Как в Гамельне празднуют день Гамельнского крысолова

Для жителей немецкого городка Гамельн предание о загадочном Крысолове – не просто старая сказка. Легенда так прочно вошла в их жизнь, что каждый год 26 июня здесь отмечают День крысолова, а сама история вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО.
О сказке и ее многочисленных концовках
Легенда гласит, что в конце 13 века город захватили крысы. Местные жители перепробовали все, чтобы избавиться от нашествия грызунов, но безуспешно. Тогда в город вошел загадочный человек в пестрой разноцветной одежде и пообещал избавить горожан от напасти за большое вознаграждение. Местные согласились, Крысолов заиграл на флейте, и все крысы в городе, плененные мелодией, последовали за ним прямиком в реку Везер, где и утонули.
Однако магистрат города заявил Крысолову, что не заплатит ему всю сумму, а согласно другой версии, и вовсе отказался платить. Крысолов ушел из города, но поклялся отомстить. Он вернулся несколько дней спустя, в праздник святых Иоанна и Павла (24 июня), и на этот раз на зов его волшебной флейты потянулись все дети в городе.
Их судьба отличается в разных версиях истории. Кто-то утверждает, что они, как и крысы, утонули в реке Везер, другие же говорят, что Крысолов увел детей в сторону горы и больше никто их никогда не видел. По другой версии, Крысолов вернул детей, когда ему заплатили – либо первоначальную сумму целиком, либо в разы больше. Практически во всех версиях легенды несколько детей уцелели благодаря тому, что не могли слышать музыку.
Правда или выдумка?
Как и со всеми легендами, в предании о Крысолове, возможно, есть доля правды.
В самом раннем архиве города Гамельна есть запись, которая датируется 1384 годом: «Прошло 100 лет с того дня, когда наши дети покинули нас». В текстах 14-17 веков также упоминается, что примерно в 1300 году в церкви установили витраж, иллюстрирующий трагедию. К сожалению, витраж был уничтожен в 1660 году, поэтому невозможно сказать точно, какая версия легенды на нем изображалась.
В Гамельне также есть дом под названием Rattenfängerhaus (Дом крысолова), построенный в 1602 или 1603 году. Он получил свое название благодаря найденной в нем табличке с надписью, которую примерно можно перевести как: «В 1284 году, в день Святых Иоанна и Павла 26 июня, дудочник в разноцветных одеждах увел 130 детей, рожденных в Гамельне, на Голгофу».
О настоящей трагедии
Очевидно, что какая-то трагедия все же произошла, но насколько близка легенда к реальным событиям? Согласно некоторым исследованиям, крысы начали появляться в новых версиях легенды лишь с 1559 года, и на протяжении многих лет исследователи пытались выяснить, что же все-таки произошло в Гамельне на самом деле.
Одна из теорий гласит, что дети стали жертвами танцевальной мании – психической эпидемии, возникшей в 13 веке. Известно о случае, когда в 1237 году в центральной Германии группа детей, одержимая этой манией, буквально протанцевала из одного города в другой – действительно, очень похоже на легенду о Крысолове.
Многие историки полагают, что дети ушли из города в результате эмиграционного движения. Историк Урсула Зауттер отмечает, что в некоторых частях Германии епископы и герцоги отправляли «локаторов» – вербовщиков, которые уговаривали молодых людей переехать в некоторые районы Восточной Европы, которые нуждались в новых поселенцах после войны. Эту теорию подкрепляет тот факт, что фамилии, характерные для Гамельна, встречаются в районах Пригниц и Уккермак в Германии.
Гамельн в наши дни
На сегодняшний день в Гамельне проживает около 56 000 человек, и предание о Крысолове все еще почитается в городе.
Легенда отражается, например, в архитектуре: «Дом крысолова» превратился в ресторан с соответствующим оформлением. В честь Крысолова также установили два фонтана: один в 1975 году, изображающий детей, следующих за Крысоловом, а второй, с крысами – 23 июня 2001 года. В городе также есть «Крысиные камни» – небольшие бронзовые таблички на улицах города, которые указывают туристам на места, фигурирующие в легенде.
Утерянный витраж заменили другим в рамках празднования 700-летия легенды. Также в городе есть часы с маленькими фигурками, которые показываются в определенное время: в 1:05, 3:35 и 5:35 из часов показывается Крысолов, который ведет за собой сначала крыс, а затем и детей. В 9:35 играет «Песня Крысолова», а в 11:35 (по преданию, именно тогда вошел в город Крысолов – «Песня реки Везер».
Для туристов, которые хотят глубже погрузиться в историю легенды, работает музей Гамельна, в котором представлена самая большая в мире коллекция, посвященная Крысолову, а также механический театр, разыгрывающий сюжет предания.
Летом в центре города каждое воскресение разыгрывают бесплатный спектакль; также здесь предлагаются различные экскурсии, чтобы туристы могли пройти по следам Крысолова и потерянных детей. Однако на одной улице, Bungelosenstrasse («улица без барабанов»), запрещено играть музыку или танцевать, поскольку считается, что именно здесь детей видели в последний раз.
В год Крысы в Гамильне создали приложение Hameln360AR. Пользователи приложения получают доступ к огромному количеству информации о Гамильне, а туристы могут примерить на себя роль Крысолова и искать виртуальных крыс на улицах города, получая скидки и бонусы в качестве награды.
Мюзикл «Крысы», премьера которого состоялась на всемирной выставке EXPO 2000, теперь показывают в городе каждый год. Сценарий основан на версии истории, написанной Робертом Браунингом, а музыку и текст написал Найджел Хесс.
Помимо достопримечательностей, ЮНЕСКО также защищает «нематериальное культурное наследие», включая устные традиции, исполнительское искусство и праздничные мероприятия, считая подобные практики «важным фактором сохранения культурного разнообразия перед лицом растущей глобализации». После того, как жители Гамельна сняли видео, в котором подробно рассказали о важности традиций, связанных с Крысоловом, в 2014 году «Легенду о крысолове» внесли в список нематериального культурного наследия Германии.
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