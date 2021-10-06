Шестилетний Джулиан Ганьон гулял с семьей в заповеднике в штате Мичиган и наткнулся на окаменелый зуб мастодонта – древнего млекопитающего, обитавшего в Северной и Центральной Америке и вымершего в ледниковый период около 12 000 лет назад.
Джулиан гулял с семьей в заповеднике «Холм динозавров» в Рочестер-Хиллс, штат Мичиган, сообщает WDIV. В лесном заповеднике площадью около 6,5 гектаров есть несколько троп, где дети и их родители могут гулять и исследовать местность. Свое название заповедник получил как раз благодаря детям: холм земли, который образовался, когда территорию застраивали, казался им похожим на спящего динозавра, и они так и прозвали его – «Холм динозавров». Когда на этом месте открыли заповедник, владельцы решили сохранить имя.
«Я почувствовал, что коснулся чего-то ногой, поднял эту штуку, и мне показалось, что она похожа на зуб», – сказал мальчик новостному агентству.
Мальчик рассчитывал получить денежное вознаграждение за свое открытие, но этого не случилось. «Сначала я думал, что мне заплатят, что я получу миллион долларов. Теперь мне очень неловко», – добавил он.
Ученые Мичиганского университета подтвердили, что зуб размером примерно с человеческий кулак действительно принадлежал мастодонту. «Честно говоря, я немного завидую, потому что поиск окаменелостей – это то, чем я хотела бы заниматься каждый день», – сказала Эбигейл Дрейк, доцент Музея естественной истории Мичиганского университета. Она также отметила, что подобная находка – большая редкость.
«Я мечтал стать археологом, но, кажется, это знак, что я буду палеонтологом», – сказал мальчик WDIV.
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Мастодонты – древние родственники слонов и мамонтов. В то время они были одними из крупнейших наземных животных в мире – длина их туловища составляла около 3 метров в длину, а вес достигал 8 тонн. Мастодонты появились в конце плейстоценовой эры, около 12000 лет назад. Ранее ученые полагали, что мастодонты обитали в арктических и субарктических районах, покрытых ледяными шапками, однако теперь считают, что эти животные населяли леса и водно-болотные угодья, где питались лиственными растениями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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