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Павел Шолянский, украинский мафиозо из «Брата-2»

Павел Шолянский, украинский мафиозо из «Брата-2» (5 фото)

Автор:
28 октября 2021 11:54
Метки: Павел Шолянский   брат 2   роль   
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5

Среди актёров, сыгравших в фильме «Брат-2», было немало начинающих и непрофессиональных артистов. Все они, благодаря фильму, стали хорошо узнаваемыми. В их числе — и актёры, сыгравшие украинских мафиози в Чикаго.



Компания «украинцев» появлялась сразу в нескольких ключевых эпизодах фильма — во время встречи братьев Багровых в аэропорту в США и во время перестрелки (с героем Виктора Сухорукова) в ресторане «Метрополь». Сцены стали поводом для запрета «Брата-2» на украине.


Были ли они актёрами?


На самом деле, нет. Это — простые обители украинской деревни в Чикаго, которые никогда до этого не снимались в кино.

Дело в том, что бюджет фильма был ограниченным. И исполнителей ролей американских персонажей искали прямо в США.

Режиссёр Алексей Балабанов отыскал «киевских хлопцев» в местечке, известном как украинская деревня в Чикаго. Крепкие мужчины заявили Балабанову, что занимаются строительным бизнесом. Хотя, как позже выяснилось, их работа на самом деле была незаконной — они специализировались на «выбивании» денег из должников и решении «других финансовых вопросов».


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Рассказывают, что режиссёру пришлось провести с новыми знакомыми (они были более чем хлебосольными) несколько дней. Однако в результате четырёхдневного застолья американские украинцы дали согласие на участие в фильме.


Во время работы над эпизодом с перестрелкой в американском ресторане произошло небольшое происшествие. Осколки задели сразу нескольких участников съёмочной группы. К счастью, всё это оказалось не очень серьёзно.

Исполнителя роли самого главного мафиози зовут Павел Шолянский. Участникам съёмочной группы «Брата-2» он заявил, что его можно называть просто Славик.

Мужчина оказался душой компании, несмотря на то, что доставшаяся ему роль мужчине очень не нравилась. Шолянский заявлял, что ещё долго не избавится от такого позора. С другой стороны, лишь он один из всей компании удостоился возможности произносить слова в кадре.

Интересно, что Павел не просто сыграл в «Брате-2», но и выступил в качестве консультанта для съёмочной группы — рассказал о том, где можно снять интересные виды и в каких ночных заведениях в Чикаго поработать над эпизодами фильма.

На момент съёмок Павлу было около сорока. Он выходец из Советского Союза. После прибытия в Штаты первое время работал охранником в одном из чикагских баров. Затем вырос до хозяина ресторанчика.

После «Брата-2» в кино он больше не снимался. На память о совместной работе Павел-Славик презентовал Алексею Балабанову серебряный перстень, а Сергею Бодрову-младшему — дорогие часы. Нашёлся у «мафиози» и сувенир для его киношного обидчика — Виктору Сухорукову он вручил мощный нательный крест.


Павел Шолянский (сейчас ему около шестидесяти) вернулся к своей прежней деятельности и не стал пожинать плоды славы. Во-первых, далеко не всем его соотечественникам пришлась по вкусу картина (некоторые и вовсе обвиняют его в предательстве). Во-вторых, деятельность Павла далеко не всегда легальна и связана с большими деньгами. А они, как известно, любят тишину…

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Метки: Павел Шолянский   брат 2   роль   
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1k
Dutch 3 часа назад
А за Крым всё же ответили! Хоть я и из Эстонии, но всегда приятно слышать о том факте, что он наш! Наш - это российский, как оно и всегда должно было быть. Российский - это не только России и россиян, но и собственно русских людей, которых большинство на этом полуострове. Ну а Россию никогда не считал чужой. Фильм хороший, правильный. Сыграли все очень хорошо и очень достоверно.
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Бандеровец??
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