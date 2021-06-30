Как в Гамельне празднуют день Гамельнского крысолова

Их судьба отличается в разных версиях истории. Кто-то утверждает, что они, как и крысы, утонули в реке Везер, другие же говорят, что Крысолов увел детей в сторону горы и больше никто их никогда не видел. По другой версии, Крысолов вернул детей, когда ему заплатили – либо первоначальную сумму целиком, либо в разы больше. Практически во всех версиях легенды несколько детей уцелели благодаря тому, что не могли слышать музыку.

Правда или выдумка?

Как и со всеми легендами, в предании о Крысолове, возможно, есть доля правды.

В самом раннем архиве города Гамельна есть запись, которая датируется 1384 годом: «Прошло 100 лет с того дня, когда наши дети покинули нас». В текстах 14-17 веков также упоминается, что примерно в 1300 году в церкви установили витраж, иллюстрирующий трагедию. К сожалению, витраж был уничтожен в 1660 году, поэтому невозможно сказать точно, какая версия легенды на нем изображалась.