Нижегородская учительница пригрозила школьникам расстрелом и попала под проверку

Причиной такой реакции педагога стала невыполненная всем классом "домашка".
В нижегородском лицее №40 преподавательница, раздосадованная невыполненным домашним заданием наговорила старшеклассникам много лишнего. И теперь ей придётся объяснять с Департаментом образования Нижнего Новгорода.
Грубая отповедь педагога последовала после того, как она поставила всему классу "двойки", а ученики попросили женщину о встрече, чтобы она разъяснила, как им теперь исправить плохую оценку.
"Чего со мной встречаться-то? Там что, в тетради мозги прибавятся? В голове они прибавятся, дебилов от этого меньше станет или чего? Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять! Тогда будет и домашнее задание и всё!", - говорит преподавательница на записи.
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Помимо расстрела женщина зачем-то упомянула о
Гейропе "европейских проблемах", где школьники-дебилы не знают обыкновенных дробей, и потому там уже полным ходом идёт вырождение - нет ни мужчин, ни женщин, а только "средний пол".
Слова педагога на диктофон записали сами ученики и выложили в соцсети. Запись ожидаемо вызвала шквал возмущения по поводу "педагогических навыков" преподавателя. СМИ сообщают, что Департамент образования поставил инцидент в престижном лицее на особый контроль.
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Вангую: преподавателя - уволят
Ученики продолжат троллить других преподов
Завалят полностью ЕГЭ
Пойдут воровать или улицы подметать, если ничему учиться не хотят.
Еще раз повторюсь:
я закончил школу в 1991, Краснодар
ОДНОЙ ТРЕТИ ( простая дробь) пацанов того класса - уже нет
Именно тех, кто бесился на уроках, издевался над учителями, вырывал страницы из классного журнала, от кого школа радостно избавилась после 8-го класса
Отсидели, спились, сдохли в подворотне, не оставив на свете белом никакого следа
Что жили - все зря
ОДНОЙ ТРЕТИ !!!!!
Удачи, молодежь, удачи !
К примеру Японии. Всё слышали слово СЭНСЭЙ, это слово значит учитель. В Японии это самый что нинаесть уважаемый статус. Просто потому, что учитель даёт знания, ставит на правильный путь, отдаёт часть своей жизни для обучения детей. У нас же... Да учителя натурально могут и посадить.
Из этих деточек что-то должно вырости, лет через десять эти идиоты сами должны воспитывать потомство. Чему эти идиоты могут научить своё потомство?
У нас, кто плохо себя вёл, возле стенки дружно кан-кан танцевали весь урок, пока остальные играли в баскет или пионербол. Точнее, как танцевали - становились в ширенгу, клали соседу руки на плечи, потом присед на одной ноге, и дрыгнуть второй ногой. Потом ноги менялись. Капец мы угорали, когда кто-то один не выдерживал, падал, и валил за собой всех остальных. Действенная методика. Поведение и прилежание мигом исправлялось.
Как правило это поколение тик-тока. Кому-то это не нравится, кто-то это отбрасывает как ненужную информацию, но факт остаётся фактом.
Учителя сегодняшнего дня - кто они?
А вот тут заминочка... Учитель сегодня не имеет прав, обязан быть идеальным задротом в системе образования, не имеет права на личную жизнь и не дай бог молодую учительницу увидят что она целуется с кем-то и тупые курицы-мамаши поднимут тревогу заявляя о распущенности и аморальности происходящего, учитель не имеет права сказать что-то против ученику и тем более ругать его...
Лично знаю более пяти учителей уволившихся после первых трёх лет. Они в один голос утверждают что работать невозможно, права голоса лишены, гнобление от старшего персонала и т.д., при всём при этом они сами осознанно выбрали профессию. А тут сборище идиотов за партами видимо в прикол бойкотировали домашнее задание, просто довели преподавателя. Та психанула, а там как по накатанной. А давайте её уволим, ну ведь 30 идиотов это же дети, а она почти террорист и всех грохнет еб_е_не фене уже завтра наверное, да она угрожает нашим деточкам скажет одна мамаша с куриными мозгами, а какой-нибудь двухметровый ребёночек будет в страхе говорить о намерениях этой злой учительницы. Это ужасно, факт.
А в этом возрасте ребёнкам слова доходят не через уши, а через ремень. Такова человеческая природа. Разговаривать или "находить правильные слова" с большинством ребёнков - пустая трата времени и нервов. Если родители не научили личинку уважению к старшим - то это вина родителей. Учитель учит, а не воспитывает. А ленивые или тупые родители сгрузили функцию воспитания на учителей.
А это подворачивающее стадо, которое посрать на унитазе не способно без смартфона - эти могут вообще ничего не знать и хоть на уроке штаны спустить и бегать - им ничего не будет, в случае реакцию учителя запишут, свое обрежут, выложат и пошлют донос.
И после школы еще обязательно пойдут учиться, даже будучи сплошняком имбецилами...
Мы такие прововеди во времена СССР и в 90х от учителей через день выслушивали.
2.Однако,есть нюанс. Это желание прославится и всепроникающие СМИ.
Что раньше? Ну, довел училку,она поистерила,пришел директор всем выписал звездюлей в словесном виде. А мнение личинок никого не интересовало,потому как личинки и по умолчанию балбесы, а учителя в авторитете.
Что сейчас? Сейчас образование это услуга. Вот и спрашивают с учитилей не как с авторитетов, а как с наемных работников.
А школотронам ничего не стоит устроить спектакль,довести учителя до ручки и заснять на мобилку. Результат, как минимум скандальная слава,как максисмум ненавистный учитель уволен.
3. Педагогами и прочим причастным к школам (институтам) надо подправлять программы обучения и свою подготовку в соотв. с не новыми уже, реалиями.
Психологи там и прочие законодатели с докторами.
Тупорылые и обнаглевшие сегодняшние личинки опять ищут все способы остаться тупорылыми.
Видать про времена, когда в учебных заведениях и дома их е*ошили за любое не то слово и плохую работу мозга прутьями, а в более позднее время линейками и ремнями, эти личинки не слыхали.