В субботу вечером в пригороде Хьюстона автомобиль Tesla ехал на большой скорости и не смог справиться с крутым поворотом. Машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась.

На место происшествия оперативно прибыла пожарная бригада, которая 4 часа боролась с пожаром. Мощные аккумуляторы авто сопротивлялись всеми силами воде и постоянно самовозгорались. В какой-то момент спасатели даже позвонили в офис Tesla, чтобы уточнить, как же потушить их творение. В итоге, по сообщению властей, на автомобиль было потрачено около 32 000 галлонов (145 000 литров) воды.