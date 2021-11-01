Поле чудес: с лета теневой рынок сертификатов-фальшивок в России вырос в 20 раз

Эксперты Group-IB выявили с сентября 3158 новых объявлений. Предложения распространяются в основном через публичные чаты Telegram с большим числом участников, специальные сайты, состоящие из одной страницы, а также страницы в социальных сетях. Об этом пишет «Forbes».

Также эксперты отмечают сокращение сроков изготовления сертификатов и снижение стоимости услуг: если летом фальшивки стоили от 3000 до 30 000 рублей при сроке изготовления около трех недель, то теперь готовый сертификат обещают доставить через три дня, а цена варьируется от 4000 рублей до 12 000 рублей.