Парламент Нидерландов запретил назвать представителей ЛГБТ меньшинством

Более 70 процентов голландских депутатов проголосовали за введение законодательного запрета на применение слова «меньшинство» и определения «нетрадиционная ориентация» по отношению к ЛГБТ в...