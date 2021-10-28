8 миллиардеров, которые купили себе остров

Британский предприниматель и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон - владелец двух островов. Он приобрел остров Неккер и остров Москито на Британских Виргинских островах. Он купил первый остров всего за 120 000 долларов и превратил его в эко-курорт. 80% энергетических ресурсов острова - возобновляемые. Второй остров - тоже популярное сегодня место, где отдыхают знаменитости. Его Брэнсон купил за 12,5 миллиона долларов в 2007 году.