Британские пленники Первой Мировой: любительский лагерный театр

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Фотографии из лагерного театра, организованного британскими военнопленными в немецком лагере времен Первой Мировой войны, были найдены в личном архиве более века спустя.
Сценические костюмы, яркий макияж, веселые водевильные сцены с переодеваниями - этот любительский театр выглядит очень профессионально! Но это не обычный театр: его организовали британские солдаты, оказавшиеся в плену у немцев во время Первой Мировой войны. По свидетельствам очевидцев, пленники так серьезно относились к своим постановкам, что репетировали по шесть часов в день.
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Фотографии были сделаны младшим лейтенантом Кларенсом Пикардом из легкой пехоты Дарема, который был взят в плен в июне 1918 года после ранения в бедро на поле боя. До конца войны он содержался в плену в лагере военнопленных в Швайднице на востоке Германии. Оттуда он регулярно писал своей возлюбленной Гвен Джонсон в Хартлпул, графство Дарем.
Матери лейтенанта Пикарда поначалу сказали, что он погиб в бою, поэтому его первое письмо из плена стало эмоциональным потрясением для его близких. В своих письмах он много рассказывал о повседневной жизни в лагере. В одном из них, адресованном подруге, он пишет: "Не волнуйся, дорогая, скоро наступит день, когда мы снова будем вместе".
Лейтенант остался верен своему слову: пара поженилась, когда он вернулся в Великобританию в конце 1918 года. Лагерные фотографии и любовные письма Пикарда, три открытки,посланных им Гвен из плена, а также его награды за Первую Мировую выставил на аукцион дальний родственник. Они будут проданы аукционистами компании Elstob & Elstob из Рипона, Северный Йоркшир.
Лейтенант остался верен своему слову: пара поженилась, когда он вернулся в Великобританию в конце 1918 года. Лагерные фотографии и любовные письма Пикарда, три открытки,посланных им Гвен из плена, а также его награды за Первую Мировую выставил на аукцион дальний родственник. Они будут проданы аукционистами компании Elstob & Elstob из Рипона, Северный Йоркшир.
Как рассказывают аукционисты, лагеря для военнопленных времен Первой мировой войны были гораздо более цивилизованными, чем ужасные лагеря Второй Мировой.
Пьесы, которые рекламировались в лагерных газетах, помогали пленникам поднять моральный дух и облегчить однообразие жизни в неволе.
Пьесы, которые рекламировались в лагерных газетах, помогали пленникам поднять моральный дух и облегчить однообразие жизни в неволе.
"Любительский театр был популярным развлечением для повышения морального духа в лагерях военнопленных во время Первой мировой войны, наряду со спортивными обществами и музыкальными группами, - рассказывает Дэвид Элстоб, директор Elstob & Elstob. - По фотографиям видно, что пленники приложили много усилий для создания оригинальных костюмов и декораций. Вероятно, это стало для них интеллектуальным значимым развлечением, которое помогало избавиться от скуки заключения. Эти лагеря сильно отличались от тех, которые мы обычно ассоциируем со Второй мировой войной, где были гораздо худшие условия. Очень интересно, когда в семье есть такая увлекательная история, столь подробно рассказывающая о жизни в прошлом. К счастью, у истории этого солдата был счастливый конец, и его память осталась жить в этих исторических предметах".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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