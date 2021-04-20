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Илон Маск объяснил причину трагедии, которая обошлась в две человеческие жизни

Илон Маск объяснил причину трагедии, которая обошлась в две человеческие жизни (2 фото + 2 видео)

Автор:
20 апреля 2021 09:04
Сообщество : Аварии
Метки: mask   tesla   Илон   авария   автопилот   жертвы   причины   сша   
4098
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Руководитель Tesla, американский предприниматель Илон Маск раскрыл подоплёку Техасской аварии с участием беспилотного автомобиля производства его компании, в которой расстались с жизнью двое людей

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Метки: mask   tesla   Илон   авария   автопилот   жертвы   причины   сша   
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25  комментариев
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1k
Tiana Час назад
А как можно рассчитывать, чтоб было все сразу и работало безупречно?! Лично я никогда не ведусь на новинки, а жду пока их протестируют и отладят на нетерпеливых подопытных кроликах.
Некоторые почему-то думают, что вот дядя придет, изобретет им машину времени, чтоб только на кнопку нажал и Хоба! - ты в Сиракузах и мимо пробегает голый Архимед с криками "Эврика!"
Только вот гарантирую, что кнопка возврата поначалу будет глючить и часть отважных первоиспытателей навсегда застрянет в колониях Древней Греции))) Такова судьба 99% первопроходцев.
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Бля-дь,Илон,ну а шо тогда на Марсе будет?там точно разметки нет
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Комментарий удален
−40
Комментарий удален
−40
1k
Николай Князь Курбский 52 минуты назад
нормально едет без водителя, с апельсином
Ссылка youtu.be
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1k
crownanniversury Час назад
То есть автопилот, это не автопилот.. Мелкий шрифт...Всегда нужно читать мелким шрифтом что написано. Великолепный менеджер! Ас просто.
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255
анатолий горленко Час назад
Нужно быть полным "американцем", чтобы сесть в машину, и
сказать: "вези меня - мразь", да мало ли чего в башке у "Теслы"
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9k
12345678910 2 часа назад
О как теперь и автопилот вроде не авто,после следующей аварии выяснится,что сборочная линия не роботизированая ,а состоит из"тупых криворуких" мексиканцев....
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6k
Pillin Alex 12345678910 8 минут назад
На трудности перевода накладываются созданные производителем названия системы помощи водителя. Например ударил ты себе палец молотком, жалуешься производителю молотка. А он тебе говорит: По нашим данным ты молоток не покупал, а колотушку "Б-400", а молотки мы не делаем вообще, только колотушки и кувалды.
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10k
paranoid 2 часа назад
Непонятно как она тогда вообще до туда доехала, если автопилот не включен, а водителя вообще не было.
Маловероятно что он оттуда сбежал, учитывая что два человека в салоне насмерть
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3k
Sam Backet paranoid 14 минут назад
вангую - водятел вылез из кресла, автопилот выключился (он постоянно проверяет наличие водителя за рулём) пассажир на переднем кресле не смог вывернуть руль, чтоб избежать вылета с дороги. При отключении автопилота, машина начинает плавно сбрасывать скорость, если они топили 150, то ничего удивительного.
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1k
bosayk 2 часа назад
в смысле у них есть дороги без разметки? т.е. автопилот не был включен? один на пассажирском, второй на заднем сиденьях.. как они до поворота доехали? (тут должна быть картинка жирного Питта)
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
А, что он еще может сказать?
Не будет же он говорить, что машина поймала глюк, а то перестанут покупать
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2k
Запускайте Берлагу! paranoid Час назад
Галимый (но спасительный) гос. заказ правительства.
Без него стабильно убыточная контора - погуглите, всё на поверхности.
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131
Chuchelo Patamkovoe Запускайте Берлагу! 53 минуты назад
У Теслы не госзаказ. Она квоты на электротачки продаёт в штатах. А что по поводу курса. Ну так в 2020 году сколько денег напечатали под эгидой ковида.. Все выросло. Даже гугл в два раза а перед этим лет 5 на месте топтался.
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13k
KOSTELLO paranoid 23 минуты назад
Вы реально считаете, что показывая мне график роста акций, вы мне хоть что-то докажете?
Не смешите мои бока.
Я уже недавно писал в комментариях, что такое стремительный рост акций Теслы.
Так, что не поразили вообще ничем
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3k
Sam Backet Chuchelo Patamkovoe 23 минуты назад
IT сектор меньше всего пострадал от ковида, может даже подрос.
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3k
Sam Backet Запускайте Берлагу! 21 минуту назад
гос заказ правительства Китая? Теслы в Китае отлично продаются, как и другие электрички. Или Тесла такой корпоративный монстр, что правительства всех стран в него бросают деньги, лишь бы получить пару одобрительный твиттов от Маска?)
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10k
SpoiltNail 2 часа назад
автомобиль - сложное техническое устройство повышенной опасности. если доверить его обезьяне....
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