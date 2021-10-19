19 фото "до и после", которые точно вас порадуют

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Все познается в сравнении: конечно, работы талантливого художника впечатляют сами по себе, но они становятся еще лучше, если знать, какие каракули он рисовал еще пару лет назад. Что уж тут говорить о бывших гадких утятах, выросших в прекрасных лебедей! Об этих и других необычных "до и после" – в сегодняшней подборке.
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4. "Никто не хотел забирать ее, потому что она была самым "страшненьким" котенком в помете. Только взгляните на нее сейчас!"
8. "Два разных врача сказали мне, что я не доживу до сорока. Я тогда весил под 230 кило. Сегодня мне исполнилось 40, за это время я скинул 160 кг"
13. "Когда я весила 220 кило, он относился ко мне точно так же, как относится сейчас, когда я вешу 82"
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Метки: до и после истории сравнение тогда и сейчас фото
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