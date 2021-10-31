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Одноногий Джош Сандквист вновь нарядился на Хэллоуин

Одноногий Джош Сандквист вновь нарядился на Хэллоуин (29 фото + 4 гиф)

Автор:
31 октября 2021 15:20
Сообщество : Истории
Метки: Джош Сандквист   вдохновение   забавно   интересно   история   маскарадный костюм   одноногий герой   хэллоуин   
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Джош Сандквист - настоящий супергерой. Он потерял ногу из-за рака, когда ему было всего 9 лет. Но он не позволил этому помешать ему жить полной жизнью. Каждый год на Хэллоуин Сандквист наряжается в костюм, в котором используется его инвалидность, и он всегда оказывается гениальным. Это стало традицией, и его поклонники с нетерпением ждут возможности увидеть то, что он придумал. Наконец-то он только что показал свой костюм на 2021 год.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джош Сандквист   вдохновение   забавно   интересно   история   маскарадный костюм   одноногий герой   хэллоуин   
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12k
Nikita 2 часа назад
Самоирония этих людей 1 000 000 из 10. Именно для таких и придуман Бодипозитив, а не для... ну, вы поняли....
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2k
Sergius SPb 24 минуты назад
А если двуногий такое начнет изображать? Сразу, верное в суд за оскорбление?
И с чего этот гражданин решил что его йумор как-то смешит? Печально это.
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9k
kaboza 46 минут назад
нарциссизм зашкаливает, с одной стороны лихо, с другой посмотри как я могу, в реалиях это не так...у меня сосед ногу сломал, я заметил то что он в автолавке не появляется неделю, сука НЕДЕЛЮ, телефона нет, лежит и все, пошел реально проведать что и как, хотя с другой стороны полуречки живу, ситуацию когда пришел, понял, вызвал скоряк, те приехали посмотрели объявили не берем и уехали, на такси до больнички 20 км отвез...его в палату, у него в это время инсульт случился, я еще год его собак кормил....а тут бл клоун однонгий, я не про то, ясен красен в одинаре не сделал-бы спонсоры и вся хня, я про то что моя ситуация произошла в 120 км от москвы....подумайте
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