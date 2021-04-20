"Записи данных, полученные на настоящий момент, показывают, что автопилот не был включён, а функция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась", – передали слова Илона Маска РИА Новости, со ссылкой на страницу бизнесмена в соцсети Twitter, в которой он дал ответ на статью Wall Street Journal об этой аварии.

Позже журнал также перепечатал объяснения Маска, попутно заявив, что Tesla неоднократно подвергалась проверке, в доказательство разместив видео о расследовании аварии автомобиля от 18 марта сего года: