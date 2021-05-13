Любопытные соседи вызвали полицию из-за странного мешка

Кара подтвердила полицейским, что у неё действительно есть такой мусорный мешок. Однако он остался от хэллоуинской вечеринки, которая была осенью. Тогда сын её попросил не выкидывать реквизит и задействовать его в следующем году. Так мама и поступила. "Трупный" мешок валялся в сарае, пока 12 мая женщина не стала наводить там порядок и не вытащила реквизит на лужайку. Но потом поняла, что опаздывает за ребёнком и уехала, не успев всё убрать.