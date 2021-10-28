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"У меня ребенок!": "яжемать" устроила истерику и потасовку в магазине, потому что может

"У меня ребенок!": "яжемать" устроила истерику и потасовку в магазине, потому что может (2 фото)

Автор:
28 октября 2021 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Магнит   бешеная покупательница   видео   дети   конфликт   рукоприкладство   яжемать   
2274
2

Главным аргументом женщины являлось наличие пятилетнего ребенка. А раз так - можно распускать руки и делать все, что захочешь.


Скандалы и ссоры в магазинах и супермаркетах - дело обычное. Причем, причиной их может быть что угодно - от косого взгляда до слишком медленно расплачивающихся на кассе покупателей. К сожалению, суть конфликта конкретно этой истории, осталась за рамками видео. Зато поведение женщины говорит само за себя.


Дама в бисерном ошейнике маске аки бульдог бросается на мужчину, крича, что у нее пятилетний ребенок. Видимо, это обстоятельство каким-то волшебным образом делает ее непогрешимой, а потому женщина распускает кулаки и ведет себя так, что поневоле задумываешься о ее психическом здоровье.


Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Странно, что стражи порядка практически не обращают на истерику и рукоприкладство мадам никакого внимания. Увы, чем закончилась потасовка, не ясно. Надеемся, что мужчина не пострадал.

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Метки: Магнит   бешеная покупательница   видео   дети   конфликт   рукоприкладство   яжемать   
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36k
Лесли 🥰 53 минуты назад
Еб*анутая!!! Родила мозг вытек! Все яжмамки быдло конченное просто! Не надо это оправдывать защитой ребенка. Нет. Это обыкновенный дол*бо*е*бизм! Ребенок у нее на улице. И че?! Какого хрена ты его там оставила??! Твой ребенок это - только твои проблемы!
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10k
Шурум-бурум 8 минут назад
очередная дочка б @ яди прославилась в интернете. ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство!
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9k
Касьян Пуздой 15 минут назад
может я ошибаюсь, но судя по голоску снимающего, баба на него бросается не только потому что у неё вместо мозга понос, но и потому что сам оператор для неё как баба. ни одной человеческой самке в наморднике из театральных трусов не придёт в её пустую голову кидаться с кулаками на нормального, здорового мужика, потому что он может и свет одной оплеухой потушить нах и никакие дети не помогут. что-то мне подсказывает, что муж этой дуры так периодически и делает.
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25k
Vazari 15 минут назад
Мне одному её зрачки показались довольно странными?
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3k
твёрдый троечник 19 минут назад
Завидую выдержке автора видео.
Слева на право прописал бы разок и всё. Мент сам видел неадекватность поведения особи. Так что норм.
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4k
Andrey Abramov 20 минут назад
В такой ситуации нужно дать ей подойти вплотную и лбом втащить по носу. Вроте и не бил, а нос сломан, никто не подтянет за побои.
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0
Дмитрий Lev Asriev 11 минут назад
Не в роте, а во рту
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10k
Majul 22 минуты назад
Квинтэссенция еб..тости. И маска для вида (ну я же в маске, что вы от меня хотите) и причесон привет 90-е, и одета как классический гопник и яжемать в худшем проявлении. Кошмар.
А жаль в этой ситуации ее ребенка...
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24k
Владимир 23 минуты назад
Аххахахах ментяра е%анашка как бомжонок с курского за ручку тянет.
Тееть ну тееть ну дай пять копеек. Ну даай а теть?
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631
Anal Aggressor Полчаса назад
Маска у неё какая-то странная...
Типа просто для красоты, что ли?
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6k
Trenzel2003 Полчаса назад
А я бы уе**л! Человек имеет право на самозащиту! Об этом вроде даже в новой конституции статья есть.
Нашел.
Основу права на самозащиту составляет закрепленная в ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации норма, согласно которой «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».
Тем более мусор бездействует, а бешеная тетка нападает.
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1k
Женя Женя78 Полчаса назад
я вот не пойму бля, что за тупая мразь, и с какой целью, постоянно делают это эхо в видео?
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1k
qwer Полчаса назад
Ребёнка искренне жаль...
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18k
sanchesS80 Полчаса назад
Вижу полиционера, который должен быть уволен, т.к. не выполняет свои обязанности.
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846
Игорь Меншиков Полчаса назад
Лечится временно веслом по е.. алу или лопатой, про её рожу другого не скажешь
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8k
Andrey Komarov 38 минут назад
Как то непонятно всё. Подпись под видео "конфликт в пятерочке" а на самом деле-магнит. Мужик орет, что полиция ничего не делает в то самое время, как полицай реально оттаскивает от него тётку... Уета какая то.... И да- тётка неадекват полный
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967
User1982 48 минут назад
такие дамы громко кричат, потом получают жесткий пинок и начинают скулить "как можно бить женщину"
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1k
Pindos 53 минуты назад
Из-за чего скандал?
Судя по кассовому чеку в руке, опять мамкина сыночка на 5-рублей обманули?
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2k
Олег 57 минут назад
и тут аббревиатура ББПЕ заиграла новыми красками.
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9k
Cornho 57 минут назад
Бедный ребёнок...
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13k
Колька Валеркин сын Час назад
а вот если бы мужик после первого бы наброса на него втащил, то тут бы столько ору было.
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57k
pynh Час назад
Для таких "я всегда с собой беру..."
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