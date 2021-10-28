Павел Шолянский, украинский мафиозо из «Брата-2»





Компания «украинцев» появлялась сразу в нескольких ключевых эпизодах фильма — во время встречи братьев Багровых в аэропорту в США и во время перестрелки (с героем Виктора Сухорукова) в ресторане «Метрополь». Сцены стали поводом для запрета «Брата-2» на украине.

Были ли они актёрами?

На самом деле, нет. Это — простые обители украинской деревни в Чикаго, которые никогда до этого не снимались в кино.



Дело в том, что бюджет фильма был ограниченным. И исполнителей ролей американских персонажей искали прямо в США.



Режиссёр Алексей Балабанов отыскал «киевских хлопцев» в местечке, известном как украинская деревня в Чикаго. Крепкие мужчины заявили Балабанову, что занимаются строительным бизнесом. Хотя, как позже выяснилось, их работа на самом деле была незаконной — они специализировались на «выбивании» денег из должников и решении «других финансовых вопросов».