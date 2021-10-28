«Tesla» врезалась в фонарный столб в Новой Москве и сгорела

Автомобиль влетел в препятствие на скорости 200 км. в час. Водитель остался жив.
Авария произошла в Новой Москве, на Проектируемом проезде 7029, при съезде с Новомихайловского шоссе в сторону Калужского, недалеко от метро "Прокшино".
Владельцем сгоревшего в ДТП электрокара 2020 года выпуска является 21-летний Иван Скоробогатько - сын миллиардера и депутата Госдумы (2003 – 2016 г.г.) от ЛДПР Александра Скоробогатько, являющегося также членом совета директоров международного аэропорта Шереметьево. В 2002-2003 годах Скоробогатько-старший был членом Совета Федерации. В 2020 году Forbes оценивал его состояние в 2,9 млрд. долларов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пока не ясно был ли за рулем в момент аварии сам Иван. Водитель отделался легкими ушибами.
В столичном Дептрансе сообщили, что водитель не справился с управлением.
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля. Пострадавших нет
Движение на данном участке дороги затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции оформляют дорожную аварию.
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"Остатки детища Илона Маска, погибшего в Новой Москве. Виновника ДТП "ушатавшего" десятимиллионную тачку, на месте уже нет" (фото и комментарий: телеграмм-канал SHOT)
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Какой-нибудь бедный парень на Жигулях в такой же ситуации убился бы [мат].
Ну а что вы хотите? Демократия, богатым все, бедным никуя.
Вон Пол Уокер убился на богатой машине)
А как вы говорите "бедный" на жигулях,будет просто ехать положенную скорость.
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Какая говорящая фамилия. И какая предсказуемая биография в ветвях власти.
Умный 200+ км/ч по городу не гоняет.
И за городом тоже.
Тут действительно повезло + характеристики самой тачки.
Жив и слава Богу,а папа пущай теперь купит сынульке проездной - я б не рискнул такому дураку ещё одну машину дарить - понты-понтами,а жизнь сына бесценна.
Логично.