Немецкий дредноут затонул в 1919 году, а через 40 лет побывал в космосе! Как ему это удалось?

В последние месяцы Первой мировой войны германским военно-морским силам предстояло дать решающий бой. Приказом от 24 октября 1918 года объявлялась боевая операция, в ходе которой предполагалось уничтожить Гранд Флит подводными силами. Надводные же корабли должны были играть роль приманки.
Операция с самого начала имела самоубийственный характер: Императорский военно-морской флот уступал британскому по численности и качеству. Кроме того, эффект внезапности, на который так надеялось германское командование, не играл большого значения — британцы предусмотрительно усилили противолодочную оборону.
Немецкие матросы понимали всю безнадёжность грядущего сражения, и в конце октября на нескольких кораблях, в том числе и на «Кронпринце Вильгельме» (SMS Kronprinz Wilhelm), вспыхнули бунты. Словно снежный ком, восстание матросов в Киле привело к Ноябрьской революции и падению германской монархии.
После капитуляции Германской империи её ВМС были интернированы на базе Скапа-Флоу. Немецкие адмиралы не могли позволить британцам захватить Императорский флот. В 10.30 утра 21 июня 1919 года контр-адмирал Людвиг фон Ройтер отдал приказ экипажам затопить корабли. Дредноут «Кронпринц Вильгельм» ушёл на дно в тот же день.
Он до сих пор покоится на дне Скапа-Флоу: работы по поднятию корпуса были признаны нецелесообразными. Остовы дредноута и трёх его систершипов находятся в одном из самых труднодоступных мест гавани на глубине сорока метров.
В конце 50-х годов прошлого века американцы, готовившиеся запустить свой первый спутник, столкнулись с серьёзной проблемой. Дело в том, что испытания ядерного оружия оставили след на всей имеющейся в мире стали: атмосферный воздух содержал большое количество радионуклидов. Заражённые радиацией металлы и другие материалы не могли быть использованы для создания высокоточных датчиков, необходимых для изучения космического излучения.
В поисках решения проблемы металлы потопленных кораблей были проверены на наличие радионуклидов. Выяснилось, что линкоры, затопленные в Скапа Флоу, в том числе дредноут «Кронпринц Вильгельм», являются источником низкофоновой стали — они были построены задолго до ядерных испытаний. Начались работы по разделке остовов кораблей, а полученная сталь потом использовалась при создании научных приборов. Так, дредноут, хоть и по частям, но побывал в космосе. «Кронпринц Вильгельм» внёс заметный вклад в различные открытия спутников программы «Эксплорер».
После ограничения ядерных испытаний концентрация радионуклидов в атмосферном воздухе снизилась в десятки раз. В связи с этим исчезла и необходимость в дорогостоящих работах по извлечению низкофоновой стали. В 70-х годах от подобного вида работ полностью отказались. Сейчас остов «Кронпринца Вильгельма», находящийся под защитой правительства Великобритании, пользуется большой популярностью у дайверов.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
Авторский пост
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"Cox's Navy", Tony Booth.
вот они и нашли выход собрать его по помойкам. Шо впрочем и неплохо. нашли таки выход без поиска виноватых.
даже догадываюсь кто сегодня был бы в в подозреваемых)))
Прекрасная статья для развлекательного сайта.