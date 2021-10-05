FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5459 постов • 1110 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры

Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 19:50
Сообщество : Кино
Метки: ynews   Китай   военные фильмы   кассовые сборы   кино   фильмы   
2004
3
1

Создатели нового фильма о Джеймсе Бонде наверняка ошарашены новостью о том, что в первые выходные проката их детище уступило китайскому военному фильму, снятому по заказу правящей партии. Картина «Битва при Чосинском водохранилище» собрала 203 миллиона долларов, превзойдя «Не время умирать» со сборами в 119 миллионов долларов и «Веном 2», чьи сборы составили 90,1 миллиона долларов.

«Не время умирать» – первый фильм в ковидную эпоху, дебютировавший со сборами более чем 100 миллионов долларов без учета китайского рынка. Но он меркнет в сравнении с китайским блокбастером, который при бюджете в 200 миллионов долларов является самым дорогим фильмом в истории китайского кинематографа. Трехчасовой блокбастер повествует о победе Китая над силами ООН под командованием США и приурочен к 100-летию основания правящей Коммунистической партии. Некоторые утверждают, что кассовый успех фильма связан с тем, что правительство организовало походы в кино для своих многочисленных сотрудников.


В «Битве при Чосинском водохранилище» сыграли ветеран военного кино Джеки Ву (Ву Цзин) и поп-звезда Джексон Йи. Битва, показанная в фильме, состоялась в 1950-м году и считается в Китае самой важной победой в Корейской войне, заставившей силы США отступить.

По словам Джеки Ву, этот фильм «прославляет жизнь – это история о том, как молодые воины готовы рисковать всем, чтобы защитить наши дома и нашу страну».

Разработка сценария заняла пять лет и проходила при поддержке правительства, которое также предоставило для съемок 70 000 солдат в качестве статистов. Фильм прославляет китайский героизм и соответствует культурным репрессиям последних месяцев, введенным Пекином для продвижения традиционных ценностей и отказа от знаменитостей, порнографии и женственности, которые правительство считает западными пороками. Данные местного провайдера Ent Group показали, что только с пятницы по субботу картину посмотрели примерно 25,5 миллиона человек при 157 000 просмотров в день.

Государственная газета «Жэньминь жибао» сообщила, что этот фильм «влияет на сегодняшнее китайско-американское соперничество» и показывает, как китайские «солдаты удерживали свои позиции в условиях жестокого холода и более совершенного оружия врага во время войны, направленной против агрессии США и на помощь Корее (1950- 53)». Газета также привела цитату анонимного зрителя, который сказал, что у них осталось «ощущение, что китайцы не боятся и никогда не боялись США».

Официальная газета Народно-освободительной армии осудила любую критику фильма, заявив, что те, кто сомневаются в победе Китая, «снова оказались в ловушке страха перед США и поклонения США». Один сайт обзора фильмов Deep Focus осмелился раскритиковать спецэффекты и персонажей в фильме. С тех пор статью удалили, а учетную запись рецензента в китайском мессенджере WeChat заблокировали.

Эксперты прогнозируют, что кассовые сборы «Битвы при Чосинском водохранилище» станут одними из крупнейших в истории китайского кинематографа. Фильм поборется с «Воиной волков 2» 2017 года с Джеки Ву в главной роли, который собрал в общей сложности 785 миллиардов долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: ynews   Китай   военные фильмы   кассовые сборы   кино   фильмы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
avix 2 часа назад
Добровольно-обязательное посещение патриотического кино при их численности населения, без вариантов должно пробивать любые рейтинги. Это как в "Бриллиантовой руке". - Распространите среди населения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
54k
parallax 2 минуты назад
Вообще-то в реале, вояки из китайцев, мягко говоря не очень.
История тому наглядное подтверждение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146
Pterocactus 3 минуты назад
70 000 Статистов-солдат и стреляли, наверное, боевыми патронами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
990
qwer 11 минут назад
Заинтриговали прям, надо посмотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Мы Ул Полчаса назад
Лично для меня - китайская фантастика всегда выиграет у голливудской фантастики, где брутала играет педик, совместно с трансом и лезбой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Максим 37 минут назад
Китайские фильмы про войну всегда смотрю с большим удовольствием.. один Подвиг чего стоил.. Китайцы молодцы.. Вот так и надо снимать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Андрей Час назад
А покажите этот фильм у нас! Тогда и посмотрим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей Иванов Час назад
Если пятая часть китайцев сходит в кино, то прокат обгонит любой фильм в Пиндоссии, даже если там в кино придут все, включая дурку, лежачих, слепоглухонемых и младенцев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Corvus Corax Час назад
"собрал в общей сложности 785 миллиардов долларов."

В ноликах не запутался?

"Фильм входит в список самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа, заработав в мире более 870 млн $"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DVPET 2 часа назад
Скоро будем смотреть блокбастеры, в которые вбухивают нехилые бюджеты. В одних америка побеждает китай, в других наоборот. В итоге выигрывает зритель. Будет больше качественных/дорогих фильмов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
D A 2 часа назад
Вместо америкосов тоже узкоглазые снимались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Мы Ул D A Полчаса назад
Отож!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Первые кадры из продолжения «Трое из Простоквашино» Первые кадры из продолжения «Трое из Простоквашино» Специалисты назвали лучший фильм ужасов всех времён Специалисты назвали лучший фильм ужасов всех времён Забавная попытка пройти на киносеанс вдвоем по одному билету Забавная попытка пройти на киносеанс вдвоем по одному билету Сможете ли вы отгадать любимый фильм, если его сюжет опишут всего пятью словами? Сможете ли вы отгадать любимый фильм, если его сюжет опишут всего пятью словами? Сотня зрителей покинули премьеру фильма про маньяка, не досмотрев его Сотня зрителей покинули премьеру фильма про маньяка, не досмотрев его
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1182



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Привинтили на славу: автомобильные номера
1
75
Привинтили на славу: автомобильные номера
"Прикалывались": в Петербурге задержали дагестанца, затеявшего стрельбу из люка авто
2
230
"Прикалывались": в Петербурге задержали дагестанца, затеявшего стрельбу из люка авто
Набирающие популярность в сообществах
Россия или США: кому принадлежит Луна
0
26
Россия или США: кому принадлежит Луна
Причины опадания листьев у фикуса
1
2
Причины опадания листьев у фикуса
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#аварии#автомир#новости#СССР#ynews#полиция#позитив
#фото#прикол#автомобили#картинки#авто аварии#сша#приколы#подборка#еда#смешные
#факты#Разное#дтп#люди#история#кино#прикольные#Россия#фотографии#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться