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Как в Гамельне празднуют день Гамельнского крысолова

Как в Гамельне празднуют день Гамельнского крысолова (8 фото)

Автор:
30 июня 2021 08:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Германия   гамельн   интересное   история   легенды   сказки   хамельн   хочу все знать   
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Для жителей немецкого городка Гамельн предание о загадочном Крысолове – не просто старая сказка. Легенда так прочно вошла в их жизнь, что каждый год 26 июня здесь отмечают День крысолова, а сама история вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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Метки: Германия   гамельн   интересное   история   легенды   сказки   хамельн   хочу все знать   
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zu4ara 4 минуты назад
У меня раньше Толик(Талибан) жил, он бухал и траву курил...

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