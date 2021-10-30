Нижегородская учительница пригрозила школьникам расстрелом и попала под проверку

В нижегородском лицее №40 преподавательница, раздосадованная невыполненным домашним заданием наговорила старшеклассникам много лишнего. И теперь ей придётся объяснять с Департаментом образования Нижнего Новгорода.

Грубая отповедь педагога последовала после того, как она поставила всему классу "двойки", а ученики попросили женщину о встрече, чтобы она разъяснила, как им теперь исправить плохую оценку.

"Чего со мной встречаться-то? Там что, в тетради мозги прибавятся? В голове они прибавятся, дебилов от этого меньше станет или чего? Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять! Тогда будет и домашнее задание и всё!", - говорит преподавательница на записи.