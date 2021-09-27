В Екатеринбурге умер пациент ковид-клиники, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса

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Главврач клиники сообщает, что у мужчины были сопутствующие заболевания.
В Екатеринбурге в реанимационном отделении городской клинической больницы №24 скончался пациент, полностью вакцинированный от COVID-19. Об этом сообщил на своей Инстаграм-странице главный врач лечебного заведения Александр Малинкин.
Три месяца назад мужчина прошел курс вакцинации отечественным препаратом "Спутник V". Напомним, это вакцина, в которой в качестве вектора используется аденовирусный носитель. Две дозы препарата вводятся в два этапа с разницей в 21 день. После получения обоих компонентов человек считается полностью вакцинированным.
Пациент из Екатеринбурга, несмотря на своевременно сделанную прививку, заразился коронавирусом. Будучи в солидном возрасте и страдая рядом хронических заболеваний (одно из которых "тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия, т.е. хроническая недостаточность мозгового кровообращения), он не смог побороть инфекцию и умер.
Однако в любом случае прививаться надо - считает главврач. На протяжении двух недель он вел статистику по госпитализированным в ковид-клинику людям и регулярно выкладывал результаты наблюдений в своей Инстаграм. В конце этого стихийного исследования опубликовал последние данные: за 14 дней госпитализировано 409 пациентов, из них 41 были вакцинированы. Из поступивших в клинику 91 человек скончались. Среди умерших вакцинированных - тот самый один возрастной пациент.
Пациент из Екатеринбурга, несмотря на своевременно сделанную прививку, заразился коронавирусом. Будучи в солидном возрасте и страдая рядом хронических заболеваний (одно из которых "тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия, т.е. хроническая недостаточность мозгового кровообращения), он не смог побороть инфекцию и умер.
Однако в любом случае прививаться надо - считает главврач. На протяжении двух недель он вел статистику по госпитализированным в ковид-клинику людям и регулярно выкладывал результаты наблюдений в своей Инстаграм. В конце этого стихийного исследования опубликовал последние данные: за 14 дней госпитализировано 409 пациентов, из них 41 были вакцинированы. Из поступивших в клинику 91 человек скончались. Среди умерших вакцинированных - тот самый один возрастной пациент.
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Самое что интересное - знакомый пополнил стату, что после прививки тоже можно тяжело болеть ковидом. Однако такое себе.
Никто не видел где законы о военном времени ?
Врач: пациент умер от гриппа
Ассистент: так у него 2 пулевых и 19 ножевых
Врач: осложнения на фоне гриппа
Так и тут, неясно что за сопутствующие, главное корону приплести
Биологию в школе прогуливал, или еще не началась?
а у тетки одной, которая прививаться пошла челюсть треснула
правда мужик заразился триппером, а у тетки челюсть треснула от того что без очереди на прививку пошла, но все равно проклятый ковид виноват
1 106 831 чел. (25.8% населения, 33.0% взрослого) - полностью привито
ОК. Не вакцинированных 70%.
Далее: кто вакцинируется? Работоспособное население, на которое может надавить работодатель. Пенсионеры не сильно туда и рвутся.
Итого: вакцинированы в основном молодые, до 65 лет, люди. Реально же не очень и входящие в зону риска. Чего им умирать-то? Даже после прививки?
Вакцинированные - как правило с сопутствующими заболеваниями имунной системы.
Можешь рассказать "зачем"? Что выигрывают эти глобалисты от такой аферы?
Пост разжигатет на почве отсутствия знаний.
Что такое "солидный"? Может 80, или 90, или больше? Видимо больше...
Он и без прививки заболел бы и умер.
Человек и так болен напрочь, вакцинация ему не поможет.
Нельзя прививаться НИ ОТ ЧЕГО, когда хронические болезни в стадии обострения. И прививки никогда не дают 100% защиты от болезни, тем более, если человек и так слаб.
Если имунная система хоть кое-как работает - прививаться можно и нужно. Если не работает - прививка не даст результата.
Вакцинация важна и нужна при условии соблюдения прививаемого требований к вакцинации.
Человек при смерти из-за своих хронических болячек, сделали прививку и недалекие люди сразу орут, что умер он от прививки...
Прививаться будучи простуженным, например - в разы усугубить ситуацию. И не привика будет виновата, а дурачок совравший врачу о наличии активной простуде. И так с любой болякой в активной стадии. Я уж молчу, как Вы верно сказали, про больных с разрушенным иммунитетом.
Так что если вдруг вирус ослабеет, то подкинут другую мутацию.
Ясен пень, что статистику врачи купленные файзером будут писать "правильную".
А вот незаинтересованные люди говорят об обратном.
Кроме этого никто из официалов тебе не расскажет сколько молодых людей (мужчин в массе) загибаются после прививок. Я сам лично знаю о 5-6 таких случаях.
Пишут "инфаркт" и всё. Молодой здоровый парень 32 лет с какого-то хрена помер от инфаркта аккурат после получения 3й дозы чудо-вакцины.
Кроме официальной статистики я не знаю другой с достаточно большой выборкой. Пожалуйста просветите.
Я лично не знаю никого, кто умер или был в тяжёлом состоянии от прививки, но знаю непривитых людей которые были в тяжёлом состоянии от короны.
Кстати, "молодой здоровый парень 32 лет" это и есть те самые 5-6 случаев?