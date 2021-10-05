Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры

Создатели нового фильма о Джеймсе Бонде наверняка ошарашены новостью о том, что в первые выходные проката их детище уступило китайскому военному фильму, снятому по заказу правящей партии. Картина «Битва при Чосинском водохранилище» собрала 203 миллиона долларов, превзойдя «Не время умирать» со сборами в 119 миллионов долларов и «Веном 2», чьи сборы составили 90,1 миллиона долларов.
«Не время умирать» – первый фильм в ковидную эпоху, дебютировавший со сборами более чем 100 миллионов долларов без учета китайского рынка. Но он меркнет в сравнении с китайским блокбастером, который при бюджете в 200 миллионов долларов является самым дорогим фильмом в истории китайского кинематографа. Трехчасовой блокбастер повествует о победе Китая над силами ООН под командованием США и приурочен к 100-летию основания правящей Коммунистической партии. Некоторые утверждают, что кассовый успех фильма связан с тем, что правительство организовало походы в кино для своих многочисленных сотрудников.
В «Битве при Чосинском водохранилище» сыграли ветеран военного кино Джеки Ву (Ву Цзин) и поп-звезда Джексон Йи. Битва, показанная в фильме, состоялась в 1950-м году и считается в Китае самой важной победой в Корейской войне, заставившей силы США отступить.
По словам Джеки Ву, этот фильм «прославляет жизнь – это история о том, как молодые воины готовы рисковать всем, чтобы защитить наши дома и нашу страну».
Разработка сценария заняла пять лет и проходила при поддержке правительства, которое также предоставило для съемок 70 000 солдат в качестве статистов. Фильм прославляет китайский героизм и соответствует культурным репрессиям последних месяцев, введенным Пекином для продвижения традиционных ценностей и отказа от знаменитостей, порнографии и женственности, которые правительство считает западными пороками. Данные местного провайдера Ent Group показали, что только с пятницы по субботу картину посмотрели примерно 25,5 миллиона человек при 157 000 просмотров в день.
Государственная газета «Жэньминь жибао» сообщила, что этот фильм «влияет на сегодняшнее китайско-американское соперничество» и показывает, как китайские «солдаты удерживали свои позиции в условиях жестокого холода и более совершенного оружия врага во время войны, направленной против агрессии США и на помощь Корее (1950- 53)». Газета также привела цитату анонимного зрителя, который сказал, что у них осталось «ощущение, что китайцы не боятся и никогда не боялись США».
Официальная газета Народно-освободительной армии осудила любую критику фильма, заявив, что те, кто сомневаются в победе Китая, «снова оказались в ловушке страха перед США и поклонения США». Один сайт обзора фильмов Deep Focus осмелился раскритиковать спецэффекты и персонажей в фильме. С тех пор статью удалили, а учетную запись рецензента в китайском мессенджере WeChat заблокировали.
Эксперты прогнозируют, что кассовые сборы «Битвы при Чосинском водохранилище» станут одними из крупнейших в истории китайского кинематографа. Фильм поборется с «Воиной волков 2» 2017 года с Джеки Ву в главной роли, который собрал в общей сложности 785 миллиардов долларов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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История тому наглядное подтверждение.
В ноликах не запутался?
"Фильм входит в список самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа, заработав в мире более 870 млн $"