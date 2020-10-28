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"Я к вам пришел навеки поселиться": управдом разрешил мигрантам пожить в квартире москвички

"Я к вам пришел навеки поселиться": управдом разрешил мигрантам пожить в квартире москвички (2 фото)

Автор:
28 октября 2020 10:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Фортунатовская улица   история   квартира   мигранты   москва   самозахват   
2406
2
Женщина долго жила в другом месте, а когда вернулась в родные пенаты, была обескуражена: в ее квартире проживала парочка узбеков.

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Метки: Фортунатовская улица   история   квартира   мигранты   москва   самозахват   
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20  комментариев
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1k
newegg Час назад
«Денег с рабочих за проживание она не взяла - те оплачивали лишь коммунальные услуги.»
Я человек наивный и доверчивый, но не верю. Скорее, просто доказать не удалось.
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7k
Bely 3 минуты назад
ох уж эти сказочники
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12k
Владислав Грецов Полчаса назад
шустрая дамочка....
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969
Radugananebe Полчаса назад
Прохиндейка.
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969
Radugananebe Полчаса назад
А что, так можно было?)) И я тоже думаю, что денежки от мигрантов она получала исправно.
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11k
Toxictofa 49 минут назад
Честно говоря, зарезал бы эту суку, если бы она в мою квартиру черножопых так запустила.
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7k
Ден 53 минуты назад
Управдом дом дом дом, управдом. А руки под пальто
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9k
Евгеньич Ден 46 минут назад
А пианино нет.
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106
umar4u 56 минут назад
Почему в пользу государства, а не хозяина?
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2k
Rhino umar4u 49 минут назад
Ему, бедному, нужнее.
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19k
Батончик с маком Час назад
так кто заплатит за сворованные вещи и пианино?
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25k
Snork Snorkoff Батончик с маком 19 секунд назад
Узбеки )
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5k
SR Час назад
Ага, денег она с мигрантов не взяла. Сказки на ночь.
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
Нужно писать так.
Под предлогом, мол в квартире открыты окна, вскрыли незаконно квартиру, сменили замки и УК стала рубить бабло в надежде что хозяйка квартиры, где-нибудь удачно для УК "надула ласты".
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9k
Artem 2 часа назад
Расхламили квартиру потерпевшей, но "... с удержанием 10% зарплаты в пользу государства". Справедливость епт.
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2k
Core 2 часа назад
перед длительным отъездом проверяйте закрыли ли вы окна
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Core Час назад
И электроприборы
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14k
dimitr 2 часа назад
Мастер и Маргарита, 2020 год.
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5k
vitenok 2 часа назад
...ять, без комментариев.
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