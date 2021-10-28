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8 миллиардеров, которые купили себе остров

8 миллиардеров, которые купили себе остров (9 фото)

Автор:
28 октября 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: богатые   деньги   звезды   известные люди   миллиардеры   острова   подборка   шоу бизнес   
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Автомобили, яхты, особняки, частные самолеты - это все, конечно, феерично, но герои нашей подборки пошли дальше - они приобрели уединенный кусочек земли в океане, чтобы спокойно проводить там отпуск. За такое место отдыха миллиардеры готовы отдать незначительную сумму в несколько миллионов долларов из своего состояния. Взглянем на несколько таких примеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: богатые   деньги   звезды   известные люди   миллиардеры   острова   подборка   шоу бизнес   
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57k
pynh Час назад
ну молодцы...
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36k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Класс, свой остров)))
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