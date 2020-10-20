Преображение дома, в котором мужчина не убирался годами

Что может быть приятнее, чем ощущение чистоты в доме после генеральной уборки? Только фотографии до и после уборки, которой занимались не вы, а другие люди! Британский клининг «My Kind Of Clean» показал приятные глазу снимки, которые задокументировали преображение дома, в котором не прибирались уже несколько лет. У 6 работников ушло 50 часов на то, чтобы выкинуть мусор, оттереть грязь и пыль, вернув запущенному дому чистоту.