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Нижегородская учительница пригрозила школьникам расстрелом и попала под проверку

Нижегородская учительница пригрозила школьникам расстрелом и попала под проверку (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2021 16:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: диктофон   конфликт   лицей   нижний новгород   педагог   проверка   расстрел   ученики   
876
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Причиной такой реакции педагога стала невыполненная всем классом "домашка".

В нижегородском лицее №40 преподавательница, раздосадованная невыполненным домашним заданием наговорила старшеклассникам много лишнего. И теперь ей придётся объяснять с Департаментом образования Нижнего Новгорода.


Грубая отповедь педагога последовала после того, как она поставила всему классу "двойки", а ученики попросили женщину о встрече, чтобы она разъяснила, как им теперь исправить плохую оценку.


"Чего со мной встречаться-то? Там что, в тетради мозги прибавятся? В голове они прибавятся, дебилов от этого меньше станет или чего? Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять! Тогда будет и домашнее задание и всё!", - говорит преподавательница на записи.

Помимо расстрела женщина зачем-то упомянула о Гейропе "европейских проблемах", где школьники-дебилы не знают обыкновенных дробей, и потому там уже полным ходом идёт вырождение - нет ни мужчин, ни женщин, а только "средний пол".



Слова педагога на диктофон записали сами ученики и выложили в соцсети. Запись ожидаемо вызвала шквал возмущения по поводу "педагогических навыков" преподавателя. СМИ сообщают, что Департамент образования поставил инцидент в престижном лицее на особый контроль.

Источник:

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Метки: диктофон   конфликт   лицей   нижний новгород   педагог   проверка   расстрел   ученики   
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81k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Отличная новость
Вангую: преподавателя - уволят
Ученики продолжат троллить других преподов
Завалят полностью ЕГЭ
Пойдут воровать или улицы подметать, если ничему учиться не хотят.
Еще раз повторюсь:
я закончил школу в 1991, Краснодар
ОДНОЙ ТРЕТИ ( простая дробь) пацанов того класса - уже нет
Именно тех, кто бесился на уроках, издевался над учителями, вырывал страницы из классного журнала, от кого школа радостно избавилась после 8-го класса
Отсидели, спились, сдохли в подворотне, не оставив на свете белом никакого следа
Что жили - все зря
ОДНОЙ ТРЕТИ !!!!!
Удачи, молодежь, удачи !
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439
Олег 37 минут назад
Новость конечно страшная и нужно срочно подключить ФСБ, ФСИН, спецназ ГРУ, ну и конечно же Федеральную Службу Охраны. Это вопиюще несправедливо и злостно в отношении юных идиотов, да их заставили домашку делать - это как так то? Нельзя юных идиотов заставлять шевелить мозгами, ибо опасно - могут и посадить за терроризм. Ой беда то. Среднестатистический юный идиот сговорившийся с такими же имбицилами - может наворотить делов так что мама не горюй. Но тут есть одно но, всегда виновен учитель. А накуя разбираться в чем-то если есть учитель - он ведь виноват во всем.
К примеру Японии. Всё слышали слово СЭНСЭЙ, это слово значит учитель. В Японии это самый что нинаесть уважаемый статус. Просто потому, что учитель даёт знания, ставит на правильный путь, отдаёт часть своей жизни для обучения детей. У нас же... Да учителя натурально могут и посадить.
Из этих деточек что-то должно вырости, лет через десять эти идиоты сами должны воспитывать потомство. Чему эти идиоты могут научить своё потомство?
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126
Nаnе First NameLаst 52 минуты назад
Училке нужно было не истерить, а пожаловаться физруку. Тот бы на физре задрочил до потери пульса. А если бы физрук оказался бывшим военным - на коленях бы просили прощения у училки.

У нас, кто плохо себя вёл, возле стенки дружно кан-кан танцевали весь урок, пока остальные играли в баскет или пионербол. Точнее, как танцевали - становились в ширенгу, клали соседу руки на плечи, потом присед на одной ноге, и дрыгнуть второй ногой. Потом ноги менялись. Капец мы угорали, когда кто-то один не выдерживал, падал, и валил за собой всех остальных. Действенная методика. Поведение и прилежание мигом исправлялось.
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42
kurganzero 52 минуты назад
Камеры в классах - делов то
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126
Nаnе First NameLаst kurganzero 44 минуты назад
И толку с той камеры? Да и не один учитель не согласится на это. Это типа будет класс строгого режима? Надеюсь, вы вкурсе, что камера со звуком должна получить разрешение полиции на установку. Это уже зона будет, а не школа.
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705
zenon Час назад
Те, кто окончит школу на отлично попадут в Рай. Кто не будет отличником - попадёт в Ад. Вовочка спрашивает - а живым окончить школу возможно? Это не шутка. По приказу или как там, все россияне попадут в Рай. Так что детям боятся не следует. В Рай все попадут по закону.
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2k
александр Час назад
гниды малолетние
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455
Сигизмунд Лазаревич Час назад
поколение стукачей выросло
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439
Олег Час назад
Старшеклассники сегодняшнего дня, кто они?
Как правило это поколение тик-тока. Кому-то это не нравится, кто-то это отбрасывает как ненужную информацию, но факт остаётся фактом.
Учителя сегодняшнего дня - кто они?
А вот тут заминочка... Учитель сегодня не имеет прав, обязан быть идеальным задротом в системе образования, не имеет права на личную жизнь и не дай бог молодую учительницу увидят что она целуется с кем-то и тупые курицы-мамаши поднимут тревогу заявляя о распущенности и аморальности происходящего, учитель не имеет права сказать что-то против ученику и тем более ругать его...
Лично знаю более пяти учителей уволившихся после первых трёх лет. Они в один голос утверждают что работать невозможно, права голоса лишены, гнобление от старшего персонала и т.д., при всём при этом они сами осознанно выбрали профессию. А тут сборище идиотов за партами видимо в прикол бойкотировали домашнее задание, просто довели преподавателя. Та психанула, а там как по накатанной. А давайте её уволим, ну ведь 30 идиотов это же дети, а она почти террорист и всех грохнет еб_е_не фене уже завтра наверное, да она угрожает нашим деточкам скажет одна мамаша с куриными мозгами, а какой-нибудь двухметровый ребёночек будет в страхе говорить о намерениях этой злой учительницы. Это ужасно, факт.
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439
Олег zenon 55 минут назад
Забавная метафора, хоть и слеза накатывает от забавности.
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126
Nаnе First NameLаst Олег Полчаса назад
Проблема в том, что учитель, на данный момент, низведён до полного бесправия. А родители забивают на воспитание своих личинок. Проще же дать личинке комп или смартфон, чтобы личинка не беспокоила своими почемучками и не отвлекала от просиживания дивана.

