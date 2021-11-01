На дне: заваленного мусором москвича пришлось откапывать спасателям

«Нехорошая квартира» была обнаружена случайно. Соседи услышали крики хозяина и подняли тревогу. Как сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, на место происшествия был выслан отряд пожарно-спасательного центра.

Дверь пришлось вскрывать, а вид, открывшийся глазам спасателей впечатлял и не радовал: горы мусора и шевелящиеся под ним ноги счастливого обладателя московской недвижимости.

Мужчина годы копил в своей квартире всякий хлам, и в какой-то момент, куча рухнула на него, а жилец не смог выбраться самостоятельно, о чем и оповестил соседей душераздирающими воплями.

Спасатели сработали оперативно, Плюшкин был извлечен из под завалов и не пострадал.