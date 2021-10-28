8 миллиардеров, которые купили себе остров

367
9
Автомобили, яхты, особняки, частные самолеты - это все, конечно, феерично, но герои нашей подборки пошли дальше - они приобрели уединенный кусочек земли в океане, чтобы спокойно проводить там отпуск. За такое место отдыха миллиардеры готовы отдать незначительную сумму в несколько миллионов долларов из своего состояния. Взглянем на несколько таких примеров.
Тед Тёрнер
Тед Тёрнер, основатель круглосуточного новостного канала CNN, имеет состояние в 2,2 миллиарда долларов. 35 лет назад он приобрел остров Сент-Филлипс на побережье Южной Каролины площадью 1893 гектаров. Отличительная черта острова - большой пляж с белым песком. Позже Тернер выставил остров на продажу за 23,8 миллиона долларов, и его купили спустя пять лет.
×
Братья-близнецы Дэвид и Фредерик Барклай
Братья Барклай создали бизнес-империю в сфере отелей и недвижимости стоимостью 9,7 миллиарда долларов, владели газетой Daily Telegraph и отелем Ritz на Пикадилли. В этом году сэр Дэвид Барклай скончался. Ранее братья приобретали остров Брекхоу, расположенный на восточном побережье Сарка в Ла-Манше. Площадь острова - 30 гектаров. Его главная особенность - замок Брекхо стоимостью 82 миллиона долларов.
Ларри Эллисон
Соучредитель компании Oracle Ларри Эллисон купил 98% острова Ланаи на Гавайях за 300 миллионов долларов в 2012 году. На остальной части острова проживает 3200 жителей. Он располагает живописными пляжами и несколькими курортными местечками. Известно, что миллиардер переехал на свой остров в начале пандемии коронавируса.
Дитрих Матешиц
Австрийский бизнесмен, создатель и владелец 49% акций компании Red Bull, занимает 56-ое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние - 26,8 миллиарда долларов. В 2003 году он приобрел часть острова Лаукала на Фиджи. Территория площадью 1416 гектаров с тропическим лесом и пляжами досталась Матещицу за 10 миллионов долларов. Он превратил его в курорт, где сейчас останавливаются отдыхающие.
Джон Малоун
Американский бизнесмен-миллиардер с состоянием в 7,9 миллиарда долларов входит в число самых богатых людей США. Джон Малоун купил остров Сэмпсон-Кей на Багамах. Остров был открыт для публики до 2013 года, после чего бизнесмен превратил его в место отдыха для своей семьи и друзей. В данный момент часть его острова выставлена на продажу - 8 гектаров территории Малоун продает за 14,5 миллиона долларов.
Ричард Брэнсон
Британский предприниматель и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон - владелец двух островов. Он приобрел остров Неккер и остров Москито на Британских Виргинских островах. Он купил первый остров всего за 120 000 долларов и превратил его в эко-курорт. 80% энергетических ресурсов острова - возобновляемые. Второй остров - тоже популярное сегодня место, где отдыхают знаменитости. Его Брэнсон купил за 12,5 миллиона долларов в 2007 году.
Билл Гейтс
Из своего состояния в 124 миллиарда долларов Билл Гейтс потратил небольшую сумму на покупку острова Гранд-Баг в Белизе в 2006 году. Остров площадью 127 гектаров обошелся ему в 25 миллионов долларов. Там есть отель, окруженный пальмами, небольшой лес, а также можно заниматься водными видами спорта и рыбной ловлей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Знаменитости, которые учились в одной школе
- 10 известных людей, чьи дети пошли по их стопам
- Звезды, выступающие за и против вакцинации от Covid-19
- 16 знаменитостей с необычными талантами и хобби
- 14 звезд, которые использовали приложения для знакомств
17
Понравилось17
Новости партнёров