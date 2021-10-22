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До 7 лет тюрьмы за песни Виктора Цоя может грозить его белорусским поклонникам

До 7 лет тюрьмы за песни Виктора Цоя может грозить его белорусским поклонникам (3 фото)

Автор:
22 октября 2021 20:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Telegram-канал   мвд   перемены   песня   протесты   цой   экстремизм   
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МВД Белоруссии расширило список организаций, считающихся экстремистскими. Теперь в нем и Telegram-чат любителей песен Цоя…
Белорусское руководство никак не успокоится после волнений, разгоревшихся в стране по поводу результатов президентских выборов. Все новые и новые организации, формирования пополняют официальные списки экстремистских. А сейчас МВД страны внесло в этот перечень и Telegram-чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя». Соответствующий документ опубликован в Телеграм-канале Министерства внутренних дел.
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И последствия достаточно серьезные. Не только организаторы канала отныне «ходят под статьей», но до семи лет лишения свободы «светит» и подписчикам. Но этого белорусским правоохранителям показалось мало. Отсидев за «участие в экстремистской деятельности», фанаты Виктора Цоя могут быть выдворены из страны и лишены белорусского гражданства. Участникам ряда других интернет ресурсов тоже грозят тюрьмой и депортацией.
Чем правоохранителям так не угодил Цой? Его песню «Перемен!» распевали и продолжают петь участники протестных акций. Постановление «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» было подписано Советом министров республики 13 октября. Оно и определило порядок признания отдельных личностей и организаций экстремистскими.

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Метки: Telegram-канал   мвд   перемены   песня   протесты   цой   экстремизм   
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436
konstantinkaz2016 2 часа назад
Нуу у нас тоже негласный запрет на эту песню, знакомая работает на радио и рассказывала про это.
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2k
Дмитр Стар Минуту назад
ну как говорит незабвенный псих фёдоров-песни цою писали в цру. вот чык-чырыка и понесло.

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14k
Михаил Гривин 15 минут назад
Лукашенко в последнее время стал творить такую лютую дичь, что все его предыдущие достижения идут псу под хвост. Жаль, что всё так закончилось, в Беларуси бывал - чистенько, аккуратно, дороги более-менее ровные, классно...
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4k
Ыукп Полчаса назад
Кароч, собралась кучка молодых людей под вывеской любителей песен цоя. Им неугоден режим. Но! Программа восхищает.
Как обычно: долой правительство, ликвидировать убыточные предприятия (это гос и сотни рабочих мест), платную медицину и проч., проч.
Пути построения светлого будущего неизвестны. Вернее их нет в природе. Белорусская власть всегда присекала на корню инакомыслие. Вот и попали под раздачу Цой и "Кино"
Михалка бы взяли в качестве кумира. Сцыканули. Этот, вроде, против власти - палево.
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2k
PLT LDR 38 минут назад
Ну? Судя по такой логике они скоро Машину Времени запретят... а если так дело пойдёт то и всё нахрен запретят. Только песни одобренные Батькой... Идиотизм.
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12k
Иван 40 минут назад
Так понимаю, там прокладки тусуются, на этом канале
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905
Murych 42 минуты назад
Агрофюрер совсем с катушек слетел! Бедные белорусы
.
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629
Олег 47 минут назад
сайт https://www.mvd.gov.by/ru/news/8642https://www.mvd.gov.by/ru/news/8642 прилег от желающих уточнить инфу?)
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1k
DoCk 49 минут назад
Эм блэт , куда после отсидки и лишения гражданства РБ их выдворять то будут, они же какбэ бялорусы
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233k
Rusbond 52 минуты назад
Простите, при чем тут Цой? Эти продажные борцуны с режимом, на деньги запада, хотят переворот устроить в стране, хотят крови, работая не для своей родины, а для тех, кто их субсидирует. Они настолько тупы, что пример украины, где идет гражданская война, их ничему не учат, продажные твари. А Цоем прикрываются. Не выйдет, твари, отвечать будете....
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636
игорь Час назад
В наше время грустно осознавать насколько много д.....в, тех кто дальше заголовка не читает, а даже если и прочитает статью то отсутствие критического мышления не позволит ему понять о чем речь.
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15k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Чем правоохранителям так не угодил Цой?"
====================
Скорее всего, "не угодил" не Цой и его песни, а то, что обсуждалось, декларировалось и к чему призывалось организаторами и участниками Telegram-чата.
Если разогнать сборище, к примеру, пи.д.о.ров-экстремистов, обсуждающих применение насилия по отношению к натуралам в Telegram-чате "Клуб любителей Иосифа Кобзона" - это не означает, что властям не угодил Кобзон и его песни.
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8k
Максим Час назад
усатый совсем,еб,анулся
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105
gloomy old fart Час назад
Этот клуб по интересам может даже носить имя крокодила Гены. Смотреть надо не на название, а на то, какие темы поднимались в этом сообществе и какие призывы публиковались.
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239
Сеня Быгэмотиг 2 часа назад
о чем Цой и писал
не перемен требовал
а боялся того что будет после перемен
дождались
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1k
Злой чебурек 2 часа назад
Дибилы
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21k
pssst 2 часа назад
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212k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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2k
Sergius SPb 2 часа назад

. А сейчас МВД страны внесло в этот перечень и Telegram-чат «Ждановичи 2020 клуб любителей песен Цоя».
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Так может быть приложить сканы и прочие скриншоты? Что там было?
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636
игорь 2 часа назад
я так понял если теперь насильник во время изнасилования и ареста будет петь песню Цоя, то что он потом будет говорить что его арестовали за то что песню пел.
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4k
rutt 2 часа назад
В заголовке ошибка! Надо писать так: Прокладочникам прикрывавшихся любовью к песням Цоя светит 7 лет.
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