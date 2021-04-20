Руководитель Tesla, американский предприниматель Илон Маск раскрыл подоплёку Техасской аварии с участием беспилотного автомобиля производства его компании, в которой расстались с жизнью двое людей
"Записи данных, полученные на настоящий момент, показывают, что автопилот не был включён, а функция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась", – передали слова Илона Маска РИА Новости, со ссылкой на страницу бизнесмена в соцсети Twitter, в которой он дал ответ на статью Wall Street Journal об этой аварии.
Позже журнал также перепечатал объяснения Маска, попутно заявив, что Tesla неоднократно подвергалась проверке, в доказательство разместив видео о расследовании аварии автомобиля от 18 марта сего года:
Видео было дополнено объяснением, что автопилот, на самом деле, как бы не совсем автопилот, так как не является функцией автономного вождения.
Далее Маск отметил, что электромобиль двигался по улице, где отсутствовала специальная разметка, которая необходима для функционирования автопилота.
С подробности аварии, произошедшей 17 апреля в США, можно ознакомиться здесь.
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Напомним, что оправдываться за свои машины, которые не вписываются в поворот Маску не впервой. К примеру, около года назад, пилотируя прототип Cybertrucks Илон на выезде с автостоянки, сделал запрещённый знаком поворот, при этом не вписался и сбил ограничительный столбик.
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Некоторые почему-то думают, что вот дядя придет, изобретет им машину времени, чтоб только на кнопку нажал и Хоба! - ты в Сиракузах и мимо пробегает голый Архимед с криками "Эврика!"
Только вот гарантирую, что кнопка возврата поначалу будет глючить и часть отважных первоиспытателей навсегда застрянет в колониях Древней Греции))) Такова судьба 99% первопроходцев.
сказать: "вези меня - мразь", да мало ли чего в башке у "Теслы"
Маловероятно что он оттуда сбежал, учитывая что два человека в салоне насмерть
Не будет же он говорить, что машина поймала глюк, а то перестанут покупать
Без него стабильно убыточная контора - погуглите, всё на поверхности.
Не смешите мои бока.
Я уже недавно писал в комментариях, что такое стремительный рост акций Теслы.
Так, что не поразили вообще ничем