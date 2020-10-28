"Я к вам пришел навеки поселиться": управдом разрешил мигрантам пожить в квартире москвички

Женщина долго жила в другом месте, а когда вернулась в родные пенаты, была обескуражена: в ее квартире проживала парочка узбеков.
Москвичка на полтора года уезжала к дочери, а когда вернулась, обнаружила в своей квартире братьев-узбеков. Те обосновались в жилье не самовольно - ключи мигранты получили от замдиректора управляющей компании.
Предприимчивая мадам обзавелась ключами от квартиры довольно давно. Однажды жильцы стали жаловаться на холод в подъезде. Выяснилось, что в пустующей квартире открыты окна. Жилье пришлось вскрывать, окна затворили, а на дверь навесили новый замок, ключи от которого находились в управляющей компании.
Через время ее сотрудница УК решила отдать их мигрантам - дескать, что ж пропадать квадратным метрам, когда рядом столько нуждающихся. Денег с рабочих за проживание она не взяла - те оплачивали лишь коммунальные услуги. Зато разрешила "расхламить" чужое жилье, выбросив лишнее. Так, братья-плиточники избавились от пианино, которое им оказалось не нужно.
Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но возвращение собственницы квартиры нарушило мирное течение жизни мигрантов. Увидев неизвестных, владелица жилья вызвала полицию. Замдиректора управляющей компании попыталась солгать, что узбеки самовольно поселились на чужих квадратных метрах, но собранные полицией улики опровергли ее показания. Суд приговорил женщину к году исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в пользу государства.
Через время ее сотрудница УК решила отдать их мигрантам - дескать, что ж пропадать квадратным метрам, когда рядом столько нуждающихся. Денег с рабочих за проживание она не взяла - те оплачивали лишь коммунальные услуги. Зато разрешила "расхламить" чужое жилье, выбросив лишнее. Так, братья-плиточники избавились от пианино, которое им оказалось не нужно.
Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но возвращение собственницы квартиры нарушило мирное течение жизни мигрантов. Увидев неизвестных, владелица жилья вызвала полицию. Замдиректора управляющей компании попыталась солгать, что узбеки самовольно поселились на чужих квадратных метрах, но собранные полицией улики опровергли ее показания. Суд приговорил женщину к году исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в пользу государства.
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Я человек наивный и доверчивый, но не верю. Скорее, просто доказать не удалось.
Под предлогом, мол в квартире открыты окна, вскрыли незаконно квартиру, сменили замки и УК стала рубить бабло в надежде что хозяйка квартиры, где-нибудь удачно для УК "надула ласты".