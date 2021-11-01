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Поле чудес: с лета теневой рынок сертификатов-фальшивок в России вырос в 20 раз

Поле чудес: с лета теневой рынок сертификатов-фальшивок в России вырос в 20 раз (2 фото)

Автор:
01 ноября 2021 15:13
Сообщество : Пандемия
Метки: qr-code   пандемия   подделка   сертификат   
554
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Компания по кибербезопасности Group-IB заявила о росте в российском даркнете предложений о покупке поддельных сертификатов о вакцинации не только российскими, но и зарубежными вакцинами.

Эксперты Group-IB выявили с сентября 3158 новых объявлений. Предложения распространяются в основном через публичные чаты Telegram с большим числом участников, специальные сайты, состоящие из одной страницы, а также страницы в социальных сетях. Об этом пишет «Forbes».

Также эксперты отмечают сокращение сроков изготовления сертификатов и снижение стоимости услуг:  если летом фальшивки стоили от 3000 до 30 000 рублей при сроке изготовления около трех недель, то теперь готовый сертификат обещают доставить через три дня, а цена варьируется от 4000 рублей до 12 000 рублей.


Как сообщает «РБК», со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского», электронные европейские сертификаты на теневом рынке сегодня продают в среднем за 300 долларов. Купить фальшивку можно даже за криптовалюту. В объявлениях говорится, что данные клиента, купившего сертификат, вносятся в базу, после чего ему присваивают уникальный QR-код. Человеку предлагают выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. Документ, как утверждают мошенники, выдает одна из стран Восточной Европы.

Напомним, за подделку и приобретение фальшивых сертификатов о вакцинации в России предусмотрено уголовное наказание.

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Метки: qr-code   пандемия   подделка   сертификат   
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38k
Александр 51 минуту назад
Это говорит только о том, что разумных людей в стране очень много, которые не колят в себя все, что с телевизора указывают царь и свита. Сегодня по России 24 озвучивали, что привито в стране чуть больше 30% - Удавайте угадаем, сколько из них добровольно привились? Можете вон в постах Назарета по никам посчитпать, более половины привиты принудительно.
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7k
Pillin Alex 2 минуты назад
"за подделку и приобретение фальшивых сертификатов о вакцинации в России предусмотрено уголовное наказание" Любой документ выданный за пределами РФ вроде не является сертификатом. Уголовное наказание может быть за подделку сертификатов из сертифицирующего центра в РФ.
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3k
Ivan 7 минут назад
За 4000 я бы взял.
Я недавно передолел третий раз. Опять дома, врача не вызывал, после на антитела сдал и все ок, но если ты не страдал 2 недели на домашнем аресте, то это-не в счет и qr не положен.
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5k
kleyman Полчаса назад
Какое доверие к власти, такое и ко всему остальному в стране.
Да и с чего должно быть иначе, когда ни президент, ни мэр города, ни даже сами депутаты в госдуме, кладут хер на ношение масок и подобные меры.
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357
Сергей Полчаса назад
напоминаю ещё раз прививка дело добровольное и увольнять с работы и не пускать в общественные места это дискриминация, нарушение конституции и прав человека
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4k
Денис Колосов Полчаса назад
а потом - прививка не работает) привитые вон болеют)
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1k
Инквизитор РФ 40 минут назад
Не вакцинируешь - сдохнешь, вакцинируешь - возможно сдохнешь от побочки (хотя не факт) Из двух зол выбирают наименьшее.
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24k
Владимир 45 минут назад
То есть вместо того, что бы поставить бесплатную вакцину и избавится от риска заболеть а то и подохнуть ковидиоты платят деньги за поддельную бумажку? Сказочные людишки..
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35k
Татьяна Юсова 46 минут назад
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13k
alexis 56 минут назад
Откинуть боты или убить родственника, да ещё и за свои деньги.
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50
@photoaQyn alexis 44 минуты назад
а если он умрёт как осложнение от вакцины? вполне реальное, никем не отрицаемое происшествие (спорят только о количестве)? как тогда?
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50
@photoaQyn Денис Колосов Минуту назад
биологическая статистика не имеет математической обоснованности. Потому что если у людей умер единственный ребёнок, то это смерть для них всего мира. Если умрёте вы ,то это значит ваш мир закончился. поэтому каждый человек думает в абсолютных цифрах a нe в относительных
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