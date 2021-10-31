В Китае нашли окаменелые останки рыбы, которая жила 244 миллиона лет назад

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Китайские палеонтологи сделали удивительную находку в провинции Юньнань - окаменелости трех хищных рыб из рода Peltoperleidus. Это ископаемый род костистых рыб, обитавший в эпоху среднего триаса.
Ученые оценили возраст находки в 244 млн лет. Это самые древние из когда-либо обнаруженных окаменелостей костистых рыб.
Ранее ископаемые останки таких рыб находили только в Европе - в южной Швейцарии и северной Италии, но они датируются двумя миллионами лет позже.
Ранее ископаемые останки таких рыб находили только в Европе - в южной Швейцарии и северной Италии, но они датируются двумя миллионами лет позже.
У каждого из найденных экземпляров крошечные, но острые зубы, внушительная чешуя и морда тупой формы. Нижняя челюсть этой доисторической рыбы была подвешена прямо под черепом, поэтому пасть могла открываться очень широко. Это позволяло хватать более крупную добычу.
По данным исследования, рыбы Peltoperleidus были мелкими хищниками-дурофагами - они питались экзоскелетными организмами и организмами с твердым панцирем, то есть моллюсками, ракообразными и кораллами. Зубы этих рыб были предназначены одновременно для хватания и для раздавливания твердых панцирей, вот почему они выглядят довольно необычно.
В отличие от более древних рыб, Peltoperleidus и его родственники в ходе эволюции получили очень гибкие спинной и анальный плавники с меньшим количеством плавниковых лучей. Это сделало рыбу более подвижной в воде.
Рыба, которая в среднем была около трех сантиметров в длину, полностью покрыта ромбовидной чешуей. Чешуя гладкая, расположена в 34 или 35 вертикальных рядов между грудным поясом и каудальной вывороткой. С каждой стороны тела по 14 или 15 чешуек в 22-м вертикальном ряду, на шесть или семь выше боковой линии.
Исследование было недавно опубликовано в научном журнале Peer J.
Рыба, которая в среднем была около трех сантиметров в длину, полностью покрыта ромбовидной чешуей. Чешуя гладкая, расположена в 34 или 35 вертикальных рядов между грудным поясом и каудальной вывороткой. С каждой стороны тела по 14 или 15 чешуек в 22-м вертикальном ряду, на шесть или семь выше боковой линии.
Исследование было недавно опубликовано в научном журнале Peer J.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Китай древнее ископаемое ископаемые находки окаменелости окаменелые останки палеонтология палеонтология. находка
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Потом съели, небось - китайцы же