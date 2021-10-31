Одноногий Джош Сандквист вновь нарядился на Хэллоуин

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Джош Сандквист - настоящий супергерой. Он потерял ногу из-за рака, когда ему было всего 9 лет. Но он не позволил этому помешать ему жить полной жизнью. Каждый год на Хэллоуин Сандквист наряжается в костюм, в котором используется его инвалидность, и он всегда оказывается гениальным. Это стало традицией, и его поклонники с нетерпением ждут возможности увидеть то, что он придумал. Наконец-то он только что показал свой костюм на 2021 год.
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Но он научился жить со своей инвалидностью и радоваться жизни, став паралимпийцем и мотивационным спикером
Он обожает Хэллоуин и всегда придумывает себе оригинальные костюмы, обыгрывая свое отсутствие ноги. В 2010-м он впервые выставил на публику свой костюм Пряничного человечка из "Шрека"
"Это классическая шутка ампутантов, я только антропоморфировал ее, - говорит он. - Но если другой работы у меня не останется, я теперь всегда могу пойти работать в IHop"
По словам Сандквиста, костюм Джинни стал данью памяти Робби Уильямса, который тоже часто принимал разные образы и веселил людей
В 2019 году Сандквист стал фирменной лампой Pixar
Для придания полноты образу жена Сандквиста, Эшли, нарядилась лучшим другом Грута - Реактивным Енотом
И вот, наконец, Джош Сандквист представил болельщикам костюм 2021 года. Это костюм микроскопа!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Джош Сандквист вдохновение забавно интересно история маскарадный костюм одноногий герой хэллоуин
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И с чего этот гражданин решил что его йумор как-то смешит? Печально это.