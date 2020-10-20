Преображение дома, в котором мужчина не убирался годами

Британская клининговая компания выложила фотографии преображения очень запущенного дома в британском графстве Камбрия.
Что может быть приятнее, чем ощущение чистоты в доме после генеральной уборки? Только фотографии до и после уборки, которой занимались не вы, а другие люди! Британский клининг «My Kind Of Clean» показал приятные глазу снимки, которые задокументировали преображение дома, в котором не прибирались уже несколько лет. У 6 работников ушло 50 часов на то, чтобы выкинуть мусор, оттереть грязь и пыль, вернув запущенному дому чистоту.
Клининг показал, как после него преобразилась квартира, в которой несколько лет никто не убирался
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Клиниг-севис «My Kind Of Clean» взялся за дом в британском графстве Камбрия и превратил его в образец чистоты и блеска. В жилище уже давно никто не убирался: там живёт мужчина, чья жена умерла несколько лет назад, и после этого он перестал поддерживать порядок в доме. Уборку вызвали его друзья, которые забеспокоились о состоянии жилья мужчины.
По словам хозяйки клининга, это была одна из сложнейших задачек в её в практике
Но сотрудников не остановило состояние дома: они засучили рукава и приступили к работе.
За годы одинокой жизни мужчина накопил дома горы мусора, избавиться от которых ему тоже помог клининг
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