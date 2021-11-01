На дне: заваленного мусором москвича пришлось откапывать спасателям

Очередную заваленную мусором квартиру с хозяином на дне, обнаружили сегодня московские спасатели.
«Нехорошая квартира» была обнаружена случайно. Соседи услышали крики хозяина и подняли тревогу. Как сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, на место происшествия был выслан отряд пожарно-спасательного центра.
Дверь пришлось вскрывать, а вид, открывшийся глазам спасателей впечатлял и не радовал: горы мусора и шевелящиеся под ним ноги счастливого обладателя московской недвижимости.
Мужчина годы копил в своей квартире всякий хлам, и в какой-то момент, куча рухнула на него, а жилец не смог выбраться самостоятельно, о чем и оповестил соседей душераздирающими воплями.
Спасатели сработали оперативно, Плюшкин был извлечен из под завалов и не пострадал.
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«Мусорные квартиры» в Москве находят регулярно. Напомним, в феврале 2021 года полицейским пришлось больше пяти часов копаться в отходах, чтобы найти тело погибшей пенсионерки. Женщину насмерть завалило хламом в собственной квартире, где ей приходилось передвигаться ползком «по тоннелям».
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Умеют люди создавать себе проблемы.