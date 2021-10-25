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15 счастливчиков, которым улыбнулась удача

15 счастливчиков, которым улыбнулась удача (16 фото)

Автор:
25 октября 2021 17:08
Сообщество : Жизнь
Метки: Удача   везение   победитель по жизни   позитив   счастливчики   фото из соцсетей   
2430
16

Никогда не знаешь, когда в этой жизни тебе попадется счастливый билет, так что не стоит унывать – даже если день не задался с самого утра, это еще не значит, что к вечеру на вас не свалится мешок с деньгами. А чтобы вы не теряли надежды, вот вам подборка историй от людей, которые совершенно неожиданно для себя сорвали джекпот.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Удача   везение   победитель по жизни   позитив   счастливчики   фото из соцсетей   
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57k
pynh 2 часа назад
Большая удача найти в магазе сорт арбуза "без косточек"
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395
Kulibin7 pynh 2 часа назад
Лайф [мат]! Берёшь любой арбуз, разрезаешь пополам, убираешь косточки на разрезе(как на фото). Вуаля, ты везунчик.
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10k
Олегbl4 Час назад
Где-то в в 2005 году пошел за билетами в кинотеатр "Аврора" (г. Сургут). Купил билеты. В кармане осталось 25 рублей 5-ти рублевыми монетами. В фойе стояли "однорукие бандиты", со второго "пятака" сорвал джек-пот на 1500 рублей. Поменял билеты на вип-зал. Пришел за 30 минут до сеанса, решил закинуть оставшиеся три "пятака", на третьем опять джек-пот на 1500 рублей. Больше ни разу не играл.
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