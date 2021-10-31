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В Китае нашли окаменелые останки рыбы, которая жила 244 миллиона лет назад

В Китае нашли окаменелые останки рыбы, которая жила 244 миллиона лет назад (4 фото)

Автор:
31 октября 2021 14:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   древнее ископаемое   ископаемые находки   окаменелости   окаменелые останки   палеонтология   палеонтология. находка   
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Китайские палеонтологи сделали удивительную находку в провинции Юньнань - окаменелости трех хищных рыб из рода Peltoperleidus. Это ископаемый род костистых рыб, обитавший в эпоху среднего триаса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   древнее ископаемое   ископаемые находки   окаменелости   окаменелые останки   палеонтология   палеонтология. находка   
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Растрелли В.В. Полминуты назад
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Сергей Своенравов 11 минут назад
Ждите беды...
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15k
Агент Безопасной Национальности 40 минут назад
"Китайские палеонтологи сделали удивительную находку в провинции Юньнань - окаменелости трех хищных рыб из рода Peltoperleidus."
=================
Потом съели, небось - китайцы же
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