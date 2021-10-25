15 счастливчиков, которым улыбнулась удача

Никогда не знаешь, когда в этой жизни тебе попадется счастливый билет, так что не стоит унывать – даже если день не задался с самого утра, это еще не значит, что к вечеру на вас не свалится мешок с деньгами. А чтобы вы не теряли надежды, вот вам подборка историй от людей, которые совершенно неожиданно для себя сорвали джекпот.