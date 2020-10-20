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Преображение дома, в котором мужчина не убирался годами

Преображение дома, в котором мужчина не убирался годами (15 фото)

Автор:
20 октября 2020 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   до и после   квартира   мусор   неряха   помойка   уборка   фото   
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Британская клининговая компания выложила фотографии преображения очень запущенного дома в британском графстве Камбрия.
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Метки: было стало   до и после   квартира   мусор   неряха   помойка   уборка   фото   
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1k
Alexes Час назад
Какой на хрен дом?! Это самый настоящий ХЛЕВ или наркопритон!!! Тоже не понял, зачем этому животному отмыли этот сарай, через пол года всё загадит...
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912
Дмитрий ! 15 минут назад
Фу, бля.
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1k
edson 21 минуту назад
тут надо было всё вынести на свалку, сломать стены, и сделать капитальный ремонт. никакая клининговая компания не поможет. Мужика предварительно в дурку. Меня от одного вида сортира с ванной чуть не вывернуло...
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4k
Leo Sun 22 минуты назад
То есть, у них даже стремянки с собой нет? О_о
То есть, у них даже стремянки с собой нет? О_о
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109
чокнутый 46 минут назад
покажите фото ублюдка
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25k
Антон 54 минуты назад
Это же больной человек. Его в психушку надо.
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3k
Андрей 59 минут назад
это уже патология, тут почти бесполезно убирать. Через не продолжительное время всё превратится в такое же засранное состояние.
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6k
sumrаknn Час назад
По моему скромному мнению попахивает тупостью. Не поняли еще? Объясню: а какая цель? Зачем уборка? Чтобы чисто было? Это не цель. Цели могут быть - чтобы хорошо жилось квартирану, хозяину, новому квартиранту, новому хозяину, новому члену семьи, предпродажная подготовка и тд Если это связано со старым(и) хозяином/квартирантом - слабо вериться, все устраивало годами и вдруг на тебе. Предпродажная подготовка? Но тогда зачем оставлять бытовую технику, мелочевку и прочее? Возможно к хозяину приезжает на ПМЖ кто то - и в сраче жить не хочет. Но и в этом случае и в случае предпродажной подготовки выгоднее сделать дешманский ремонт. Дунул плитку и мебель кёрхером, оторвал обои и ламинат, положил/приклеил новые. Цена часа работы в аглии высока и дешевле заменить, чем отскабливать. Ведь даже после отмывания эти старые засранные ванны и двери так и остануться старыми, ржавыми, но почти отмытыми. С новыми не сравнить по качеству, а по цене - очень даже сравнимо. Понятно, что если менеджер клининговой компании объяснил бы это хозяину, то улетел бы с работы за передачу крупного заказа ремонтникам, но публиковать и хвастать таким косяком?
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26k
АнтонПолднев Час назад
Порадовала стремянка в британской клининговой компании...
Порадовала стремянка в британской клининговой компании...
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Хозяин этого дома - см. картинку.
Хозяин этого дома - см. картинку.
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