А в этом возрасте ребёнкам слова доходят не через уши, а через ремень. Такова человеческая природа. Разговаривать или "находить правильные слова" с большинством ребёнков - пустая трата времени и нервов. Если родители не научили личинку уважению к старшим - то это вина родителей. Учитель учит, а не воспитывает. А ленивые или тупые родители сгрузили функцию воспитания на учителей.
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439
Олег Nаnе First NameLаst 16 минут назад
Собственно про это я и говорю. Козёл отпущения это учитель. Это не проблема поколений, тут проблема семьи.
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
У меня одноклассник вместе со мной планировал в МФТИ поступать, и мозгов у него хватало. А был в старшем классе тупо исключен из школы. Не написал всего лишь 2 сочинения. Двойка в полугодии и автоматом исключение. И все! Пошел работать, так как из бедной семьи с одной матерью и не единственный ребенок.
А это подворачивающее стадо, которое посрать на унитазе не способно без смартфона - эти могут вообще ничего не знать и хоть на уроке штаны спустить и бегать - им ничего не будет, в случае реакцию учителя запишут, свое обрежут, выложат и пошлют донос.
И после школы еще обязательно пойдут учиться, даже будучи сплошняком имбецилами...
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3k
Севастьян Час назад
Задолбали эти тупые ученики-старшеклассники.Кто хочет-учится,а остальных дебилов на стройку раствор лопатами месить.Через месяц они проситься будут обратно с клятвенным обещанием не стать лузерами.
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3k
foggen2 2 часа назад
Образование начало превращаться в услугу а не в привилегию......Деграданство и однополая любовь ценнее чем умение считать без калькулятора и быть в курсе что Греция это ещё не Африка......
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7k
Stranger 2 часа назад
Ой какая школота теперь нежная пошла!
Мы такие прововеди во времена СССР и в 90х от учителей через день выслушивали.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
1.Че, мы тоже бывало доводили училок. Школота это еще те крысята.
2.Однако,есть нюанс. Это желание прославится и всепроникающие СМИ.
Что раньше? Ну, довел училку,она поистерила,пришел директор всем выписал звездюлей в словесном виде. А мнение личинок никого не интересовало,потому как личинки и по умолчанию балбесы, а учителя в авторитете.
Что сейчас? Сейчас образование это услуга. Вот и спрашивают с учитилей не как с авторитетов, а как с наемных работников.
А школотронам ничего не стоит устроить спектакль,довести учителя до ручки и заснять на мобилку. Результат, как минимум скандальная слава,как максисмум ненавистный учитель уволен.
3. Педагогами и прочим причастным к школам (институтам) надо подправлять программы обучения и свою подготовку в соотв. с не новыми уже, реалиями.
Психологи там и прочие законодатели с докторами.
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420
parhi 2 часа назад
Поколение даунов говноблогеров с телефоном вместо мозга
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Помню в 9 классе трудовик тем , кто никак вешалку не мог сделать,выписывал дежурный подзатыльник и обещал за яйца возле школы на дереве повесить
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Если учительница обещала ученикам "расстрел" - это никак не может быть угрозой.
Тупорылые и обнаглевшие сегодняшние личинки опять ищут все способы остаться тупорылыми.
Видать про времена, когда в учебных заведениях и дома их е*ошили за любое не то слово и плохую работу мозга прутьями, а в более позднее время линейками и ремнями, эти личинки не слыхали.
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439
Олег Stranger Час назад
Какого ещё гомосексуализма. Про педерастов (их бы кстати расстрелять) никто речь не ведёт, тупой ты кусок идиота. Если говорить о педерастах то решение одно - каждому педерасту по пуле, а преверженцам педерастов по две пули!!!
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439
Олег Stranger 22 минуты назад
Ты забавный)), ссыкливый только. Ты бы сейчас свой адрес во всеуслышание написал бы, я б тебе и сказал по секрету кое что. С чего ты взял что меня изнасиловали педерасты? Да ты прям как Зигмунд Фрейд, всё у тебя как-то выходит на сексуальную тематику. Причём ты затронул тематику педерастов и изнасилования, что говорит о явном переизбытке негатива в твоём подсознании и желании полового акта с лицом твоего пола. Мне это конечно без разницы, твоя жизнь и очко тоже твоё... Но понимаешь, ты ведь можешь говорить что угодно, а про педерастов ты сказанул очень опрометчиво. Учи психологию и не пались больше с этим.
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