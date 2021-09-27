В Екатеринбурге умер пациент ковид-клиники, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса

Три месяца назад мужчина прошел курс вакцинации отечественным препаратом "Спутник V". Напомним, это вакцина, в которой в качестве вектора используется аденовирусный носитель. Две дозы препарата вводятся в два этапа с разницей в 21 день. После получения обоих компонентов человек считается полностью вакцинированным.



Пациент из Екатеринбурга, несмотря на своевременно сделанную прививку, заразился коронавирусом. Будучи в солидном возрасте и страдая рядом хронических заболеваний (одно из которых "тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия, т.е. хроническая недостаточность мозгового кровообращения), он не смог побороть инфекцию и умер.



Однако в любом случае прививаться надо - считает главврач. На протяжении двух недель он вел статистику по госпитализированным в ковид-клинику людям и регулярно выкладывал результаты наблюдений в своей Инстаграм. В конце этого стихийного исследования опубликовал последние данные: за 14 дней госпитализировано 409 пациентов, из них 41 были вакцинированы. Из поступивших в клинику 91 человек скончались. Среди умерших вакцинированных - тот самый один возрастной пациент.