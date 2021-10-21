8 интересных пасхалок и деталей в фильмах

Одна из первых сцен в фильме - после вторжения в Омаха-Бич два солдата сдаются союзным войскам. Союзники считают, что солдаты говорят по-немецки, и сразу убивают их. Но в действительности солдаты не были немцами - они говорили по-чешски, и если перевести их фразы, они кричали: “Пожалуйста, не стреляйте в меня! Я не немец, я чех, я никого не убивал!". Еще один интересный факт - после выхода фильма "Спасти рядового Райана" Департаменту по делам ветеранов пришлось увеличить штат сотрудников телефонной консультационной линии - в связи с растущей необходимостью поддержки ветеранов Второй мировой войны.

2021-10-21T13:10:50+03:00