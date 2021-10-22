До 7 лет тюрьмы за песни Виктора Цоя может грозить его белорусским поклонникам

И последствия достаточно серьезные. Не только организаторы канала отныне «ходят под статьей», но до семи лет лишения свободы «светит» и подписчикам. Но этого белорусским правоохранителям показалось мало. Отсидев за «участие в экстремистской деятельности», фанаты Виктора Цоя могут быть выдворены из страны и лишены белорусского гражданства. Участникам ряда других интернет ресурсов тоже грозят тюрьмой и депортацией.