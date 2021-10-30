16 умилительных снимков о работе смотрителей зоопарка

Поэтому работу смотрителей зоопарка крайне сложно переоценить. Но даже самый тяжкий труд должен быть вознаграждён, и в случае с сотрудниками зоопарков этим бонусом оказывается возможность весело проводить время с животными, играть с ними и просто умиляться этими очаровательными и дружелюбными зверятами!

Этот малыш остался без мамы, поэтому его выхаживает смотритель зоопарка