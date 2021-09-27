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В Екатеринбурге умер пациент ковид-клиники, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса

В Екатеринбурге умер пациент ковид-клиники, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 13:29
Сообщество : Пандемия
Метки: ynews   Вакцинация   СПУТНИК V   врачи   екатеринбург   коронавирус   пандемия   пациенты   
2617
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Главврач клиники сообщает, что у мужчины были сопутствующие заболевания.

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Метки: ynews   Вакцинация   СПУТНИК V   врачи   екатеринбург   коронавирус   пандемия   пациенты   
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17k
Александр Час назад
Один знакомый купил себе справку о вакцинации. С QR кодом, всё как полагается. В базу внесено, что привился. Сейчас болеет тяжело, уже неделю совсем херово ему. Видимо справка не помогла от заразы. Видимо вирус попался неграмотный.
Самое что интересное - знакомый пополнил стату, что после прививки тоже можно тяжело болеть ковидом. Однако такое себе.
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12
Luarvic 4 минуты назад
автор - провокатор.
Никто не видел где законы о военном времени ?
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6k
mr.Poher 12 минут назад
И презерватив работает не на 100%, чего говорить о вакцинах, лекарствах и в особенности врачах.
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1k
Andrey 18 минут назад
Анекдот в тему
Врач: пациент умер от гриппа
Ассистент: так у него 2 пулевых и 19 ножевых
Врач: осложнения на фоне гриппа

Так и тут, неясно что за сопутствующие, главное корону приплести
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1k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Поясните знающие пожалуйста. Упомянутый в статье "аденовирусный вектор" внедряет в человеческий организм фрагмент генетического кода SARS-CoV-2, после чего организм начинает выполнять несвойственные ему функции, а именно производить триллионы "шипов". Так в инструкции на сайте производителя написано. Вопрос, как правильнее называть привитого: ГМО-человеком или трансгенным человеком?
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4k
Юрий Злой 39 минут назад
а у нас один мужик в городе, уже 2 раза прививался, а в маске не то что ходил, а жил, даже спал не снимая и все равно заразился
а у тетки одной, которая прививаться пошла челюсть треснула
правда мужик заразился триппером, а у тетки челюсть треснула от того что без очереди на прививку пошла, но все равно проклятый ковид виноват
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2k
Ivan 50 минут назад
На 25 сентября 2021 года в Свердловской области:
1 106 831 чел. (25.8% населения, 33.0% взрослого) - полностью привито

ОК. Не вакцинированных 70%.
Далее: кто вакцинируется? Работоспособное население, на которое может надавить работодатель. Пенсионеры не сильно туда и рвутся.
Итого: вакцинированы в основном молодые, до 65 лет, люди. Реально же не очень и входящие в зону риска. Чего им умирать-то? Даже после прививки?
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7k
кот базилий 53 минуты назад
Привился по "левому" вот и весь сказ.
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24k
Батончик с маком Час назад
Уже главврачи начали срать в инстаграме. Он поди и в тиктоке выложил истеричное видео
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992
MC Час назад
Вопрос - почему шведы не вымерли как это прогнозировали, буквально все вирусологи, иммунологи, эксперты и прочие "светила науки"? С самого начала "пандемии" Швеция не вводила и не вводит никаких серьезных ограничений, только рекомендации. Масок даже не рекомендовали!!! Все работало и работает спортзалы, школы, бары, магазины, никто не надевал и не надевает маски. Так почему же шведы не вымерли? Другие страны так пресовали свое население, что не позволяли выходить из дома, а уж о масках вообще промолчу. И что? На сегодня в Швеции 109 зараженных на 100000 чел. в РФ 190 на 100000 чел.
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1k
fraxinus Час назад
Ну и нашелся. Один.
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2k
Ivan Час назад
А что, вакцина имеет какой-то, кроме политического, смысл? С чего пациент должен был выжить?
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170
Киса Кацман Ivan 55 минут назад
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5k
Echo Час назад
На работе изменения к приказу о допуске к работе, теперь вакцинация действует только 6 месяцев
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8k
Ном-Номыч Час назад
Да вдолбите уже себе в голову, что вакцина не панацея, она просто дает организму способ выработки имунного ответа на вирус. Если организм в силу разных болезней или прочих отклонений этого сделать не может, то хоть обколите его всеми вакцинами, ему это не поможет. Но для большинства людей с нормальным имунным ответом это реально облегчение! Особенно для тех, у кого иммунитет реагирует медленнее.
Пост разжигатет на почве отсутствия знаний.
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65k
Cкладно звонишь. Час назад
... его настойка помогла моей бедной, горячо любимой бабушке. Благодаря ей, она избавилась от семнадцати неизлечимых болезней и умерла совершенно здоровой..
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4k
aleksei Час назад
Сейчас антиваксеры свои песни начнут
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14k
Игорь Хомченко Час назад
Ну да, покойный ходил под угрозой перманентного инсульта, но умер от прививки. С ума сходить не надо. Тут вопрос к врачам, что разрешили в данной ситуации делать прививку.
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9k
Majul Час назад
В самом начале написано: "сопуствующие заболевания".
Человек и так болен напрочь, вакцинация ему не поможет.
Нельзя прививаться НИ ОТ ЧЕГО, когда хронические болезни в стадии обострения. И прививки никогда не дают 100% защиты от болезни, тем более, если человек и так слаб.
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10k
Авакум Час назад
В Израиле большинство заболевающих и умирающих привитые.
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4
Dmitriy Sh Авакум Час назад
Пи***ж и провокация. Только что был на сайте министерства здравоохранения. Подавляющее большинство тяжело больных и умерших в АБСОЛЮТНЫХ величинах среди непривитых. Или у вас есть другие данные? Если есть, то откуда?
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4
Dmitriy Sh Авакум Полчаса назад
О, как! Кто эти незаинтересованные люди? Можно ссылку на их сайт и узнать откуда у них статистика?
Кроме официальной статистики я не знаю другой с достаточно большой выборкой. Пожалуйста просветите.
Я лично не знаю никого, кто умер или был в тяжёлом состоянии от прививки, но знаю непривитых людей которые были в тяжёлом состоянии от короны.
Кстати, "молодой здоровый парень 32 лет" это и есть те самые 5-6 случаев?
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