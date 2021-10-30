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16 умилительных снимков о работе смотрителей зоопарка

16 умилительных снимков о работе смотрителей зоопарка (18 фото)

Автор:
30 октября 2021 09:05
Сообщество : Животные
Метки: животные   зоопарк   милота   природа   смотритель   фото   
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Забота о животных — одно из самых благородных и непростых занятий.

Поэтому работу смотрителей зоопарка крайне сложно переоценить. Но даже самый тяжкий труд должен быть вознаграждён, и в случае с сотрудниками зоопарков этим бонусом оказывается возможность весело проводить время с животными, играть с ними и просто умиляться этими очаровательными и дружелюбными зверятами!


Этот малыш остался без мамы, поэтому его выхаживает смотритель зоопарка

×

Вот мы и снова встретились, друг

Нашему зоопарку исполнилось 90 лет!

Этот детёныш шимпанзе думает, что смотритель зоопарка — его мама

Дай я тебя поцелую!

Один день из жизни смотрителя зоопарка

Когда наступает время обеда, красные панды тут как тут!

В нашем зоопарке на свет появились совята

Мой ласковый и нежный зверь

Мама не приняла своего львёнка после его рождения, поэтому заботу о нём на себя взял смотритель зоопарка

На моей работе никогда не соскучишься

Решили согреть эту выдру в носочке

Потом уже мы сделали в носке отверстия для лапок и хвостика, чтобы ей было удобнее.


Моя девушка работает в зоопарке, и сегодня она прислала мне этот милый снимок

Ленивец Мервин уснул, поедая цветную капусту.


Малыш жираф целует смотрителя зоопарка

Тигр вместе со своим любимым сотрудником зоопарка

Один из бонусов работы волонтёром в зоопарке — я могу играть со всеми его обитателями


Из всей серии снимков в зоопарке — это мои любимые


Этот волчонок очень дружелюбен!


Бонус: сотрудник зоопарка поливает прохладной водой пингвинов в жаркий день, 28 августа, 1930 год

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Метки: животные   зоопарк   милота   природа   смотритель   фото   
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