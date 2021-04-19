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Американцы доверились автопилоту Tesla и поплатились за это своими жизнями

Американцы доверились автопилоту Tesla и поплатились за это своими жизнями (2 фото)

Автор:
19 апреля 2021 14:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: tesla   Автомобиль   авария   автопилот   сша   
1903
2

17 апреля в Техасе произошло необычное смертельное ДТП. Власти начали расследование, но уже точно смогли сказать, что за рулём автомобиля Tesla никого не было.

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Метки: tesla   Автомобиль   авария   автопилот   сша   
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18  комментариев
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1k
Максим 58 минут назад
Следовало ожидать, подобные аварии были на заре круиз контроля, который некоторые глупые люди считали аналогом автопилота. Были случаи, когда под откос уходили автодома, хозяева ставили скорость и пока автомобиль двигался по дороге, уходили готовить кофе или обедать.
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11k
Евгений 4 минуты назад
Ого, целых 20 дтп с теслой на 300 миллионную страну расследуются на данный момент. Интересно, сколько расследуется например бухих за рулём на любой другой марке?
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14k
vikklu 6 минут назад
Читал как-то давно, один чудила вёл мобил хом, потом захотел попить кофейку, включил круиз-контроль и вылез из-за руля и пошёл кофе себе готовить. Вроде как не успел.
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250
анатолий горленко 6 минут назад
Чего чего? 145 тонн воды?
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3k
Мих 8 минут назад
Нельзя не порадоваться, двумя идиотами стало меньше.
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73
Племянник Путина 10 минут назад
тушить литий водой могут только американцы )))
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34k
jonnyD 13 минут назад
Машина - Огонь !
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735
Миша 18 минут назад
Да кто там их считает, зато акции Tesla поднялись на +0,13%
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6k
Игорь 20 минут назад
по моему для тушения Теслы разработана специальная процедура, странно
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3k
Юрий Злой Полчаса назад
и все равно, по статистике автопилот навряд ли когда обгонит бухих уродов за рулем, или макак, купивших права
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3k
Max Lu Полчаса назад
у меня хоть и нет теслы и я не собираюсь её покупать, но даже я знаю что ни одна машина на автопилоте не разрешает расслабиться. всегда надо сидеть за рулём и наблюдать за дорогой и в случае чего взять управление на себя.

я думаю в машине тоже не мало напичкано предупреждений, хотя бы когда включаешь автопилот
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73
Племянник Путина Max Lu 7 минут назад
для включения автопилота на тесле надо нажать только одну кнопку. Поедет ли она если сидеть на пассажирском я не проверял пока.
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7k
Колорад Полчаса назад
Водой тушить литий? Он только сильнее гореть будет.
Для тушения металлов применяются огнетушители класса D.
Пожарные этого не знают?
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53k
pynh 40 минут назад
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1k
Алексей 40 минут назад
Насколько я знаю, у них по закону во время работы автопилота водитель должен находиться на водительском сиденье и хотя бы одну руку держать на руле.
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27k
Snork Snorkoff Час назад
Тупые.. что с них взять. Им вон даже Киндер-сюрпризы завозить нельзя, ибо шоколадные яйца вместе с игрушками жрут )
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1k
Максим Snork Snorkoff 56 минут назад
https://rusplt.ru/society/opasnyiy-kinder-syurpriz-27365.htmlhttps://rusplt.ru/society/opasnyiy-kinder-syurpriz-27365.html
Но по прежнему можно купить
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