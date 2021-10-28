Военный заступился в парке за влюбленных и теперь может сесть в тюрьму

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Сотрудник МЧС Игорь Велицян заступился за пару в одном из парков Москвы и дал отпор пьяным хулиганам. Теперь мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью одному из нетрезвых парней.
Двое нетрезвых парней пристали к влюблённым в московском парке. В этот момент мимо проходил Игорь Велицян. Пара попросила его помочь разобраться с неприятными незнакомцами. Игорь пришёл на помощь и теперь стал обвиняемым по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Вот тебе и наше государство. Тут нельзя себя защищать.
Но если тебе показывают нож на расстоянии нескольких метров - не надо стрелять в ответ. Но только до тех пор, пока он не не двинулся в вашу сторону. Думаю примерно понятно всем....
Другой вопрос - как потом доказать всё что происходило....Только видеосъёмка с трех ракурсов может помочь
Мало того, что сами бы прошли мимо, так ещё и от товарища открестились
"В парках или рядом всегда дежурит наряд" (с)
С этой фразы ржал в голос.
Странно как-то...
Как бы тогда они заговорили ?
По мне, если против тебя совершают противоправные действия, то должен иметь возможность ответить любым способом и не попасть под статью УК. Кто в драке думает о том насколько он "адекватно" отвечает на полученные угрозы?
Жаль мужика, поступил как мужчина, а его как урку крутят вертят.
У нас в районе за такое просто х.уярили не обращая внимания на возраст или какие-нибудь "заслуги"