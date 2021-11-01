Поле чудес: с лета теневой рынок сертификатов-фальшивок в России вырос в 20 раз

Компания по кибербезопасности Group-IB заявила о росте в российском даркнете предложений о покупке поддельных сертификатов о вакцинации не только российскими, но и зарубежными вакцинами.
Эксперты Group-IB выявили с сентября 3158 новых объявлений. Предложения распространяются в основном через публичные чаты Telegram с большим числом участников, специальные сайты, состоящие из одной страницы, а также страницы в социальных сетях. Об этом пишет «Forbes».
Также эксперты отмечают сокращение сроков изготовления сертификатов и снижение стоимости услуг: если летом фальшивки стоили от 3000 до 30 000 рублей при сроке изготовления около трех недель, то теперь готовый сертификат обещают доставить через три дня, а цена варьируется от 4000 рублей до 12 000 рублей.
Как сообщает «РБК», со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского», электронные европейские сертификаты на теневом рынке сегодня продают в среднем за 300 долларов. Купить фальшивку можно даже за криптовалюту. В объявлениях говорится, что данные клиента, купившего сертификат, вносятся в базу, после чего ему присваивают уникальный QR-код. Человеку предлагают выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. Документ, как утверждают мошенники, выдает одна из стран Восточной Европы.
Напомним, за подделку и приобретение фальшивых сертификатов о вакцинации в России предусмотрено уголовное наказание.
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Я недавно передолел третий раз. Опять дома, врача не вызывал, после на антитела сдал и все ок, но если ты не страдал 2 недели на домашнем аресте, то это-не в счет и qr не положен.
Да и с чего должно быть иначе, когда ни президент, ни мэр города, ни даже сами депутаты в госдуме, кладут хер на ношение масок и подобные меры.
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Большой, а в сказки веришь.
Притом, что прививаться от гриппа им их религия не мешает, нда.. И от кори, и от энцефалита, пневмококка, туберкулеза, коклюша, столбняка, дифтерии, полиомелита, краснухи..
Опасна только прививка от ковида, да. А сам то ковид херня..