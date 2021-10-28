«Tesla» врезалась в фонарный столб в Новой Москве и сгорела

Авария произошла в Новой Москве, на Проектируемом проезде 7029, при съезде с Новомихайловского шоссе в сторону Калужского, недалеко от метро "Прокшино".

Владельцем сгоревшего в ДТП электрокара 2020 года выпуска является 21-летний Иван Скоробогатько - сын миллиардера и депутата Госдумы (2003 – 2016 г.г.) от ЛДПР Александра Скоробогатько, являющегося также членом совета директоров международного аэропорта Шереметьево. В 2002-2003 годах Скоробогатько-старший был членом Совета Федерации. В 2020 году Forbes оценивал его состояние в 2,9 млрд. долларов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пока не ясно был ли за рулем в момент аварии сам Иван. Водитель отделался легкими ушибами.

В столичном Дептрансе сообщили, что водитель не справился с управлением.

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля. Пострадавших нет

Движение на данном участке дороги затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции оформляют дорожную аварию.