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Военный заступился в парке за влюбленных и теперь может сесть в тюрьму

Военный заступился в парке за влюбленных и теперь может сесть в тюрьму (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 13:18
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Москва   видео   люди   мчс   полиция   хулиганы   
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Сотрудник МЧС Игорь Велицян заступился за пару в одном из парков Москвы и дал отпор пьяным хулиганам. Теперь мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью одному из нетрезвых парней.
Двое нетрезвых парней пристали к влюблённым в московском парке. В этот момент мимо проходил Игорь Велицян. Пара попросила его помочь разобраться с неприятными незнакомцами. Игорь пришёл на помощь и теперь стал обвиняемым по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Метки: 360подмосковье   Москва   видео   люди   мчс   полиция   хулиганы   
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60k
Опиум для народа Час назад
Употребление алкашки, как и другой наркоты, должно законодательно ставить синяка вне закона. До"бался - жди суда Линча. Пусть квасят дома.
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22
Скиф 5 минут назад
А если бы дал себя избить, медаль бы получил. А так вот теперь статья светит, причем вполне неплохие шансы быть приговоренным.
Вот тебе и наше государство. Тут нельзя себя защищать.
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747
Миша 12 минут назад
Этот идиотизм в УК тянется ещё со времён СССР.
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1k
DarkOmen 21 минуту назад
Я чего-то не понимаю, а как вообще на него дело возбудили! Свидетелей нет, потерпевший ничего не помнит и т.д. Как его вообще полиция нашла, если он случайный прохожий! По видео лица не разобрать. Мне кажется чего-то недоговаривают!
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104
eutace Полчаса назад
защита должна быть адекватна нападению или опасности. На тебя идут с пистолетом - убивай, на тебя идут с камнем - убивай, тебя хватают за одежду - тоже убивай, потому что любой близкий контакт должен считаться нападением и опасностью.
Но если тебе показывают нож на расстоянии нескольких метров - не надо стрелять в ответ. Но только до тех пор, пока он не не двинулся в вашу сторону. Думаю примерно понятно всем....
Другой вопрос - как потом доказать всё что происходило....Только видеосъёмка с трех ракурсов может помочь
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7k
Дмитрий Данилов 48 минут назад
Ещё одну медаль дать надо, а трусливых ментов взять за яйца.
Мало того, что сами бы прошли мимо, так ещё и от товарища открестились
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9k
ScorpionDS 52 минуты назад
Я так понял, что пострадавший претензий не имеет, на чем тогда держится?
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3k
Vladimir Lysikov 59 минут назад
Если видео полное: не виду повода наносить удары, никто ни на кого не нападал, получается он напал первый. Спасатель, первое что должен был сделать- вызвать полицию, сообщив имена "пострадавших". В парках или рядом всегда дежурит наряд, а если и не дежурит, то таким образом он уже защитил бы себя и свои действия в некоторой степени. Пересмотрел видео ещё раз: получается, что "дебошир" именно он или давайте полное видео.
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1k
Лёха Час назад
Не понял: собственно на каком основании вообще дело завели,если заявы не было?
Странно как-то...
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10k
Lev Asriev Час назад
Особенно поразило поведение парня из парочки. На помощь позвал, асвою жопу от скамейки даже не отклеил.
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467
svarog19692007 Час назад
А если бы на месте этой парочки , оказались дети прокурора и судьи !
Как бы тогда они заговорили ?
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4k
Максим Час назад
Потому что закон у нас на стороне наиболее пострадавшей стороны. Доказать, что провоцировали или что защищался крайне сложно. Такая вот порочная практика.
По мне, если против тебя совершают противоправные действия, то должен иметь возможность ответить любым способом и не попасть под статью УК. Кто в драке думает о том насколько он "адекватно" отвечает на полученные угрозы?
Жаль мужика, поступил как мужчина, а его как урку крутят вертят.
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104
eutace Максим Полчаса назад
не на стороне он ничьей. Просто если не будет закон так строг - то будет злоупотребления под предлогом защиты. Вот не понравитесь вы кому-то вас прибьют, а скажут что вы нападали. Поэтому если нет прямых доказательств опасности - то всё будет считаться нападением. Что мешало например девушке снимать на видео обстановку пока шла потасовка?
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25k
Батончик с маком Час назад
Во все времена было великим западло докапываться до пацана с девушкой, мужчины с женщиной и т.д.
У нас в районе за такое просто х.уярили не обращая внимания на возраст или какие-нибудь "заслуги"
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774
SeaDog Час назад
МЧС своих не бросает?! Ну-ну...
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