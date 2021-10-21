FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5539 постов • 1121 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино 
8 интересных пасхалок и деталей в фильмах

8 интересных пасхалок и деталей в фильмах (8 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 13:10
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересные факты   кино   пасхалки   подборка   факты   фильмы   фото   
1406
8
1
Во многих фильмах есть любопытные детали и "пасхалки", которые не сразу заметны простому зрителю. Их всегда интересно открывать для себя - даже если фильм пересмотрен уже на несколько раз. Узнаем о нескольких маленьких детальках, спрятанных в известных фильмах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   интересные факты   кино   пасхалки   подборка   факты   фильмы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Parus59 2 часа назад
идиотское слово - пасхалки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
452
Владимир Ульянов Час назад
В «Спасти рядового Райна» ряд сцен высадки практически скопирован из фильма «Самый длинный день». Наверное дань памяти, какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
По-настоящему беспроводные наушники от легендарного бренда По-настоящему беспроводные наушники от легендарного бренда Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" 25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость 25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость 30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали 30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали 22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе 22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе 20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть 20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1182



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Понты дороже... здравого смысла
4
142
Понты дороже... здравого смысла
Как сложилась дальнейшая карьера американских актеров после съемок в русском фильме «Брат-2»
1
93
Как сложилась дальнейшая карьера американских актеров после съемок в русском фильме...
Набирающие популярность в сообществах
Киберпанк на подходе: Цукерберг решил захватить мир с помощью «метавселенной»
0
11
Киберпанк на подходе: Цукерберг решил захватить мир с помощью «метавселенной»
Несколько фактов об электрическом "УАЗ-Спартан"
0
20
Несколько фактов об электрическом "УАЗ-Спартан"
Учителя, которые нашли подход к своим ученикам
Учителя, которые нашли подход к своим ученикам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#люди#познавательно#история#Разное#СССР#природа#забавно
#фото#прикол#Россия#актеры#автомир#фильм#аварии#фотографии#прикольные#сарказм
#интересно#кино#животные#автомобили#Ynews#дтп#роль#авто аварии#дети#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться