Собянин об индийском штамме коронавируса: "Привитые и переболевшие ранее тоже могут заразиться"

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В столице, где в последнее время наблюдается небывалый рост количества инфицированных COVID-19, бьют тревогу: среди заболевших встречаются и те, кто ранее победил коронавирус, и привитые отечественной вакциной.
В столице РФ сложная эпидемиологическая ситуация: количество заболевших коронавирусом ежедневно бьет рекорды. Картина осложняется тем, что подавляющее большинство (около 90%) инфицированных поражены, как сообщают СМИ и мэр Москвы, новым штаммом COVID-19 - "индийским". В отличие от раннего "уханьского", он более агрессивен, и для защиты от него требуется очень хороший иммунитет.
Глава российской столицы Сергей Собянин, комментируя наличие среди вновь заболевших привитых россиян и тех, кто перенес коронавирус ранее, сказал об этом в интервью телеканалу "Россия-1" так: "Те люди, которые не заболели бы в предыдущем штамме китайского коронавируса, сегодня могут заболеть. <...> Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку. Их не так много, но все равно ощущается, что те, кто давно прививку сделали, у них статус падает, титры падают, поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация".
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С мэром Москвы не согласен академик РАН, микробиолог Виталий Зверев, который считает, что индийский штамм не смог бы в такое короткое время столь быстро распространиться по столице и заменить все остальные штаммы COVID-19. Академик уверен, что если в самой Индии больных этим типом вируса около 8%, то в России с ее не столь подходящими для его распространения условиями его не может быть так много. Зверев уверен, что рост заболеваний в Москве произошел исключительно из-за общей расслабленности населения: люди перестали соблюдать меры безопасности, с наступлением тепла уходят в отпуска, ездят в другие страны и, в общем и целом, перестают быть осторожными.
Что известно об индийском штамме коронавируса?
"Индийский" - это мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, появившийся в Индии осенью 2020 года. От ВОЗ он получил название "Дельта" и обозначение B.1.617.2.
По наблюдениям врачей, он более заразен, чем уханьский штамм. Кроме этого, заразившиеся им часто не принимают должных мер, т.к. у "дельты" совершенно иные симптомы: классические типа потери обоняния и сухого кашля встречаются реже, а чаще всего больные жалуются на головную боль, боль в горле, повышенную температуру и насморк, т.е. принимают коронавирус за обычную простуду или грипп.
Кроме этого, у пациентов с индийским штаммом могут наблюдаться расстройства пищеварительной системы: боли в животе и суставах, тошнота, потеря аппетита.
У дельта-вируса значительно сокращен инкубационный период: если раньше симптомы болезни проявлялись на седьмой-девятый день, то теперь — на четвертый-пятый.
По наблюдениям врачей, он более заразен, чем уханьский штамм. Кроме этого, заразившиеся им часто не принимают должных мер, т.к. у "дельты" совершенно иные симптомы: классические типа потери обоняния и сухого кашля встречаются реже, а чаще всего больные жалуются на головную боль, боль в горле, повышенную температуру и насморк, т.е. принимают коронавирус за обычную простуду или грипп.
Кроме этого, у пациентов с индийским штаммом могут наблюдаться расстройства пищеварительной системы: боли в животе и суставах, тошнота, потеря аппетита.
У дельта-вируса значительно сокращен инкубационный период: если раньше симптомы болезни проявлялись на седьмой-девятый день, то теперь — на четвертый-пятый.
Что делать?
Главным вариантом борьбы с коронавирусом власти по-прежнему считают соблюдение мер безопасности и вакцинацию. Для тех, кто прививался ранее, нужно отслеживать количество антител в крови и, если оно упало ниже нормы, сделать еще одну прививку, считают врачи. Им доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов советует привиться вакциной "Сутник Лайт" или "КовиВак".
По последним данным на 20 июня в Москве выявлено 8305 , и в России - 17 611 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 450 летальных исходов. За сутки выписали 8629 пациентов.
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P.S. Я - не школьник на каникулах, не знаменитый вирусолог, просто человек, умеющий искать и анализировать информацию )).
Иногда, наши власть предержащие, лучше бы ни чего не говорили. Зачем ты лезешь в сугубо медицинскую сферу! Сказал так, что антипрививочники скажут:"Вот! Собянин сказал, что ни какого толка вакцина не даёт! Вакцинироваться не будем!"
Ну так а в чем разница?
Или это, по вашему, еще и вирус должно останавливать?
У меня один вопрос как в том анекдоте про спид и обезьян - какая тварь?!
Но это не говорит, что вакцина(ы) плохая(ие), просто культура ведения документов подкачала.
эммм... а чем именно они хороши? "среди заболевших встречаются и те, кто ранее победил коронавирус, и привитые отечественной вакциной"