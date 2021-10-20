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26 историй, которые напомнят вам, что жизнь прекрасна

26 историй, которые напомнят вам, что жизнь прекрасна (27 фото)

Автор:
20 октября 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: добро   жизнь прекрасна   истории   истории в картинках   позитив   так и живем   частная жизнь   человек в большом мире   
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Эти люди просто рассказывают в сети о своих маленьких радостях и победах - но от их рассказов мир становится чуточку лучше и светлее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: добро   жизнь прекрасна   истории   истории в картинках   позитив   так и живем   частная жизнь   человек в большом мире   
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Владимир Полчаса назад
какой щенячий восторг!
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24k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Клять, сейчас плакать буду... После пятой самой "счастливой" истории в жизни, читать перестал.
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