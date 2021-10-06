«Я почувствовал, что коснулся чего-то ногой, поднял эту штуку, и мне показалось, что она похожа на зуб», – сказал мальчик новостному агентству.

Мальчик рассчитывал получить денежное вознаграждение за свое открытие, но этого не случилось. «Сначала я думал, что мне заплатят, что я получу миллион долларов. Теперь мне очень неловко», – добавил он.