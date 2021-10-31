Одноногий Джош Сандквист вновь нарядился на Хэллоуин

Джош Сандквист - настоящий супергерой. Он потерял ногу из-за рака, когда ему было всего 9 лет. Но он не позволил этому помешать ему жить полной жизнью. Каждый год на Хэллоуин Сандквист наряжается в костюм, в котором используется его инвалидность, и он всегда оказывается гениальным. Это стало традицией, и его поклонники с нетерпением ждут возможности увидеть то, что он придумал. Наконец-то он только что показал свой костюм на 2021 год.

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Джош Сандквист потерял ногу в возрасте 9 лет из-за рака 0 Источник:

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Но он научился жить со своей инвалидностью и радоваться жизни, став паралимпийцем и мотивационным спикером 0 Источник:

Он обожает Хэллоуин и всегда придумывает себе оригинальные костюмы, обыгрывая свое отсутствие ноги. В 2010-м он впервые выставил на публику свой костюм Пряничного человечка из "Шрека" 0 Источник:

В 2012-м по совету жены Эшли он нарядился необычным персонажем "Рождественской истории" 0 Источник:

В 2013-м он надел костюм фламинго 0 Источник:

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В 2014-м Сандквист стал игроком в настольном футболе 0 Источник:

В 2015-м он стал рекламной конструкцией ресторана IHop 0 Источник:

"Это классическая шутка ампутантов, я только антропоморфировал ее, - говорит он. - Но если другой работы у меня не останется, я теперь всегда могу пойти работать в IHop" Посмотреть Источник:

В 2016-м он преобразился в мистера Люмьера из "Красавицы и чудовища" 0 Источник:

В 2017-м Сандквист стал Тигрой из "Винни Пуха" 0 Источник:

В 2018-м Сандквист преобразился в Джинни из "Аладдина" 0 Источник:

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По словам Сандквиста, костюм Джинни стал данью памяти Робби Уильямса, который тоже часто принимал разные образы и веселил людей 0 Источник:

В 2019 году Сандквист стал фирменной лампой Pixar Посмотреть Источник:

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В 2020-м Сандквист предстал перед публикой в образе малыша Грута 0 Источник:

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На сей раз он подробно показал публике, как делал свой костюм 0 Источник:

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Для придания полноты образу жена Сандквиста, Эшли, нарядилась лучшим другом Грута - Реактивным Енотом 0

И вот, наконец, Джош Сандквист представил болельщикам костюм 2021 года. Это костюм микроскопа! 0 Источник:

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