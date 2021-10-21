8 интересных пасхалок и деталей в фильмах

1406
8
1
Во многих фильмах есть любопытные детали и "пасхалки", которые не сразу заметны простому зрителю. Их всегда интересно открывать для себя - даже если фильм пересмотрен уже на несколько раз. Узнаем о нескольких маленьких детальках, спрятанных в известных фильмах.
Одна сцена из "Титаника" снята по мотивам реального фото
Джеймс Кэмерон всячески старался сделать свой фильм 1997 года "Титаник" как можно более исторически точным. Эта сцена в фильме основана на реальной фотографии, сделанной на борту "Титаника" до крушения. На ней изображен пассажир первого класса Фредерик Спедден и его шестилетний сын Дуглас, играющий с волчком. Снимок сделал священник Фрэнсис Браун, который в тот момент уже сошел с корабля на остановке в Квинстауне, Ирландия. Отец и сын пережили крушение, только мальчик скончался три года спустя - его сбила машина.
Пол Маккартни сыграл в "Пиратах Карибского моря"
Легенда группы The Beatles Пол Маккартни появился в фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" 2017 года. Там он сыграл дядю капитана Джека Воробья - тот узнал его, когда "дядя" напевал песню "Maggie May". Это традиционная ливерпульская народная песня, датируемая 1800-ми годами, но The Beatles записали свою версию, и она попала в альбом 1970 года Let It Be.
В фильме "Аполлон-13" появляется астронавт Джеймс Ловелл
Астронавт Джеймс Артур Ловелл появился в одной из финальных сцен фильма "Аполлон-13" 1995 года о неудачной лунной миссии корабля "Аполлон-13". Там он играет капитана спасательного корабля USS "Иводзима". Режиссер Рон Ховард хотел сделать Ловелла адмиралом, но тот отказался - он хотел иметь реальное звание, которого когда-то действительно достиг в военно-морском флоте. Кроме того, Ловелл носил свою старую морскую форму во время съемок.
Кристиан Бэйл не просто так читает книгу в "Игре на понижение"
Игра на понижение - фильм 2015 года, основанный на книге и посвящённый событиям ипотечного финансового кризиса 2007—2008 годов. В одной из начальных сцен фильма актер Кристиан Бэйл (сыгравший персонажа Майкла Бэрри) читает книгу "Потомки Шаннары" Терренса Дина Брукса. Реальный Майкл Бэрри назвал свой хедж-фонд "Scion Capital" в честь названия книги - это было его любимое произведение в юности.
Воротнички Arrow Collars в "Великом Гэтсби"
В фильме "Великий Гэтсби" Дейзи не раз повторяла, что Гэтсби всегда безупречен, как будто сошел с рекламы. Многие эксперты сходятся во мнении, что в оригинале она имеет ввиду рекламу фирмы мужской одежды Arrow Collars. Съемные воротники для рубашки были широко распространенным аксессуаром мужской одежды в начале 1920-х, когда был написан роман. Рекламная вывеска Arrow Collars также появляется и в фильме.
"Немецкие" солдаты в "Спасти рядового Райана" на самом деле были не немцами
Одна из первых сцен в фильме - после вторжения в Омаха-Бич два солдата сдаются союзным войскам. Союзники считают, что солдаты говорят по-немецки, и сразу убивают их. Но в действительности солдаты не были немцами - они говорили по-чешски, и если перевести их фразы, они кричали: “Пожалуйста, не стреляйте в меня! Я не немец, я чех, я никого не убивал!". Еще один интересный факт - после выхода фильма "Спасти рядового Райана" Департаменту по делам ветеранов пришлось увеличить штат сотрудников телефонной консультационной линии - в связи с растущей необходимостью поддержки ветеранов Второй мировой войны.
Надпись на доске в фильме "Поймай меня, если сможешь"
В конце фильма 2002 года "Поймай меня, если сможешь" персонаж Карл Ханратти (Том Хэнкс) пишет на доске. В левом нижнем углу написана фраза "Steven + Tom’s 4th Project" ("4-й проект Стивена + Тома"). На самом деле, это был четвертый фильм Тома Хэнкса и режиссера Стивена Спилберга.
Два немецких солдата в фильме "1917" появились не случайно
"1917" - британский военный фильм режиссёра и продюсера Сэма Мендеса 2019 года, который рассказывает историю двух солдат во время Первой мировой войны. В фильме один из солдат, Уилл Скофилд, встречает двух немецких солдат по имени Баумер и Мюллер. Интересно, что Баумер и Мюллер являются персонажами книги 1929 года "На Западном фронте без перемен". Эта книга показывала Первую мировую войну с немецкой точки зрения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 11 интересных фактов о Жераре Депардьё
- 25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость
- 22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе
- Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
- 30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали
22
Понравилось22
Новости партнёров