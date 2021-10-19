19 фото "до и после", которые точно вас порадуют

Все познается в сравнении: конечно, работы талантливого художника впечатляют сами по себе, но они становятся еще лучше, если знать, какие каракули он рисовал еще пару лет назад. Что уж тут говорить о бывших гадких утятах, выросших в прекрасных лебедей! Об этих и других необычных "до и после" – в сегодняшней подборке.