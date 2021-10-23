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17 обманчивых кадров, которые собьют с толку в один момент

17 обманчивых кадров, которые собьют с толку в один момент (18 фото)

Автор:
23 октября 2021 00:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Момент   Обманчивые   Собьют с толку   иллюзии   кадры   проверить   разум   
4065
18
Через объектив камеры реальность иногда может казаться искаженной. Необычный угол или освещение, и у людей получаются завораживающие оптические иллюзии. Фотографии в этом посте действительно могут проверить ваш разум.
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Метки: Момент   Обманчивые   Собьют с толку   иллюзии   кадры   проверить   разум   
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2  комментария
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1k
Sam 4 часа назад
Хорошая подборка, вот прям напомнило

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8k
Sapsan 38 минут назад
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