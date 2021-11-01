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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 4 поста • 1 подписчик подписаться
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На дне: заваленного мусором москвича пришлось откапывать спасателям

На дне: заваленного мусором москвича пришлось откапывать спасателям (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 13:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   квартира   мусор   спасатели   
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Очередную заваленную мусором квартиру с хозяином на дне, обнаружили сегодня московские спасатели.

«Нехорошая квартира» была обнаружена случайно. Соседи услышали крики хозяина и подняли тревогу.  Как сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, на место происшествия был выслан отряд пожарно-спасательного центра.

Дверь пришлось вскрывать, а вид, открывшийся глазам спасателей впечатлял и не радовал: горы мусора и шевелящиеся под ним ноги счастливого обладателя московской недвижимости.

Мужчина годы копил в своей квартире всякий хлам, и в какой-то момент, куча рухнула на него, а жилец не смог выбраться самостоятельно, о чем и оповестил соседей душераздирающими воплями.

Спасатели сработали оперативно, Плюшкин был извлечен из под завалов и не пострадал.


«Мусорные квартиры» в Москве находят регулярно. Напомним, в феврале 2021 года полицейским пришлось больше пяти часов копаться в отходах, чтобы найти тело погибшей пенсионерки. Женщину насмерть завалило хламом в собственной квартире, где ей приходилось передвигаться ползком «по тоннелям».

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Метки: Москва   квартира   мусор   спасатели   
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7  комментариев
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7k
Rus77 40 минут назад
Давно пора ввести законы против помойки в квартире, из-за одного больного весь подъезд в помойку превращается с крысами и тараканами...
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745
poбт 21 минуту назад
бохато живут коренные внутримкадыши
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8k
Перст Указующий Полчаса назад
у них челендж штоле
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1k
Андрей Манахов 42 минуты назад
Тихие городские психи иногда бывают шумными.
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20
Timur Shirchenko 48 минут назад
Вроде ненакуренный, но от прочитанного и увиденного ржал. Причём по-нарастающей, чем больше думал, тем больше ржал.
Умеют люди создавать себе проблемы.
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58k
Александр Ломовицкий 49 минут назад
Нехилая такая помойка за несколько миллионов рублей
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