, бриллиантами и золотом 18 карат. Оно стоит 2 000 долларов"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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