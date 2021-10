8 интересных пасхалок и деталей в фильмах

Легенда группы The Beatles Пол Маккартни появился в фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" 2017 года. Там он сыграл дядю капитана Джека Воробья - тот узнал его, когда "дядя" напевал песню "Maggie May". Это традиционная ливерпульская народная песня, датируемая 1800-ми годами, но The Beatles записали свою версию, и она попала в альбом 1970 года Let It Be.