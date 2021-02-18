"Проверю газ и расскажу тебе про взрывы": пойманы мошенники-рэперы

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы выявили контору, работники которой ходили по квартирам стариков и представлялись сотрудниками коммунальных служб.



Суть мошенничества проста: пенсионерам навязывали установку газового или электрического оборудования. И если обычная цена установки автоматического электровыключателя и детектора утечки газа составляет около 3 тыс рублей, то мошенники обычно требовали около 25 тыс рублей.



Если пожилые люди не хотели ничего устанавливать, то их начинали запугивать административной ответственностью.

Пока за год работы конторы установлено 28 фактов мошенничества с ущербом около 500 тыс рублей.



В общем-то, всё как обычно, но эти злоумышленники выделились тем, что на основе своей "деятельности" писали песни. Рэп-хиты были найдены в конфискованной технике.