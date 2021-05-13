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Любопытные соседи вызвали полицию из-за странного мешка

Любопытные соседи вызвали полицию из-за странного мешка (5 фото)

Автор:
13 мая 2021 21:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: англия   дети   мешок   полиция   праздник   соседи   хэллоуин   
1681
5
12 мая англичанка Кара Луиза поехала забирать своего сына из школы. А по возвращении увидела, что возле её дома стоит много полицейских автомобилей, а по двору ходит 10 правоохранителей.
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Метки: англия   дети   мешок   полиция   праздник   соседи   хэллоуин   
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15  комментариев
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2k
Дмитрий Час назад
Какие бдительные соседи.....У нас, бл...., 6 человек видело как какой .удак в ружьем в школу идет и ни один .умак не позвонил в полицию!!!! Вот и думайте потом, как бы было лучше! Что бы звонили по всякой ...не, или не звонили?
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1k
zenon Полчаса назад
Сначала расстрелять, а потом признать невиновной.
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107
vijilante Час назад
В такое лядское время уже и не обижаешься на бдительных соседей...
Мир сошёл с ума,кто знает - может там внатуре жмур.
Вон давеча мать тройняшек , двух своих деток и мужа вальнула и трупы в квартире держала пока её свёкр не "спалил"...
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15k
Maks Es Час назад
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99
allexx 2 часа назад
>> мать двоих сыновей (5 лет и 6 месяцев)
Ага, и про мужа ни слова.
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99
allexx Schandmaul Час назад
Подруга интересуется куда мужа деть.
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9k
Александр 2 часа назад
Проверка соседей на сование носа в чужие дела и за подглядыванием.
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31k
Опаньки 2 часа назад
это ж не Питер
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