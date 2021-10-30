16 умилительных снимков о работе смотрителей зоопарка

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Забота о животных — одно из самых благородных и непростых занятий.
Поэтому работу смотрителей зоопарка крайне сложно переоценить. Но даже самый тяжкий труд должен быть вознаграждён, и в случае с сотрудниками зоопарков этим бонусом оказывается возможность весело проводить время с животными, играть с ними и просто умиляться этими очаровательными и дружелюбными зверятами!
Этот малыш остался без мамы, поэтому его выхаживает смотритель зоопарка
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Вот мы и снова встретились, друг
Нашему зоопарку исполнилось 90 лет!
Этот детёныш шимпанзе думает, что смотритель зоопарка — его мама
Дай я тебя поцелую!
Один день из жизни смотрителя зоопарка
Когда наступает время обеда, красные панды тут как тут!
В нашем зоопарке на свет появились совята
Мой ласковый и нежный зверь
Мама не приняла своего львёнка после его рождения, поэтому заботу о нём на себя взял смотритель зоопарка
На моей работе никогда не соскучишься
Решили согреть эту выдру в носочке
Потом уже мы сделали в носке отверстия для лапок и хвостика, чтобы ей было удобнее.
Моя девушка работает в зоопарке, и сегодня она прислала мне этот милый снимок
Ленивец Мервин уснул, поедая цветную капусту.
Малыш жираф целует смотрителя зоопарка
Тигр вместе со своим любимым сотрудником зоопарка
Один из бонусов работы волонтёром в зоопарке — я могу играть со всеми его обитателями
Из всей серии снимков в зоопарке — это мои любимые
Этот волчонок очень дружелюбен!
Бонус: сотрудник зоопарка поливает прохладной водой пингвинов в жаркий день, 28 августа, 1930 год
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