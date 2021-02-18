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"Проверю газ и расскажу тебе про взрывы": пойманы мошенники-рэперы

"Проверю газ и расскажу тебе про взрывы": пойманы мошенники-рэперы (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 09:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: коммунальные службы   мошенники   песни   полиция   рэп   санкт-петербург   
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Сотрудники полиции накрыли сеть мошенников, обманывающих стариков и пишущих об этом песни.

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Метки: коммунальные службы   мошенники   песни   полиция   рэп   санкт-петербург   
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6  комментариев
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Будут теперь на зоне со сцены выступать.
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a6m5 12 минут назад
Ничего удивительного. Рэп - это псевдо музыкальный стиль всяких черножопых отбросов общества - жуликов и бандитов.
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12k
* 17 минут назад
Чего ещё ждать от рэперов...
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1k
ALEX 51 минуту назад
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