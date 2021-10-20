26 историй, которые напомнят вам, что жизнь прекрасна

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Эти люди просто рассказывают в сети о своих маленьких радостях и победах - но от их рассказов мир становится чуточку лучше и светлее.
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"Этот семестр был для меня очень трудным. Но сегодня утром я все же сдал переводной экзамен!"
"У меня наконец-то начал уходить набранный лишний вес, и я очень захотела этим поделиться"
"Недавно я издала свою первую раскраску. Сегодня один человек сказал мне, что она помогла ему расслабиться в период жизненных трудностей"
"В детстве я вообще не увлекалась спортом. Но на днях я пробежала свой первый полумарафон и счастлива!"
"Сегодня мне впервые заплатили за то, что я по-настоящему люблю делать - за стендап-выступление"
"Я работаю в приюте для бездомных животных. Айрис всю смену отказывалась слезать с моих рук. Сейчас я забираю ее домой"
"Сегодня я впервые за долгое время села на лошадь - и тут же ощутила давно забытый азарт и любовь к жизни"
"Я с детства мечтал работать в кино. Сегодня я завершил свой первый фильм как руководитель одной из групп"
"Моя первая книга вышла в день моего 50-летия. Никогда не поздно следовать за своей мечтой!"
"Я работала в ветеринарной клинике, но была вынуждена оставить работу из-за болезни. Сегодня - мой первый рабочий день в Центре спасения хищных птиц"
"Сегодня я узнал, что победил рак толстой кишки 4 стадии, - и тут же отправился на чудесную прогулку"
"Неделю назад моя кошка выскользнула из дома. Я думала, что больше ее не увижу, но сегодня она нашлась!"
"Когда я родился, моим родителям сказали, что из-за стеноза легочной артерии я не проживу и года. На снимке - я с моим кардиологом. Я прожил чуть дольше года: сегодня начинается мой первый семестр в университете"
"Шестилетняя дочь мое подруги собрала свою младшую сестру на зимнюю прогулку. Малышке явно понравился костюм!"
"Сегодня у меня великий день: на экраны вышел мой первый фильм. Я мечтал об этом с самого детства"
"Моя дочка заработала медаль за то, что еще до детского сада прочла 1000 книг. Я очень горжусь ее успехом"
"Мой муж не пьет 10 000 дней. В честь этого мы устроили для него грандиозную безалкогольную вечеринку. Я горжусь его силой воли и обожаю его"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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