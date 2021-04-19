17 апреля в Техасе произошло необычное смертельное ДТП. Власти начали расследование, но уже точно смогли сказать, что за рулём автомобиля Tesla никого не было.
В субботу вечером в пригороде Хьюстона автомобиль Tesla ехал на большой скорости и не смог справиться с крутым поворотом. Машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась.
На место происшествия оперативно прибыла пожарная бригада, которая 4 часа боролась с пожаром. Мощные аккумуляторы авто сопротивлялись всеми силами воде и постоянно самовозгорались. В какой-то момент спасатели даже позвонили в офис Tesla, чтобы уточнить, как же потушить их творение. В итоге, по сообщению властей, на автомобиль было потрачено около 32 000 галлонов (145 000 литров) воды.
Сотрудники полиции рассказали, что после того, как был потушен пожар, стало видно, что в машине находились двое мужчин. По положению тел определили, что один из них сидел на пассажирском сидении, а другой – на заднем.
"Уже сейчас можно со 100% уверенностью сказать, что во время столкновения на сидении водителя никто не находился", – цитируют полицейского в издании Insider.
Эксперты разбираются, был ли включен автопилот во время аварии. Но жена одного из погибших сообщила, что за несколько минут до столкновения, она видела, как мужчины отъезжали от дома, сказав, что хотят проверить функцию автопилота.
На данный момент в США расследуется 20 ДТП произошедших с автомобилями Tesla. Компанию критикуют за то, что название функции Autopilot вводит в заблуждение автолюбителей и преувеличивает технологические возможности.
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я думаю в машине тоже не мало напичкано предупреждений, хотя бы когда включаешь автопилот
Для тушения металлов применяются огнетушители класса D.
Пожарные этого не знают?
Но по прежнему можно купить