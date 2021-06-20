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Британские пленники Первой Мировой: любительский лагерный театр

Британские пленники Первой Мировой: любительский лагерный театр (6 фото)

Автор:
20 июня 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Германия   Первая мировая   великобритания   военнопленныe   история   лагерный театр   фото   
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Фотографии из лагерного театра, организованного британскими военнопленными в немецком лагере времен Первой Мировой войны, были найдены в личном архиве более века спустя.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   Первая мировая   великобритания   военнопленныe   история   лагерный театр   фото   
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