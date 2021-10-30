Немецкий дредноут затонул в 1919 году, а через 40 лет побывал в космосе! Как ему это удалось?

Операция с самого начала имела самоубийственный характер: Императорский военно-морской флот уступал британскому по численности и качеству. Кроме того, эффект внезапности, на который так надеялось германское командование, не играл большого значения — британцы предусмотрительно усилили противолодочную оборону.

Немецкие матросы понимали всю безнадёжность грядущего сражения, и в конце октября на нескольких кораблях, в том числе и на «Кронпринце Вильгельме» (SMS Kronprinz Wilhelm), вспыхнули бунты. Словно снежный ком, восстание матросов в Киле привело к Ноябрьской революции и падению германской монархии.

После капитуляции Германской империи её ВМС были интернированы на базе Скапа-Флоу. Немецкие адмиралы не могли позволить британцам захватить Императорский флот. В 10.30 утра 21 июня 1919 года контр-адмирал Людвиг фон Ройтер отдал приказ экипажам затопить корабли. Дредноут «Кронпринц Вильгельм» ушёл на дно в тот же день.

Он до сих пор покоится на дне Скапа-Флоу: работы по поднятию корпуса были признаны нецелесообразными. Остовы дредноута и трёх его систершипов находятся в одном из самых труднодоступных мест гавани на глубине сорока метров.

В конце 50-х годов прошлого века американцы, готовившиеся запустить свой первый спутник, столкнулись с серьёзной проблемой. Дело в том, что испытания ядерного оружия оставили след на всей имеющейся в мире стали: атмосферный воздух содержал большое количество радионуклидов. Заражённые радиацией металлы и другие материалы не могли быть использованы для создания высокоточных датчиков, необходимых для изучения космического излучения.