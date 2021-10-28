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«Tesla» врезалась в фонарный столб в Новой Москве и сгорела

«Tesla» врезалась в фонарный столб в Новой Москве и сгорела (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 октября 2021 21:42
Сообщество : Аварии
Метки: Tesla   Новая москва   Скоробогатько   авария   дтп   
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Автомобиль влетел в препятствие на скорости 200 км. в час. Водитель остался жив.

Авария произошла в Новой Москве, на Проектируемом проезде 7029, при съезде с Новомихайловского шоссе в сторону Калужского, недалеко от метро "Прокшино".

Владельцем сгоревшего в ДТП электрокара 2020 года выпуска является 21-летний Иван Скоробогатько - сын миллиардера и депутата Госдумы (2003 – 2016 г.г.) от ЛДПР Александра Скоробогатько, являющегося также членом совета директоров международного аэропорта Шереметьево. В 2002-2003 годах Скоробогатько-старший был членом Совета Федерации. В 2020 году Forbes оценивал его состояние в 2,9 млрд. долларов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пока не ясно был ли за рулем в момент аварии сам Иван. Водитель отделался легкими ушибами.

В столичном Дептрансе сообщили, что водитель не справился с управлением.

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля. Пострадавших нет
Движение на данном участке дороги затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции оформляют дорожную аварию.


"Остатки детища Илона Маска, погибшего в Новой Москве. Виновника ДТП "ушатавшего" десятимиллионную тачку, на месте уже нет" (фото и комментарий: телеграмм-канал SHOT)


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Метки: Tesla   Новая москва   Скоробогатько   авария   дтп   
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18  комментариев
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21k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Ну так то неплохая реклама безопасности Теслы. На 200 в столб и водитель живой остался
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6k
mH Час назад
Дорогая Тесла богатого Буратины в столб на 200 km/h - водила остался жив.
Какой-нибудь бедный парень на Жигулях в такой же ситуации убился бы [мат].
Ну а что вы хотите? Демократия, богатым все, бедным никуя.
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34k
Гёз Уленшпигель Час назад
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ну а что вы хотели , это шаги в будущее , дальше они будут умнее , так и происходит прогресс )
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
сын миллиардера и депутата Госдумы (2003 – 2016 г.г.) от ЛДПР Александра Скоробогатько,
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Какая говорящая фамилия. И какая предсказуемая биография в ветвях власти.
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3k
Sam Backet 2 часа назад
200 км/ч в столб. Водитель отделался ушибами. Говорите потом, что Тесла опасна.
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2k
A 2 часа назад
Жаль что не самоуничтожился.
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4k
au3 2 часа назад
"Пока не ясно он ли был за рулем в момент аварии сам Иван. Водитель отделался легкими ушибами."

Логично.
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14k
vikklu 2 часа назад
Так вот какие падлы дерут с нас в аэропортах по 10 баксов за кофе! Нибуя не жалко.
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451
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
теслу жаль.
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10k
Александр 2 часа назад
Урод.
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29k
Игорь 2 часа назад
Позовите Микки-Мауса!
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12k
ss 2 часа назад
Хорошо горела. Экологично.
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