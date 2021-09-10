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Неравнодушные к природе страны добровольцы потрудились на Байкале не словом, а делом

Неравнодушные к природе страны добровольцы потрудились на Байкале не словом, а делом (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 00:24
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Россия   байкал   видео   волонтёры   ржд   уборка   экоактивисты   
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Волонтёры РЖД совокупно с экоактивистами фонда "Вода России" поработали над очисткой берега Байкала.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", 4 и 5 сентября более 150 добровольцев-железнодорожников со всех регионов страны провели в экспедиции по Кругобайкальской железной дороге.

Добрались до Байкала и при участии главы РЖД Олега Белозёрова навели порядок на наиболее посещаемых участках его берегов.

Тут же на месте открыли новую экскурсионную экотропу "Танхойская верста".

После чего участники проехались по популярным турстанциям Кругобайкальской дороги.

Были установлены новые лавочки и пикниковые зоны, собран мусор, далее его рассортировали и сдали на переработку.

Источник:

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Метки: ynews   Россия   байкал   видео   волонтёры   ржд   уборка   экоактивисты   
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5  комментариев
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
А где этот, главный волюнтарист, ой, волонтер? (хотя какая разница...)
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Сигизмунд Лазаревич 5 минут назад
молодцы. явно не навяльнята
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Дед Мазай 2 часа назад
Эх, с каким бы удовольствием присоединился. И вообще мечтаю побывать на Байкале, но всё никак не удаётся.
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