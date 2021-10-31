В Китае нашли окаменелые останки рыбы, которая жила 244 миллиона лет назад

В отличие от более древних рыб, Peltoperleidus и его родственники в ходе эволюции получили очень гибкие спинной и анальный плавники с меньшим количеством плавниковых лучей. Это сделало рыбу более подвижной в воде.



Рыба, которая в среднем была около трех сантиметров в длину, полностью покрыта ромбовидной чешуей. Чешуя гладкая, расположена в 34 или 35 вертикальных рядов между грудным поясом и каудальной вывороткой. С каждой стороны тела по 14 или 15 чешуек в 22-м вертикальном ряду, на шесть или семь выше боковой линии.



Исследование было недавно опубликовано в научном журнале Peer J.