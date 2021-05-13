Любопытные соседи вызвали полицию из-за странного мешка

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12 мая англичанка Кара Луиза поехала забирать своего сына из школы. А по возвращении увидела, что возле её дома стоит много полицейских автомобилей, а по двору ходит 10 правоохранителей.
28-летняя женщина из небольшого английского городка Хаугтон-Риджис очень удивилась, когда полицейские объяснили, что приехали из-за того, что на пульт дежурного поступило сразу три звонка от соседей. Люди сообщили, что во дворе у Кары Луизы лежит мусорный пакет, который очень напоминает труп.
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Кара подтвердила полицейским, что у неё действительно есть такой мусорный мешок. Однако он остался от хэллоуинской вечеринки, которая была осенью. Тогда сын её попросил не выкидывать реквизит и задействовать его в следующем году. Так мама и поступила. "Трупный" мешок валялся в сарае, пока 12 мая женщина не стала наводить там порядок и не вытащила реквизит на лужайку. Но потом поняла, что опаздывает за ребёнком и уехала, не успев всё убрать.
Очевидно, соседи посчитали, что мать двоих сыновей (5 лет и 6 месяцев) способна совершить убийство и вызвали полицию.
Кара Луиза рассказала, что её старший ребёнок очень любит Хэллоуин и в прошлом году нарядился персонажем из фильма "Оно".
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Мир сошёл с ума,кто знает - может там внатуре жмур.
Вон давеча мать тройняшек , двух своих деток и мужа вальнула и трупы в квартире держала пока её свёкр не "спалил"...
Ага, и про мужа ни слова.