Неравнодушные к природе страны добровольцы потрудились на Байкале не словом, а делом

Волонтёры РЖД совокупно с экоактивистами фонда "Вода России" поработали над очисткой берега Байкала.
Как сообщает Telegram-канал "Mash", 4 и 5 сентября более 150 добровольцев-железнодорожников со всех регионов страны провели в экспедиции по Кругобайкальской железной дороге.
Добрались до Байкала и при участии главы РЖД Олега Белозёрова навели порядок на наиболее посещаемых участках его берегов.
Тут же на месте открыли новую экскурсионную экотропу "Танхойская верста".
После чего участники проехались по популярным турстанциям Кругобайкальской дороги.
Были установлены новые лавочки и пикниковые зоны, собран мусор, далее его рассортировали и сдали на переработку.
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