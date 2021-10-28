"У меня ребенок!": "яжемать" устроила истерику и потасовку в магазине, потому что может

Скандалы и ссоры в магазинах и супермаркетах - дело обычное. Причем, причиной их может быть что угодно - от косого взгляда до слишком медленно расплачивающихся на кассе покупателей. К сожалению, суть конфликта конкретно этой истории, осталась за рамками видео. Зато поведение женщины говорит само за себя.

Дама в бисерном ошейнике маске аки бульдог бросается на мужчину, крича, что у нее пятилетний ребенок. Видимо, это обстоятельство каким-то волшебным образом делает ее непогрешимой, а потому женщина распускает кулаки и ведет себя так, что поневоле задумываешься о ее психическом здоровье.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!