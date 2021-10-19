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19 фото "до и после", которые точно вас порадуют

19 фото "до и после", которые точно вас порадуют (20 фото)

Автор:
19 октября 2021 08:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: до и после   истории   сравнение   тогда и сейчас   фото   
553
20

Все познается в сравнении: конечно, работы талантливого художника впечатляют сами по себе, но они становятся еще лучше, если знать, какие каракули он рисовал еще пару лет назад. Что уж тут говорить о бывших гадких утятах, выросших в прекрасных лебедей! Об этих и других необычных "до и после" – в сегодняшней подборке.

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Метки: до и после   истории   сравнение   тогда и сейчас   фото   
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