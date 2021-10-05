Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры

В «Битве при Чосинском водохранилище» сыграли ветеран военного кино Джеки Ву (Ву Цзин) и поп-звезда Джексон Йи. Битва, показанная в фильме, состоялась в 1950-м году и считается в Китае самой важной победой в Корейской войне, заставившей силы США отступить.

По словам Джеки Ву, этот фильм «прославляет жизнь – это история о том, как молодые воины готовы рисковать всем, чтобы защитить наши дома и нашу страну».

Разработка сценария заняла пять лет и проходила при поддержке правительства, которое также предоставило для съемок 70 000 солдат в качестве статистов. Фильм прославляет китайский героизм и соответствует культурным репрессиям последних месяцев, введенным Пекином для продвижения традиционных ценностей и отказа от знаменитостей, порнографии и женственности, которые правительство считает западными пороками. Данные местного провайдера Ent Group показали, что только с пятницы по субботу картину посмотрели примерно 25,5 миллиона человек при 157 000 просмотров в день.