До 7 лет тюрьмы за песни Виктора Цоя может грозить его белорусским поклонникам

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МВД Белоруссии расширило список организаций, считающихся экстремистскими. Теперь в нем и Telegram-чат любителей песен Цоя…
Белорусское руководство никак не успокоится после волнений, разгоревшихся в стране по поводу результатов президентских выборов. Все новые и новые организации, формирования пополняют официальные списки экстремистских. А сейчас МВД страны внесло в этот перечень и Telegram-чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя». Соответствующий документ опубликован в Телеграм-канале Министерства внутренних дел.
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И последствия достаточно серьезные. Не только организаторы канала отныне «ходят под статьей», но до семи лет лишения свободы «светит» и подписчикам. Но этого белорусским правоохранителям показалось мало. Отсидев за «участие в экстремистской деятельности», фанаты Виктора Цоя могут быть выдворены из страны и лишены белорусского гражданства. Участникам ряда других интернет ресурсов тоже грозят тюрьмой и депортацией.
Чем правоохранителям так не угодил Цой? Его песню «Перемен!» распевали и продолжают петь участники протестных акций. Постановление «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» было подписано Советом министров республики 13 октября. Оно и определило порядок признания отдельных личностей и организаций экстремистскими.
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Метки: Telegram-канал мвд перемены песня протесты цой экстремизм
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Как обычно: долой правительство, ликвидировать убыточные предприятия (это гос и сотни рабочих мест), платную медицину и проч., проч.
Пути построения светлого будущего неизвестны. Вернее их нет в природе. Белорусская власть всегда присекала на корню инакомыслие. Вот и попали под раздачу Цой и "Кино"
Михалка бы взяли в качестве кумира. Сцыканули. Этот, вроде, против власти - палево.
Когда Виктор Цой пел эту песню, в Беларуси ни тихановской, ни "прокладок" не было ещё!
Песня не виновата, что "прокладочники" взяли её на вооружение
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Скорее всего, "не угодил" не Цой и его песни, а то, что обсуждалось, декларировалось и к чему призывалось организаторами и участниками Telegram-чата.
Если разогнать сборище, к примеру, пи.д.о.ров-экстремистов, обсуждающих применение насилия по отношению к натуралам в Telegram-чате "Клуб любителей Иосифа Кобзона" - это не означает, что властям не угодил Кобзон и его песни.
не перемен требовал
а боялся того что будет после перемен
дождались
. А сейчас МВД страны внесло в этот перечень и Telegram-чат «Ждановичи 2020 клуб любителей песен Цоя».
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Так может быть приложить сканы и прочие скриншоты? Что там было?