Собянин об индийском штамме коронавируса: "Привитые и переболевшие ранее тоже могут заразиться"

"Индийский" - это мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, появившийся в Индии осенью 2020 года. От ВОЗ он получил название "Дельта" и обозначение B.1.617.2.

По наблюдениям врачей, он более заразен, чем уханьский штамм. Кроме этого, заразившиеся им часто не принимают должных мер, т.к. у "дельты" совершенно иные симптомы: классические типа потери обоняния и сухого кашля встречаются реже, а чаще всего больные жалуются на головную боль, боль в горле, повышенную температуру и насморк, т.е. принимают коронавирус за обычную простуду или грипп.

Кроме этого, у пациентов с индийским штаммом могут наблюдаться расстройства пищеварительной системы: боли в животе и суставах, тошнота, потеря аппетита.

У дельта-вируса значительно сокращен инкубационный период: если раньше симптомы болезни проявлялись на седьмой-девятый день, то теперь — на четвертый-пятый.