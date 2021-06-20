Британские пленники Первой Мировой: любительский лагерный театр

"Любительский театр был популярным развлечением для повышения морального духа в лагерях военнопленных во время Первой мировой войны, наряду со спортивными обществами и музыкальными группами, - рассказывает Дэвид Элстоб, директор Elstob & Elstob. - По фотографиям видно, что пленники приложили много усилий для создания оригинальных костюмов и декораций. Вероятно, это стало для них интеллектуальным значимым развлечением, которое помогало избавиться от скуки заключения. Эти лагеря сильно отличались от тех, которые мы обычно ассоциируем со Второй мировой войной, где были гораздо худшие условия. Очень интересно, когда в семье есть такая увлекательная история, столь подробно рассказывающая о жизни в прошлом. К счастью, у истории этого солдата был счастливый конец, и его память осталась жить в этих исторических предметах".