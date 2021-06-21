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Собянин об индийском штамме коронавируса: "Привитые и переболевшие ранее тоже могут заразиться"

Собянин об индийском штамме коронавируса: "Привитые и переболевшие ранее тоже могут заразиться" (6 фото)

Автор:
21 июня 2021 12:05
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцина   Москва   СПУТНИК V   коронавирус   пандемия   собянин   
1188
6
В столице, где в последнее время наблюдается небывалый рост количества инфицированных COVID-19, бьют тревогу: среди заболевших встречаются и те, кто ранее победил коронавирус, и привитые отечественной вакциной.
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Метки: Вакцина   Москва   СПУТНИК V   коронавирус   пандемия   собянин   
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53
punduga 58 минут назад
Я так понял, что политика такова, мы не знаем зачем нужно прививаться, но вы привтвайтесь?
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5k
SR 12 минут назад
Дело не в индийском штамме. На данный момент известно уже более 3000 штаммов. Дело в том, что в принципе невозможно сделать вакцину от подобных заболеваний. За последние 20 лет, ВСЕ разработки вакцин, работающих по принципу создания иммунного ответа к S-белкам (к этому типу относятся все последние "вакцины" от COVID-19) полностью провалились, так как ученые столкнулись с так называемым эффектом антителозависимого усиления инфекции. И за 20 лет никто не смог обойти этот природный механизм иммунного ответа (Эффект ADE). Это связано с природным механизмом защиты организма. При заражении вирусами из группы ОРВИ не вырабатывается устойчивого и длительного иммунитета (COVID-19 это группа ОРВИ вирусов), так как организм вырабатывает антитела для преодоления заболевания, а затем стремится избавиться от них, чтобы не столкнуться с более серьезной проблемой антителозависимого усиления инфекции. То есть, это - природный защитный механизм человека и обойти его невозможно, что и было показано более чем в 2700 публикациях и исследованиях за последние 20 лет. Таким образом, все научные публикации и опыт создания вакцин для профилактики коронавирусов говорят о том, что такие вакцины абсолютно бесполезны для профилактики коронавируных инфекций, и при этом вызывают тяжелые аутоимунные патологии из-за механизма антителозависимого усиления инфекции, такие как онкология, сахарный диабет и другие, а также летальные исходы. Выводы делайте сами.

P.S. Я - не школьник на каникулах, не знаменитый вирусолог, просто человек, умеющий искать и анализировать информацию )).
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3k
Brataxe 17 минут назад
А надо чтобы люди побольше отдыхать ездили. Сделайте побольше рекламы отдыха в Крыму и Краснодарском крае. Границы откройте, возобновите регулярные рейсы. Особенно в ГОА. Пусть люди отдохнут. Ведь без поездки на море все помрут.
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2k
Дмитрий 18 минут назад
И опять срачь прививочников и антипрививочников!
Иногда, наши власть предержащие, лучше бы ни чего не говорили. Зачем ты лезешь в сугубо медицинскую сферу! Сказал так, что антипрививочники скажут:"Вот! Собянин сказал, что ни какого толка вакцина не даёт! Вакцинироваться не будем!"
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346
Driver 22 минуты назад
Объясните мне, если открыто говорится, что вакцина не работает против индийского штамма, то зачем эта истерия с вакцинацией. Зачем лишний раз травиться неработающей прививкой ?!?
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−13
Лучший Друг Полчаса назад
принимают коронавирус за обычную простуду.....

Ну так а в чем разница?
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3k
AlekseiTFS Полчаса назад
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−97
Bhaal 36 минут назад
Ну то есть наш хваленый шмурдяк не работает.
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2k
Ivan 38 минут назад
Упсики, а вакцина от разных штаммов ковида такая же бесполезная, как и от гриппа? Кто бы мог предположить?! Только те, кого кремлеботы, продвигающие вакцину, называли диванными вирусологами. И речь обо всех вакцинах...
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4k
Roman 43 минуты назад
Карантины, закрытые границы и "индийский штамм".
У меня один вопрос как в том анекдоте про спид и обезьян - какая тварь?!
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491
сеньор Леонсио 49 минут назад
Надо вакцинироваться снова и снова,так победим!
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85
Андрей Ы. 53 минуты назад
Как то академик-микробиолог поавторитетнее юриста-прудиста.
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11k
Вася 58 минут назад
чот зачастили паникопосты про корону, третий за день
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3k
AlekseiTFS Час назад
Господа НЕ верьте микробиологам - они все неучи. Только Плиточник знает, что да как и как с этим бороться
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