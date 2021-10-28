"У меня ребенок!": "яжемать" устроила истерику и потасовку в магазине, потому что может

Главным аргументом женщины являлось наличие пятилетнего ребенка. А раз так - можно распускать руки и делать все, что захочешь.
Скандалы и ссоры в магазинах и супермаркетах - дело обычное. Причем, причиной их может быть что угодно - от косого взгляда до слишком медленно расплачивающихся на кассе покупателей. К сожалению, суть конфликта конкретно этой истории, осталась за рамками видео. Зато поведение женщины говорит само за себя.
Дама в бисерном
ошейнике маске аки бульдог бросается на мужчину, крича, что у нее пятилетний ребенок. Видимо, это обстоятельство каким-то волшебным образом делает ее непогрешимой, а потому женщина распускает кулаки и ведет себя так, что поневоле задумываешься о ее психическом здоровье.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!
Странно, что стражи порядка практически не обращают на истерику и рукоприкладство мадам никакого внимания. Увы, чем закончилась потасовка, не ясно. Надеемся, что мужчина не пострадал.
Источник:
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Слева на право прописал бы разок и всё. Мент сам видел неадекватность поведения особи. Так что норм.
А жаль в этой ситуации ее ребенка...
Тееть ну тееть ну дай пять копеек. Ну даай а теть?
Нашел.
Основу права на самозащиту составляет закрепленная в ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации норма, согласно которой «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».
Тем более мусор бездействует, а бешеная тетка нападает.
Судя по кассовому чеку в руке, опять мамкина сыночка на 5-рублей обманули?