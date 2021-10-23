17 обманчивых кадров, которые собьют с толку в один момент

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Через объектив камеры реальность иногда может казаться искаженной. Необычный угол или освещение, и у людей получаются завораживающие оптические иллюзии. Фотографии в этом посте действительно могут проверить ваш разум.
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Я думал, что смотрю на большой водопад с этой смотровой площадки, но оказалось, что это просто озеро
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